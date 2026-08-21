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Álvaro Montero es un “arquero flojo” en Boca Juniors: dura crítica tras el partido ante Recoleta de Copa Sudamericana

Pese a que el portero fue una de las figuras en el compromiso de vuelta, no silenció del todo los comentarios por su rendimiento a lo largo del segundo semestre

Álvaro Montero de Boca celebra un gol de Santiago Ascacibar este martes, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Deportivo Recoleta y Boca Juniors en el estadio Defensores del Chaco en Asunción (Paraguay)-crédito Juan Pablo Pino/EFE
Álvaro Montero fue clave para que Boca Juniors eliminara a Recoleta de Paraguay en los octavos de la Copa Sudamericana - crédito Juan Pablo Pino/EFE
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Álvaro Montero respondió ante las críticas con una buena actuación en Boca Juniors por la Copa Sudamericana, pues nuevamente fue clave para la clasificación de los Xeneizes, ahora para alcanzar los cuartos de final y dejar en el camino a Deportivo Recoleta de Paraguay.

Sin embargo, calificaron al portero colombiano de “flojo”, además de que el equipo argentino no tiene condiciones para salir campeón por la falta de nivel de la plantilla, que no consigue un título desde 2022, con la Copa de la Liga, y está en deuda por las malas presentaciones internacionales.

Por lo pronto, Montero espera mejorar en el Torneo Clausura de Argentina y se alista para el próximo reto en la Copa Sudamericana, que es nada menos que Sao Paulo de Brasil, conjunto que viene de eliminar a Bolívar de La Paz y le apunta a salir campeón del certamen de la Conmebol.

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“No lo veo”

Boca Juniors avanzó a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 tras eliminar a Recoleta con un global de 7-1, pero el arquero Álvaro Montero quedó en el centro de una crítica del presidente del club paraguayo, Luis Vidal, quien dijo que el equipo todavía no es candidato al título y cuestionó el nivel del colombiano.

En una entrevista con el medoi paraguayo Picado TV, Vidal evaluó al conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena y apuntó contra su última línea: “Sinceramente, no lo veo a Boca Juniors campeonable todavía. Tiene una defensa muy floja y un arquero flojo, esa es la verdad”.

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El guardameta fue fuertemente criticado después de perder 3-0 contra Deportivo Riestra y se ha recuperado hasta este momento - crédito Boca Juniors
El guardameta fue fuertemente criticado desde la goleada 3-0 contra Deportivo Riestra y no se ha recuperado por completo - crédito Boca Juniors

El directivo insistió en que la serie no le cambia su lectura sobre el potencial del equipo, tanto el suyo como el argentino: “Creo que va a existir un equipo superior futbolísticamente. No es parámetro lo que hizo con Recoleta como para decir que es campeonable, esa es mi opinión”.

Montero, que tuvo dos buenas presentaciones en la llave, jugará su próximo partido este domingo 23 de agosto ante Racing de Avellaneda por la fecha 6 de la Liga de Argentina. El encuentro está previsto para las 7:30 p. m. en el estadio El Cilindro. En el torneo local, Boca se ubica décimo del grupo A con seis puntos, a seis unidades del líder Instituto de Córdoba.

Álvaro Montero ha jugado cinco partidos y en dos ocasiones sacó su arco en cero - crédito Boca Juniors
Álvaro Montero ha jugado nueve partidos y en tres ocasiones sacó su arco en cero - crédito Boca Juniors

Cabe recordar que el cafetero quiere seguir en la buena racha para ser el titular de la selección Colombia en los compromisos amistosos de septiembre y octubre contra México, Paraguay y Perú, ya que es llamado a ser el dueño del arco por la edad de Camilo Vargas y los problemas físicos de David Ospina.

Buenas calificaciones

Álvaro Montero, junto con su compatriota Sebastián Villa, fueron determinantes en la goleada 4-0 de Boca Juniors sobre Deportivo Recoleta este martes 18 de agosto en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, tras registrar siete atajadas que evitaron el descuento rival.

Una de las intervenciones clave del guajiro llegó con el 0-0, cuando ganó un mano a mano antes de que el equipo argentino tomara el control del partido. La actuación fue puntuada por el medio argentino TyC Sports con 7/10, mientras BolaVip también le otorgó el mismo valor y resaltó su seguridad bajo los tres palos.

Boca Juniors se encuentra en cuartos de final de la Copa Sudamericana, a la que llegó por quedar eliminado en la Libertadores - crédito César Olmedo/REUTERS
Boca Juniors se encuentra en cuartos de final de la Copa Sudamericana, a la que llegó por quedar eliminado en la Libertadores - crédito César Olmedo/REUTERS

El rendimiento del arquero colombiano también recibió una valoración de 8,0/10 en Sofascore, que lo ubicó entre los mejores calificados del encuentro. Ese registro llegó después de las críticas que había recibido en sus primeras presentaciones con Boca, tanto en liga como la Sudamericana.

Con este resultado, el conjunto argentino amplió la ventaja tras el 3-1 de la ida. En la revancha convirtieron Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco, y el próximo rival será São Paulo en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

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