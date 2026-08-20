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Gustavo Petro dijo que la anulación de la reserva de 1.499 hectáreas en La Baja “entrega” el área a multinacionales del oro cerca de Santurbán

El expresidente arremetió contra el Gobierno nacional tras la decisión de revocar la reserva ambiental de La Baja, en el páramo de Santander, y advirtió sobre el futuro de una zona clave para el agua de Bucaramanga

- crédito Presidencia - MinAmbiente
Petro rechazó la revocatoria de la reserva temporal de 1.499 hectáreas en la quebrada La Baja, Santander, en el páramo de Santurbán - crédito Presidencia - MinAmbiente
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El expresidente Gustavo Petro rechazó públicamente la decisión del Ministerio de Ambiente de revocar la norma que declaraba una reserva temporal de 1.499 hectáreas en la microcuenca de la quebrada La Baja, en el municipio de California, Santander. La medida previa buscaba restringir las licencias para actividades de mediana y gran minería en inmediaciones del páramo de Santurbán.

A través de su cuenta en la red social X, el exmandatario cuestionó la determinación tomada por la cartera ambiental, en cabeza de Fabio Arjona, y defendió la regulación aprobada durante su administración para la conservación de las fuentes hídricas de la región Santander.

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“Ha anulado el señor Arjona, ministro del Medio Ambiente de Abelardo, la resolución que defendía el agua de Bucaramanga de la explotación minera del oro. El agua de Bucaramanga nace del páramo de San Turbán y sus alrededores y mi gobierno protegió todo ese área porque es primero la vida”, afirmó el expresidente en la red social.

Petro sostuvo que la decisión del actual Gobierno tendría como propósito facilitar proyectos de minería de oro con participación extranjera - crédito @petrogustavo/X
Petro sostuvo que la decisión del actual Gobierno tendría como propósito facilitar proyectos de minería de oro con participación extranjera - crédito @petrogustavo/X

En la misma declaración, Petro sostuvo que la anulación de la medida busca habilitar la entrada de capitales extranjeros para el desarrollo de proyectos de extracción en el territorio: “El objetivo de Abelardo es entregar esa área a las multinacionales del oro, de los EEUU, de una de las cuales ha sido socio”.

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Argumentos jurídicos del Ministerio de Ambiente

La posición expresada por Petro responde a la formalización de la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026, firmada por el ministro de Ambiente, Fabio Arjona. Con este acto jurídico se dejó sin efecto la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, la cual había sido expedida en los últimos días del gobierno anterior.

El Ministerio de Ambiente argumentó la existencia de un vicio de procedimiento durante la expedición del acto derogado. Según la entidad, una recusación interpuesta contra la exministra encargada Irene Vélez obligaba a suspender el trámite antes de la firma de la reserva.

A las razones técnicas del Ministerio se sumó una orden del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga. La providencia judicial dispuso garantizar nuevamente los derechos de participación ciudadana, acceso a la información y debido proceso dentro del trámite para la delimitación del área.

El Gobierno de Gustavo Petro había planteado una estrategia para reforzar la protección ambiental del páramo de Santurbán. El Ministerio de Ambiente propuso una delimitación progresiva de 29.199 hectáreas, la conversión de La Baja en una reserva definitiva de 1.499 hectáreas y la extensión, hasta marzo de 2029, de una reserva temporal de más de 75.400 hectáreas.

La apuesta buscaba proteger el ecosistema y las fuentes de agua que abastecen a millones de habitantes de Santander y Norte de Santander.

La cartera ambiental explicó que encontró un problema de procedimiento en la expedición de la medida anterior, por eso la decisión en el páramo de Santurbán - crédito MinAmbiente
La cartera ambiental explicó que encontró un problema de procedimiento en la expedición de la medida anterior, por eso la decisión en el páramo de Santurbán - crédito MinAmbiente

Las medidas, sin embargo, encontraron resistencia en municipios de Soto Norte, donde mineros, campesinos y autoridades locales expresaron preocupación por el impacto que las nuevas restricciones podrían tener sobre la minería legal y la economía de la región.

Los sectores afectados reclamaron que se respetaran los procesos de concertación adelantados con las comunidades y cuestionaron que las decisiones ambientales pudieran comprometer actividades de las que dependen numerosas familias.

Importancia hídrica y nuevo proceso de consulta

La quebrada La Baja forma parte de la cuenca alta del río Suratá, fuente primaria de abastecimiento para el acueducto metropolitano de Bucaramanga. Las discusiones sobre el uso del suelo en la provincia de Soto Norte enfrentan los planes de extracción minera con los requerimientos de protección del recurso hídrico.

La Resolución 0994 suspendía por dos años la recepción de nuevas solicitudes mineras en el sector para evaluar los impactos ambientales en la zona. Su anulación reabre el proceso de concertación entre las autoridades centrales y los actores territoriales.

Fotografía de archivo del páramo de Santurbán. (Crédito: Colprensa)
La propuesta incluía la delimitación de 29.199 hectáreas, una reserva definitiva de 1.499 hectáreas en La Baja y una reserva temporal de más de 75.400 hectáreas - crédito Colprensa

Tras la expedición del nuevo acto administrativo, el Ministerio de Ambiente deberá reabrir las mesas de diálogo con la comunidad y los gremios mineros del municipio de California para cumplir lo ordenado por el juzgado antes de tomar una decisión definitiva sobre el área.

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