Incendios forestales en Cundinamarca han afectado también a los animales: un mono nocturno lucha por recuperarse confirmó la CAR

Un mono nocturno permanece bajo cuidado especializado en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Tocaima - crédito Car Cundinamarca

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El reciente aumento de incendios forestales en Cundinamarca ha dejado una secuela devastadora para la fauna silvestre local. En las últimas semanas, ocho animales fueron atendidos tras verse afectados por el fuego en distintos municipios, según reportaron las autoridades ambientales.

Entre las especies afectadas se encuentran un puercoespín arborícola, un tamandúa, un armadillo y un mono nocturno, además de tres guatines y una zarigüeya que necesitaron intervención veterinaria urgente.

La situación ha sido especialmente crítica en los municipios de Villeta, Guaduas, Caparrapí y Puerto Salgar, donde los incendios causaron la muerte de tres ejemplares nativos.

Solo el mono nocturno sobrevivió, aunque permanece bajo cuidado especializado en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) en Tocaima. Los demás animales, rescatados en La Vega, fueron trasladados a la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres (Urras) de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, donde continúan su proceso de recuperación.

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Las autoridades ambientales advierten que el fenómeno de El Niño podría aumentar el riesgo de incendios en los próximos meses - crédito Car Cundinamarca

Incendios y consecuencias en la fauna silvestre

Los efectos de los incendios no terminan cuando se apagan las llamas. Para los animales silvestres, escapar del fuego es solo el primer reto. Las lesiones por altas temperaturas suelen comprometer órganos internos y tejidos, lo que puede derivar en infecciones y complicaciones que dificultan la recuperación, incluso bajo atención veterinaria.

Según Magdala Iregui, directora de Biodiversidad de la CAR, “cada animal que resulta afectado por un incendio nos recuerda que las consecuencias de estas emergencias van mucho más allá de las hectáreas de vegetación quemada”. La experta advirtió que la fauna silvestre no solo pierde su hábitat y alimento, sino que enfrenta riesgos de muerte por causas indirectas asociadas a las lesiones sufridas.

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En respuesta a esta emergencia, la CAR ha reforzado su equipo de atención veterinaria y mantiene una línea telefónica activa las 24 horas para la ciudadanía que detecte fauna en peligro. El objetivo es actuar con rapidez para aumentar las posibilidades de supervivencia de los animales afectados.

Tres especies nativas murieron a causa de las quemaduras y lesiones ocasionadas por el fuego en municipios como Villeta y Guadua - crédito Car Cundinamarca

Acciones de prevención y recomendaciones

Frente al incremento del riesgo de incendios forestales, la CAR insiste en la importancia de la prevención. Las autoridades instan a la población a evitar fogatas, no arrojar colillas de cigarrillo y abstenerse de realizar quemas en zonas rurales. Además, se recomienda reportar de inmediato cualquier señal de humo o fuego para activar los protocolos de emergencia.

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Las proyecciones de agencias climáticas indican que el fenómeno de El Niño alcanzará su máxima intensidad en octubre, lo que podría agravar el riesgo para los ecosistemas de la región. Esta situación alerta sobre la necesidad de extremar los cuidados, ya que los periodos secos aumentan tanto la frecuencia como la magnitud de los incendios.

La directora Iregui enfatizó: “Cada incendio prevenido representa una oportunidad para proteger cientos de animales que no pueden escapar a tiempo de las llamas”. Por ello, la Corporación mantiene la invitación permanente a la comunidad para actuar responsablemente y denunciar cualquier situación que pueda poner en peligro la vida silvestre.

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Ocho animales silvestres han recibido atención veterinaria en Cundinamarca tras los incendios forestales recientes - crédito Car Cundinamarca

Datos sobre la emergencia en Cundinamarca

El daño ambiental en Cundinamarca es significativo. Solo en las últimas 24 horas, se registraron 20 incendios en 13 municipios, con una afectación preliminar de 71 hectáreas de vegetación. En lo que va del año, las autoridades contabilizan 656 incendios y más de 1.700 hectáreas destruidas, impactando a 74 municipios del departamento.

Durante el mes actual, se han reportado más de 200 incendios, con un saldo de 1.451 hectáreas afectadas y 49 municipios golpeados por el fuego. Las veredas Porvenir Río, en Mosquera, y Igua, en Viotá, fueron las más perjudicadas, con 40 y 48 hectáreas consumidas, respectivamente. La Vega, en tanto, enfrentó cinco focos de incendio en diferentes sectores, lo que complicó la labor de los organismos de socorro.

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Municipios como Puerto Salgar, Caparrapí, Bojacá, Tocaima, San Francisco, Nocaima, Bituima, Villeta, Venecia y Pacho también figuran entre los más afectados por las llamas. Del total diario reportado, la mayoría de los incendios ha sido controlada, aunque algunos permanecen activos bajo vigilancia de las autoridades.