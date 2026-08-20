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Juan Daniel Oviedo aseguró que el gobierno Petro dejó el crecimiento económico más bajo en cinco mandatos: “Entramos a esa trampa con menos combustible”

El exdirector del Dane cuestionó la composición de la expansión reciente y señaló que la actividad productiva quedó concentrada en pocas ramas, mientras sectores como construcción, industria y producción exportadora registraron aportes negativos

- crédito @JDOviedoAr/X- Ovidio González/Presidencia
Juan Daniel Oviedo cuestionó el balance económico del gobierno Petro y señaló que el crecimiento promedio durante su mandato - crédito @JDOviedoAr/X- Ovidio González/Presidencia
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El exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo aseguró que el gobierno de Gustavo Petro registró el crecimiento económico promedio más bajo de los últimos cinco mandatos presidenciales, según un análisis que realizó a partir de la contribución al crecimiento del PIB de 61 ramas de actividad de las cuentas nacionales.

Oviedo presentó sus conclusiones a través de su cuenta de X, donde cuestionó tanto el ritmo de expansión de la economía como la concentración de los sectores que actualmente impulsan el crecimiento.

“Colombia creció como nunca... de lento. Lo dicen los datos, sin adjetivos”, escribió el exdirector del Dane al presentar su análisis.

De acuerdo con sus cálculos, el PIB registró un crecimiento promedio de 1,82% durante el gobierno de Gustavo Petro, por debajo de los resultados correspondientes a las cuatro administraciones anteriores. En el gobierno de Iván Duque el promedio fue de 3,46%; durante el segundo mandato de Juan Manuel Santos, de 2,30%; en el primero de Santos, de 5,16%, y en el segundo gobierno de Álvaro Uribe, de 4,01%.

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Juan Daniel Oviedo cuestionó el balance económico del gobierno Petro y aseguró que Colombia registró el menor crecimiento promedio de los últimos cinco mandatos - crédito Juan Daniel Oviedo/X
Juan Daniel Oviedo cuestionó el balance económico del gobierno Petro y aseguró que Colombia registró el menor crecimiento promedio de los últimos cinco mandatos - crédito Juan Daniel Oviedo/X

Oviedo calificó el resultado del actual periodo como “el crecimiento promedio más bajo en 5 gobiernos”.

El ejercicio también muestra un comportamiento similar en el valor agregado bruto. Durante el gobierno Petro, el crecimiento promedio fue de 1,94%, mientras que alcanzó 3,10% con Duque, 2,37% en el segundo mandato de Santos, 5,05% en el primero y 3,91% durante el segundo gobierno de Uribe.

Un crecimiento concentrado en pocas actividades

Para Oviedo, el bajo crecimiento no es el único aspecto que debe analizarse. El exdirector del Dane señaló que la expansión económica también está concentrada en un número reducido de actividades.

“Un crecimiento estrecho, no amplio”, fue la segunda conclusión que destacó en su publicación.

Según su análisis, las 10 ramas más dinámicas explican más del 100% de la variación del valor agregado, mientras que las otras 51 ramas, sumadas, restan. “El motor son pocos sectores”, señaló.

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Entre las actividades que estarían sosteniendo el crecimiento, Oviedo identificó el gasto público, que representa cerca del 40% del impulso a través de administración, salud y educación; el consumo de los hogares, que equivale al 87,7% del gasto total, y las actividades de entretenimiento, impulsadas en buena parte por las apuestas en línea.

El exdirector señaló que cuatro ramas —administración pública, salud, educación no de mercado y actividades artísticas— explican conjuntamente 71,5% del crecimiento promedio.

Comparativo del crecimiento anual promedio del PIB, el valor agregado bruto y los impuestos menos subvenciones durante los últimos cinco mandatos presidenciales - crédito Dane
Comparativo del crecimiento anual promedio del PIB, el valor agregado bruto y los impuestos menos subvenciones durante los últimos cinco mandatos presidenciales - crédito Dane

En contraste, actividades relacionadas con la construcción, la transformación industrial y la producción exportable estarían restando al desempeño económico.

Por eso, Oviedo enfatizó que el problema no radica en que determinados sectores estén creciendo, sino en la falta de una expansión más amplia de la economía. “El problema no es que esos sectores crezcan, sino que estén creciendo casi solos”, afirmó.

Inversión, el principal reto

El análisis de Oviedo también plantea un desafío para el gobierno de Abelardo De la Espriella, al considerar que la prioridad debería estar en recuperar el dinamismo de la inversión y ampliar los motores de la economía.

“El reto del gobierno de De la Espriella no es ‘recuperar’ —eso ya pasó, fue un rebote desde un piso bajo—. Es reactivar la inversión y diversificar el motor”, sostuvo.

El Producto Interno Bruto creció 3,5% en segundo trimestre de 2026 - crédito Dane
El Producto Interno Bruto creció 3,5% en segundo trimestre de 2026 - crédito Dane

Oviedo advirtió además que Colombia enfrenta este desafío en un escenario marcado por una inversión que, según su análisis, se encuentra en mínimos de dos décadas y por los efectos económicos del terremoto.

“Con la inversión en mínimos de dos décadas y los trágicos efectos del terremoto, entramos a esa trampa con menos combustible que nuestros pares de América Latina”, concluyó.

El análisis de Juan Daniel Oviedo surgió en respuesta al mensaje de Gustavo Petro sobre el crecimiento del segundo trimestre de 2026. Frente a la lectura del mandatario, el exdirector del Dane cuestionó que el dato de 3,5% pueda tomarse como reflejo de un alto dinamismo de la economía durante el cuatrienio.

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