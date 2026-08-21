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Comienza la instalación de ‘cámaras salvavidas’ en Bogotá en estos corredores viales: esta es su función

Con estos dispositivos se busca reducir la siniestralidad y la frecuencia de las infracciones viales en puntos estratégicos de la capital

Estas cámaras se instalarán en las avenidas El Dorado, NQS y Las Américas - crédito Alcaldía de Bogotá
Estas cámaras se instalarán en las avenidas El Dorado, NQS y Las Américas - crédito Alcaldía de Bogotá
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La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá comenzó la instalación de nuevas Cámaras Salvavidas, nombre para calificar los nuevos dispositivos de fotodetección automática que serán usados a lo largo de las avenidas Las Américas, NQS y El Dorado, como parte de una estrategia integral para prevenir siniestros de tránsito y proteger la vida de quienes transitan por la ciudad.

La Alcaldía de Bogotá comunicó que los puntos elegidos fueron priorizados a partir de análisis técnicos sobre siniestralidad y comportamientos de riesgo y, además, cuentan con autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv).

Según la Administración distrital, estas cámaras permitirán registrar evidencias de posibles infracciones durante las 24 horas del día, todos los días, y complementarán el trabajo de los agentes de tránsito en vía.

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Las Cámaras Salvavidas incorporan tecnología para detectar infracciones como exceso de velocidad, tránsito por sitios restringidos y falta de revisión técnico-mecánica, entre otras. Toda evidencia registrada será revisada y validada por un agente de tránsito antes de iniciar cualquier proceso sancionatorio.

Suba, Kennedy, Engativá, Puente Aranda y Barrios Unidos figuran entre las localidades con más recaudo por fotomultas y con alta siniestralidad en 2026 - crédito Alcaldía de Bogotá
Suba, Kennedy, Engativá, Puente Aranda y Barrios Unidos figuran entre las localidades con más recaudo por fotomultas y con alta siniestralidad en 2026 - crédito Alcaldía de Bogotá

De tal manera, los dispositivos están ubicados en zonas con alta concentración de instituciones educativas, hospitales y equipamientos urbanos, donde la gestión de la velocidad resulta determinante para la seguridad.

La Secretaría de Movilidad, adicionalmente, estima que si los conductores respetan el límite máximo de 50 km/h la intervención con las nuevas cámaras podría salvar cerca de 50 vidas y evitar alrededor de 900 lesiones en los próximos cuatro años en los tramos cercanos a los dispositivos.

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En especial, debido a que, hasta el 31 de julio de 2026, las fatalidades por siniestros viales se incrementaron en casi 33% respecto al mismo período del año anterior.

La Secretaría Distrital de Movilidad informará eventualmente a la ciudadanía sobre el inicio de la operación de estas cámaras, así como sobre las fases pedagógica y sancionatoria, para garantizar que los usuarios conozcan tanto su ubicación como las implicaciones de su funcionamiento.

Esta es la cantidad de cámaras de monitoreo vial que hay en Bogotá

Hay distintos tipos de dispositivos de vigilancia vial en Bogotá. En primer lugar, en la capital hay más de 270 cámaras de fotodetección o fotomultas distribuidas en más de 90 puntos viales autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de acuerdo con el mapa actualizado de la entidad.

Esta información no incluye las más de 1.200 cámaras dedicadas al monitoreo de tráfico y movilidad conectadas al sistema de la ciudad. En marzo de 2026, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó este número, y aseguró que “desde el inicio de la administración hemos aumentado en más de 33% el número de cámaras conectadas en la ciudad”.

El portal fotodeteccion.ansv.gov.co permite a los conductores verificar la validez de las cámaras de fotodetección en Colombia - crédito Ansv
El portal fotodeteccion.ansv.gov.co permite a los conductores verificar la validez de las cámaras de fotodetección en Colombia - crédito Ansv

Estos dispositivos son cámaras de seguridad de uso ciudadano que pueden ser conectadas al C4.

“Si usted tiene una cámara que funcione y quiere conectarla con el centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) de la Secretaría de Seguridad, también lo puede hacer: juntos fortalecemos la seguridad de Bogotá”, dijo el burgomaestre.

Principales valores de multas en 2026

Todas las sanciones ahora se expresan en Unidades de Valor Básico (UVB), que para este año se fijó en 12.110 pesos

  • Conductores de bicicletas y vehículos de tracción animal: Las infracciones más comunes tendrán multas entre 13,95 UVB ($168.935) y 126,675 UVB ($1.535.051), según la gravedad.
  • Vehículos automotores: Faltas como conducir sin licencia, placas adulteradas o no pagar peajes tendrán sanciones desde 27,86 UVB ($337.385). Por conducir sin licencia, la multa asciende a 104,55 UVB ($1.266.101).
  • Peatones: Las conductas peligrosas se sancionan con 3,5 UVB ($42.385).
  • Servicio público: Negarse a prestar el servicio sin justificación puede costar 156,84 UVB ($1.899.332), con suspensión de licencia por dos años en caso de reincidencia.
  • Embriaguez: Las multas por conducir bajo efectos de alcohol o drogas llegan hasta 1.254,67 UVB ($15.194.054) para el primer grado y 2.509,35 UVB ($30.388.229) para el tercer grado. Negarse a la prueba implica la máxima sanción: 5.018,70 UVB ($60.776.457).

Descuentos y condiciones

  • 50% de descuento si se realiza el curso pedagógico y el pago dentro de los primeros cinco días hábiles.
  • 25% de descuento si el pago es entre el sexto y el vigésimo día hábil.
  • Pasado ese plazo, se debe abonar el monto total.

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