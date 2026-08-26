Colombia

El turismo en Colombia sigue rezagado: la ocupación de hoteles cae y el empleo formal pierde fuerza

El sector enfrenta menores ingresos y una fuerte competencia de la oferta no regulada, mientras Cotelco pide al Gobierno medidas para recuperar la demanda y mejorar las condiciones para los establecimientos formales

Panorámica de Cartagena, centro histórico. Foto: archivo - Colprensa.
La ocupación de los establecimientos de alojamiento registró una caída durante el primer semestre de 2026, según el Dane -crédito Colprensa.
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La economía colombiana durante el primer semestre de 2026 no tuvo el mismo comportamiento en el sector turístico. Mientras el país avanzó, el alojamiento formal continuó perdiendo terreno y cerró seis meses con una ocupación nacional de 47,4%, según la Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA) del Dane.

La cifra quedó 1,7 puntos porcentuales por debajo del 49,0% registrado en 2025 y 3,4 puntos frente al 52,4% de 2022. Además, ocho de las doce regiones incluidas en la medición reportaron una disminución de la ocupación frente al mismo periodo del año anterior, lo que muestra que la situación se extiende por buena parte del territorio.

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Cotelco advierte que el comportamiento del turismo formal contrasta con el crecimiento registrado por la economía colombiana- crédito Alcaldía de Medellín
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El menor movimiento de huéspedes tuvo un efecto directo sobre los resultados económicos de los establecimientos. Los ingresos reales del alojamiento disminuyeron 6,8% frente al primer semestre de 2025, según el balance divulgado por el gremio hotelero.

El contraste resulta más evidente al revisar las cifras generales de la economía. El Producto Interno Bruto (PIB) creció 2,9% durante el primer semestre de 2026, mientras la rama de alojamiento y servicios de comida registró una contracción de 3,0%. En el segundo trimestre, la distancia fue todavía mayor: la economía avanzó 3,5%, pero esta actividad cayó 4,0%.

La comparación con 2022 también muestra una diferencia marcada. En ese periodo, el PIB nacional acumula un crecimiento de 7,7%, mientras la subcuenta de alojamiento y servicios de comida registra una caída de 1,8%. Para Cotelco, el comportamiento confirma que la recuperación económica no está llegando con la misma fuerza al hospedaje formal. La organización señaló que la situación afecta a hoteles, apartahoteles, hostales, centros vacacionales, alojamientos rurales y zonas de camping incluidos en la encuesta.

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El sector hotelero también reportó una reducción del empleo formal en la mayoría de las regiones analizadas- crédito Migración Colombia
El sector hotelero también reportó una reducción del empleo formal en la mayoría de las regiones analizadas- crédito Migración Colombia

El mercado laboral tampoco escapó al deterioro. El personal ocupado en las actividades de alojamiento disminuyó 4,5% frente al primer semestre de 2025. De las doce regiones evaluadas, once registraron una reducción en el número de empleos formales durante ese periodo. José Andrés Duarte, presidente de Cotelco, resumió la preocupación del sector al señalar que “estas cifras son una alerta reiterada sobre la cual pedimos el apoyo del nuevo gobierno: el crecimiento de la economía no se está traduciendo en una recuperación del alojamiento formal”.

El dirigente considera que se necesita una respuesta que fortalezca la demanda interna y genere condiciones equilibradas frente a la informalidad. Entre los asuntos que menciona está el comportamiento del dólar, que se encuentra en $3.000. La competencia de la oferta no formalizada ocupa un lugar central en el diagnóstico del gremio. Duarte aseguró que existen cerca de 503 mil camas en viviendas turísticas y otras 512 mil camas en hoteles no formalizados en todo el país.

A esta situación se suma la preocupación por la seguridad en los territorios. Cotelco pidió recuperar y fortalecer las condiciones de seguridad, especialmente cuando varias regiones enfrentan además los efectos del desastre natural ocurrido el 10 de agosto.

El gremio pidió fortalecer los controles sobre la oferta de alojamiento que opera por fuera de la formalidad - crédito: Decameron Aquarium
El gremio pidió fortalecer los controles sobre la oferta de alojamiento que opera por fuera de la formalidad - crédito: Decameron Aquarium

El gremio considera que el deterioro requiere acciones del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Entre sus propuestas están fortalecer los incentivos para que más establecimientos ingresen a la formalidad, corregir los desequilibrios tributarios y regulatorios y aumentar el control sobre la oferta que opera sin regulación.

La caída de la ocupación también plantea un reto para las regiones que dependen de la actividad turística. Con ocho de las doce zonas medidas mostrando retrocesos, el resultado no parece concentrarse en un único destino, mientras el menor ingreso y pérdida de puestos formales presionan a los establecimientos.

El dato de 47,4% deja así una señal de preocupación para el sector. A pesar del crecimiento del PIB, el alojamiento formal permanece por debajo de los niveles registrados en años anteriores y enfrenta simultáneamente una menor ocupación, reducción de ingresos, pérdida de empleo y competencia de una oferta informal que el gremio reclama atender.

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