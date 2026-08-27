Denuncian falsas solicitudes de dinero a nombre de la Unidad de Protección Animal de Cali: solo se reciben donaciones en especie

La Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (UAEPA) y la Oficina Asesora de Transparencia de la Alcaldía de Cali activaron protocolos de investigación tras detectarse un intento de estafa en el que se solicitaba dinero, supuestamente para ayudar a animales afectados por un sismo, utilizando el nombre de la entidad oficial - crédito Unidad Administrativa Especial de Protección Animal Cali / Facebook

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La Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (Uaepa) de Cali, junto con la Oficina Asesora de Transparencia de la Alcaldía, puso en marcha una investigación tras recibir una denuncia sobre una presunta estafa.

El caso se originó cuando una ciudadana reportó que le solicitaron dinero en nombre de la entidad, con la supuesta finalidad de ayudar a los animales afectados por el terremoto del 10 de agosto.

La respuesta de las autoridades fue inmediata. Se organizó una mesa de trabajo en la que participaron la denunciante, representantes de la Administración Distrital, la Personería Distrital de Cali y un concejal local.

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Este encuentro permitió recopilar detalles del hecho y dar paso a la radicación formal de la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, además de remitir la información relevante a la Oficina Asesora de Transparencia para el inicio de investigaciones internas.

La Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (UAEPA) activó la ruta institucional ante un caso de presunta estafa reportado por una ciudadana - crédito Unidad de Protección Animal de Cali / Instagram

Ruta institucional tras la denuncia

La directora técnica de la Uaepa, Carmen Domínguez, relató que la activación de la ruta institucional se realizó tan pronto la ciudadana comunicó la posible estafa a través de la línea de atención. Domínguez afirmó: “Inmediatamente activamos la ruta, se hizo la denuncia ante Fiscalía y se dio toda la información a la Oficina de Transparencia”.

De acuerdo con la información oficial, la víctima recibió instrucciones para depositar una donación en un número particular de Nequi, bajo la promesa de que el dinero sería destinado a animales damnificados. Ante esta situación, la administración reiteró que no solicita donaciones en efectivo ni transferencias a cuentas personales de ningún tipo.

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Protocolo de donaciones: solo en especie y por canales oficiales

La Alcaldía de Cali y la Uaepa han sido enfáticas en recordar a la ciudadanía que no se reciben donaciones en efectivo ni transferencias bancarias. La recomendación institucional es clara: “La Alcaldía de Cali NO recibe donaciones en dinero”, informaron en redes sociales, junto con la invitación a denunciar cualquier petición irregular a través de la página donaciones.ia.cali.gov.co, en el botón Denuncia.

La Alcaldía de Cali recuerda que no solicita donaciones en efectivo y que toda ayuda debe canalizarse en especie a través de puntos oficiales - crédito Unidad de Protección Animal de Cali / Instagram

Fernando Segura, jefe de la Oficina Asesora de Transparencia, reiteró en un video institucional: “No estamos habilitados a recibir donaciones en efectivo. Las donaciones que estamos recibiendo ciudadanas son en especie a través de los puntos de acopio habilitados y conocidos por la ciudadanía”. Añadió que, frente a cualquier solicitud sospechosa, la ciudadanía debe negarse a entregar dinero y reportar la situación por los canales disponibles.

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El procedimiento para colaborar con los animales afectados se limita exclusivamente a la entrega de insumos y alimentos en los puntos oficiales. Los lugares habilitados para recibir donaciones en especie son el Coliseo El Pueblo y el Centro de Bienestar Animal (CBA), de acuerdo con la información difundida por la administración.

Canales de denuncia y seguimiento

La Oficina Asesora de Transparencia habilitó una plataforma para informar irregularidades relacionadas con donaciones o solicitudes de dinero en nombre de la Alcaldía.

La denuncia fue formalizada ante la Fiscalía General de la Nación y remitida a la Oficina Asesora de Transparencia para su investigación - crédito Unidad de Protección Animal de Cali / Instagram

Los reportes pueden realizarse en donaciones.ia.cali.gov.co, donde, según Segura, “puede entrar al botón denuncie y alertar sobre la irregularidad. Entre más información nos den, mejor”. Es fundamental que la ciudadanía aporte detalles como el nombre de la persona, la supuesta oficina, y el número telefónico de contacto para facilitar la investigación y prevenir nuevos fraudes.

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El objetivo institucional es no solo investigar y sancionar los hechos reportados, sino también prevenir que personas malintencionadas aprovechen situaciones de emergencia para engañar a quienes desean ayudar.

Recomendaciones a la ciudadanía

Las autoridades recalcan la importancia de verificar cualquier solicitud de donación atribuida a la Alcaldía de Cali. Si se recibe una petición de dinero en efectivo o transferencia, la instrucción es no realizar ningún pago y reportar el hecho de inmediato mediante los canales oficiales.