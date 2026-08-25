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Carlos Caicedo, el excandidato presidencial señalado de abusar de una menor de edad, salió del país: su abogada aseguró que no se fugó

Al referirse al estado procesal de su cliente, Diana Muñoz planteó que las condiciones jurídicas actuales descartan la idea de una fuga

Abogada de Carlos Caicedo se pronuncia sobre el regreso al país del exgobernador en medio de su investigación por abuso sexual - crédito suministrado a Infobae Colombia
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La defensa de Carlos Caicedo negó que el exgobernador del Magdalena esté prófugo y sostuvo que no existe ninguna restricción judicial que le impida moverse dentro o fuera del país, mientras siguen en curso las investigaciones en su contra por abuso sexual.

La abogada Diana Muñoz afirmó que, hasta ahora, contra su cliente no pesa medida de aseguramiento ni sentencia condenatoria en firme, y atribuyó las versiones sobre una supuesta fuga a intentos de crear un clima adverso alrededor del proceso.

Muñoz agregó que la propia defensa ha presentado en tres oportunidades solicitudes ante la Fiscalía General de la Nación para que avance el esclarecimiento de la denuncia más reciente. Según su versión, no ha existido ningún llamado de la justicia a Caicedo y la iniciativa de impulsar actuaciones ha partido de sus abogados.

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La abogada, que representa al excandidato presidencial y exalcalde de Santa Marta, dijo que su cliente está “en su legítimo derecho de desplazarse, ya sea de manera doméstica o incluso internacionalmente”. Reclamó que cesen las especulaciones sobre una evasión de la justicia.

Sostuvo que Carlos Caicedo no se ha fugado ni ha eludido a las autoridades, y afirmó que hoy no existe una orden judicial que restrinja su libertad. Reveló que la defensa activó gestiones ante la Fiscalía para acelerar el examen de la denuncia y que, en paralelo, presentó acciones contra el abogado Dani Julián Quintana.

Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena
La abogada, que representa al excandidato presidencial y exalcalde de Santa Marta, dijo que su cliente está “en su legítimo derecho de desplazarse, ya sea de manera doméstica o incluso internacionalmente” - crédito Carlos Caicedo Colprensa/Álvaro Tavera

Al referirse al estado procesal de su cliente, Muñoz planteó que las condiciones jurídicas actuales descartan la idea de una fuga. “Es absolutamente falso que el doctor Carlos Caicedo se haya fugado o que haya evadido a la administración de justicia”, dijo. Luego precisó: “En este momento, contra él no existe ninguna medida restrictiva de su libertad, no existe una medida de aseguramiento, tampoco existe una sentencia condenatoria en firme”. Insistió en que puede desplazarse sin que eso implique desacato o evasión.

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La abogada también cuestionó el efecto público de las versiones que ubican a su defendido por fuera del alcance de la justicia. Señaló que esas especulaciones “solamente tienen el propósito de generar un ambiente malsano frente al proceso”.

Muñoz aseguró que no solo no existe un requerimiento pendiente contra Caicedo, sino que la defensa ha promovido actuaciones ante el ente acusador. “El hecho cierto es que no existe ningún tipo de llamado de la administración de justicia al doctor Carlos Caicedo”.

Añadió que fueron los abogados quienes acudieron a la Fiscalía “ya en tres oportunidades”, con el objetivo de aclarar cuanto antes la denuncia más reciente. Para Muñoz, esa actuación refleja la decisión de enfrentar el caso dentro del trámite judicial y no en el terreno de la discusión pública.

La defensora sostuvo que el ente investigador “tiene la obligación constitucional de realizar las indagaciones que considere pertinentes para esclarecer hechos que se le ponen en conocimiento”. Indicó que su equipo ha desarrollado actividades investigativas propias y que, con base en ellas, considera que se trata de “una de tantas denuncias falsas”.

Sostuvo que Carlos Caicedo no se ha fugado ni ha eludido a las autoridades, y afirmó que hoy no existe una orden judicial que restrinja su libertad - crédito Carlos Ortega/EFE
Sostuvo que Carlos Caicedo no se ha fugado ni ha eludido a las autoridades, y afirmó que hoy no existe una orden judicial que restrinja su libertad - crédito Carlos Ortega/EFE

Muñoz afirmó que, según se ha planteado en medios de comunicación, el caso ha sido liderado por Julián Quintana, al que identificó como contratista de la alcaldía opositora o del grupo político opositor a Caicedo. Esa mención fue el punto de partida para exponer una disputa paralela, sobre las acusaciones cruzadas entre las partes.

“El doctor Julián ha sido denunciado”, dijo la abogada, antes de detallar que una de las actuaciones fue por injuria en relación con expresiones dirigidas contra Caicedo. También afirmó que presentó una denuncia a título personal por descalificaciones en su contra como profesional y como mujer.

Muñoz cerró esa parte de su declaración con una referencia a las instancias que ahora tienen a su cargo esas actuaciones. Según dijo, los señalamientos ya están en manos de la Fiscalía General de la Nación y de las autoridades disciplinarias encargadas de vigilar y eventualmente sancionar a los profesionales del derecho.

Más detalles sobre la denuncia contra Caicedo

El abogado Julián Quintana, exdirector del CTI de la Fiscalía, detalló el contenido de la denuncia presentada contra Carlos Caicedo, ex precandidato presidencial y exgobernador de Magdalena, que está acusado de presunta violencia sexual.

Según Quintana, la madre de la víctima relató: “La madre dice que en una de las bebidas, ella se sintió mareada y perdió el sentido en una de esas reuniones. Los abusos también comprometieron su integridad sexual. Eso está en la denuncia”.

Carlos Caicedo respondió en sus redes sociales tras acusaciones de acceso carnal y acoso sexual, cuestionando la veracidad de los señalamientos - crédito Carlos Eduardo Caicedo Omar/Facebook
El abogado Julián Quintana, exdirector del CTI de la Fiscalía, detalló el contenido de la denuncia presentada contra Carlos Caicedo, ex precandidato presidencial y exgobernador de Magdalena, que está acusado de presunta violencia sexual - crédito Carlos Eduardo Caicedo Omar/Facebook

Quintana, quien representa jurídicamente a la familia afectada, explicó en una entrevista con La FM que Caicedo habría intentado abusar de una niña de ocho años y, en un hecho separado, habría suministrado bebidas a la madre con el objetivo de someterla. La mujer trabajó con Caicedo durante su gestión como gobernador entre 2020 y 2023.

El incidente que motivó la denuncia ocurrió el 17 de julio de 2023 en un apartamento de Santa Marta, al cual, según el relato de Quintana, Caicedo hizo acudir a la mujer y a su hija bajo engaños. El abogado indicó: “Él le hace una propuesta para que pasen un fin de semana descansando en una de sus propiedades. Y ella, atendiendo a su buena fue, va con la niña. Incluso invitó a su pareja, porque la mamá tenía también su pareja, pero no pudo ir”.

Según la denuncia, Caicedo llegó tarde al lugar y comenzó a beber licor. Luego pidió a la mujer que fuera a buscar un domicilio, quedándose a solas con la menor. A su regreso, la madre encontró a Caicedo con los pantalones bajos y a la niña con la pijama desacomodada. El testimonio recogido cita: “Cuando ella regresó, ve a Carlos Caicedo con su miembro (afuera) y a la niña con la pijama desacomodada. Ella dice ‘¿qué pasó acá?’, el tipo se descontrola y hay tensión en ese momento. Ella toma a la niña y se van”.

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