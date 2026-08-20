Rescataron a cachorrito en el Chocó tras el terremoto y el video conmovió en redes: “Cambiaremos el miedo por amor”

El video de Leidy Guerra que conmovió a TikTok muestra el rescate de una perrita tras el terremoto en Chocó - crédito @lamonadelosanimales/tiktok

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En medio de la emergencia que dejó el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, las labores de ayuda no solo estuvieron concentradas en las personas damnificadas.

Los animales que quedaron expuestos a condiciones de vulnerabilidad también se convirtieron en protagonistas de diferentes jornadas de rescate y atención, especialmente en territorios como el Chocó, donde numerosas comunidades resultaron afectadas por el movimiento sísmico.

Una de esas historias fue protagonizada por una pequeña perrita que fue encontrada en condiciones que evidenciaban miedo y vulnerabilidad.

Su rescate quedó registrado en un video publicado en TikTok por la cuenta La mona de los animales, rápidamente llamó la atención de los usuarios por la reacción del animal durante los primeros momentos de contacto con la mujer que acudió en su ayuda.

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La veterinaria Leidy Guerra rescata a una cachorra durante la emergencia por el sismo en el Chocó- crédito @manejohumanitario/IG

La persona que aparece en las imágenes es Leidy Guerra, médica veterinaria que trabaja junto a Manejo de Fauna Callejera, una fundación dedicada al rescate y esterilización de animales en diferentes regiones de Colombia, además de brindarles atención y buscar para ellos una segunda oportunidad.

Guerra llegó hasta el Chocó como voluntaria en medio de las jornadas de ayuda humanitaria desplegadas después del terremoto. Sin embargo, durante su permanencia en la zona también decidió prestar atención a los animales que se encontraban afectados por la emergencia y terminó encontrándose con este pequeño cachorro, cuyo estado generó preocupación.

Así fue el rescate de la perrita

El video comienza cuando la veterinaria se acerca al animal y trata de ayudarlo a salir de un espacio reducido en el que se encontraba. La pequeña permanece en el suelo y muestra una actitud de temor, mientras la mujer intenta acercarse con cuidado para evitar que la situación le genere todavía más estrés.

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Sobre las primeras imágenes aparece una frase que anticipa el mensaje que posteriormente acompañaría todo el contenido: “Hoy te prometo que nunca más…”.

Leidy Guerra compartió la promesa que hizo a una cachorra rescatada en Chocó: cambiar su miedo por amor - crédito @lamonadelosanimales/tiktok

Después, la rescatista consigue tomar al animal y cargarlo entre sus brazos. En las imágenes se observa cómo lo revisa y permanece cerca de él, mientras otras personas intervienen en el proceso de atención. El contraste entre el comportamiento inicial de la perrita y los momentos posteriores es uno de los aspectos que más llamó la atención de quienes observaron la grabación.

La cachorra, que al principio permanece asustada, posteriormente aparece sobre una cobija y recibiendo caricias de parte de Leidy, que busca darle confianza y amor, lo que permite que poco a poco pueda sentirse más tranquila mientras permanece junto a la mujer que participó en su rescate.

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El mensaje que acompaña las imágenes hace referencia precisamente a ese proceso de recuperación. “Cambiaremos el miedo por amor”, escribió Leidy Guerra, antes de añadir una promesa dirigida directamente al animal: “Te prometo que nunca, nunca más volverás a sentir miedo mi chiquito”.

La publicación no solo muestra el instante en que la perrita es retirada del lugar donde se encontraba, sino que intenta poner el foco en una etapa que suele quedar en segundo plano: la recuperación de los animales después de una situación traumática.

La historia de una perrita rescatada en Chocó abrió aplausos y críticas por el video que se volvió viral - crédito Europa Press

Un rescate que ocurrió en medio de la emergencia

La historia de este cachorro se produjo mientras diferentes organizaciones, voluntarios y ciudadanos se movilizaban hacia las zonas más afectadas por el terremoto para entregar alimentos, medicamentos, agua y otros elementos de primera necesidad.

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La publicación fue interpretada por muchos usuarios como una historia de rescate y segunda oportunidad para aquellos que no se pueden expresar con palabras, pero que se entiende que están pasando por un mal momento y requieren ayuda.

Es por esto que la grabación generó numerosos comentarios de personas que se mostraron conmovidas por el estado en el que apareció el cachorro y agradecieron a la veterinaria por intervenir durante su visita al Chocó.

“Gracias por todo lo que hacen”, “Gracias por ayudarlo”, “Tan chiquito y con tanto temor” y “La sociedad es muy cruel a veces”, “Ahora sí encontró el amor verdadero, qué bonita mujercita, tan bella y bonitos sus hechos con los animalitos. Gracias, bella dama, por darle ese amor a esta criatura. Bendiciones”,fueron algunos de los mensajes publicados por usuarios que destacaron el rescate.

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Otros comentarios reflejaron preocupación por las experiencias que pudo haber atravesado el animal antes de quedar bajo cuidado de la veterinaria: “Dios, qué tuvo que pasar ese cachorrito para estar así. Dios mío, está muy mal”, “Qué pecado” y “Me da dolor pensar todo el maltrato que debe haber pasado tan chiquito”, escribieron algunos internautas.

Sin embargo, la publicación también abrió una discusión diferente entre quienes consideran que documentar este tipo de acciones ayuda a visibilizar el abandono animal y quienes cuestionan que los rescates sean grabados y publicados en redes sociales.

“No todo puede ser contenido” y “No sé si estoy de acuerdo con la gente que se graba ayudando”, fueron algunas de las críticas que aparecieron en la sección de comentarios.

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