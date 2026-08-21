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Brasil donó 19 toneladas de arroz a Colombia: ayuda llegará a Pereira para damnificados

Un avión de la Fuerza Aérea Brasileña salió de Canoas y aterrizará el 21 de agosto con apoyo solicitado por autoridades colombianas

IMAGEN DE REFERENCIA: Bolsas con arroz
IMAGEN DE REFERENCIA: Bolsas con arroz
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El Gobierno de Brasil anunció el envío de 19 toneladas de arroz a Colombia para apoyar a los damnificados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto. La ayuda humanitaria llegará a Pereira este viernes 21 de agosto en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña, según informó la administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De acuerdo con la información publicada por Caracol Radio, la aeronave despegó desde el municipio de Canoas, en el sur de Brasil, con una carga destinada a una de las ciudades más golpeadas por el desastre. El envío se produce en respuesta a una solicitud formal de asistencia hecha por las autoridades colombianas, en medio de la atención a miles de familias afectadas.

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El cargamento busca reforzar la entrega de alimentos en las zonas donde el terremoto dejó daños severos, población damnificada y dificultades logísticas para mantener el abastecimiento. Pereira aparece como uno de los puntos priorizados por el impacto del sismo y por su papel en la recepción y distribución de apoyos.

FOTO DE ARCHIVO: Imagen tomada desde un dron de un barrio con edificios derrumbados tras un terremoto, en Pereira (Colombia), el 17 de agosto de 2026. REUTERS/Juan Felipe León IMÁGENES DEL DÍA DE TPX
FOTO DE ARCHIVO: Imagen tomada desde un dron de un barrio con edificios derrumbados tras un terremoto, en Pereira (Colombia), el 17 de agosto de 2026. REUTERS/Juan Felipe León IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

Arroz llegará desde reservas oficiales de Brasil

El Gobierno brasileño explicó que las 19 toneladas de arroz provienen de las reservas del Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social. También aclaró que esta donación no compromete el abastecimiento interno de ese país, un punto que fue subrayado en la comunicación oficial sobre el envío.

Brasil reitera su solidaridad con el Gobierno y el pueblo colombianos ante el terremoto”, señaló el Ejecutivo brasileño. En el mismo mensaje expresó su disposición a colaborar, dentro de sus capacidades, con las autoridades colombianas en las labores de respuesta a la emergencia.

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La ayuda llega cuando Colombia continúa consolidando balances de víctimas, desaparecidos, heridos y daños en infraestructura. Según el reporte citado, el terremoto ha dejado al menos 314 personas fallecidas, 262 desaparecidas, miles de heridos y graves afectaciones materiales.

El sismo es descrito como el más fuerte sufrido por Colombia en lo que va del siglo. Sus efectos golpearon especialmente departamentos como Caldas, Quindío y Chocó, este último señalado como la región donde se ubicó el epicentro del movimiento telúrico.

Voluntarios clasifican ayuda destinada a los afectados por el terremoto. (AP Foto/Fernando Vergara)
Voluntarios clasifican ayuda destinada a los afectados por el terremoto. (AP Foto/Fernando Vergara)

Colombia suma más apoyo internacional

Con este envío, Brasil se suma a la lista de gobiernos, organismos internacionales y organizaciones humanitarias que han ofrecido o enviado apoyo a Colombia tras el desastre. Entre los países mencionados están Estados Unidos, México, Ecuador, Chile, El Salvador, Perú, Israel, India, Paraguay, China y España.

La llegada del arroz a Pereira tendrá un componente práctico y simbólico. Por un lado, permitirá reforzar la asistencia alimentaria en una ciudad afectada por el terremoto. Por otro, muestra cómo la cooperación internacional sigue ampliándose ante una emergencia que excede la respuesta local y exige coordinación entre países.

Además de las pérdidas humanas, el terremoto provocó el colapso de 302 edificios, principalmente en Cali y Pereira. También dejó daños en 352 centros de salud, 3.470 centros educativos, 449 vías y cinco aeropuertos, según los datos oficiales citados en el reporte.

La magnitud de esos daños explica la necesidad de recibir alimentos, suministros médicos, equipos de rescate, apoyo técnico y recursos para reconstrucción. En el caso de Brasil, la respuesta se concentra inicialmente en el envío de arroz, un alimento básico que puede ser distribuido entre familias damnificadas y comunidades con dificultades de acceso.

El avión brasileño deberá aterrizar en Pereira el 21 de agosto, donde las autoridades colombianas recibirán la carga. A partir de allí, el reto será canalizar las 19 toneladas hacia las familias que más lo necesitan, en medio de una emergencia que todavía mantiene frentes abiertos en búsqueda, atención humanitaria, recuperación de servicios y reconstrucción.

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