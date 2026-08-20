Ataque con explosivos dejó un vigilante muerto en mina de Zijin Continental Gold en Antioquia

Ola de violencia en minas de Buriticá: grupos ilegales buscan frenar actividades de Zijin Continental Gold - crédito Redes sociales - David Sánchez Castrillon/Facebook

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Un ataque con explosivos ocurrió durante el miércoles 19 de agosto de 2026 en un socavón perteneciente a la multinacional minera Zijin Continental Gold, ubicado en Buriticá, en el occidente de Antioquia.

De acuerdo con información de Caracol Radio, el hecho se presentó en la vereda Higabra, exactamente entre los niveles 1090 y 1091 de la mina, donde se estaba ejecutando un cierre técnico.

En ese momento se encontraban dos empleados de la empresa de seguridad Atempi. Según los reportes, personas armadas y no identificadas habrían detonado un artefacto explosivo, lo que ocasionó la muerte de Yeimer Antonio Martínez Gutiérrez y dejó aturdido a su compañero, quien resultó con lesiones auditivas.

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Residentes de la zona informaron que durante la semana se han incrementado los ataques contra operaciones mineras.

El lunes festivo anterior había ocurrido una explosión adicional, incidente que también habría dejado gravemente herido a otro trabajador de vigilancia, quien permanece en estado crítico. Estos eventos han generado alarma entre la comunidad y los empleados del sector extractivo.

Autoridades investigan serie de ataques contra sector minero en la vereda Higabra - crédito Así ocurrió/Facebook

Las autoridades adelantan investigaciones para precisar quiénes serían responsables de estos atentados, que estarían relacionados con grupos ilegales interesados en impedir que la multinacional minera retome el control de los socavones intervenidos.

Los organismos de seguridad mantienen presencia en la zona para evitar nuevos episodios violentos y garantizar la protección de los trabajadores y de las instalaciones de la empresa.

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Colapso en mina artesanal de Policarpa dejó 13 muertos y siete heridos en Nariño

13 personas perdieron la vida y siete más resultaron heridas tras el colapso de un talud que sepultó una mina artesanal de extracción de oro en la vereda Puerto Rico, zona rural del municipio de Policarpa, en el departamento de Nariño.

El incidente ocurrió en una explotación a cielo abierto situada en el sector cordillerano, donde decenas de toneladas de tierra y escombros se desplomaron, atrapando a los trabajadores.

Gabriel Ocaña, director de Gestión del Riesgo de Nariño, confirmó la cifra de víctimas y explicó que la emergencia exigió un despliegue coordinado junto a la comunidad, la cual aportó dos retroexcavadoras y personal para remover los materiales que cubrían el área afectada.

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“Desafortunadamente se presentó un colapso de una mina en la vereda Puerto Rico, jurisdicción de Policarpa, donde una mina a cielo abierto presentó un colapso de un talud”, señaló Ocaña sobre el accidente.

Los equipos de rescate trabajan en la remoción de tierra y escombros para localizar a las personas desaparecidas. - crédito Ungrd

A las labores de búsqueda y rescate se sumaron equipos de Bomberos Pasto, Bomberos Policarpa y Bomberos Taminango, quienes trabajaron intensamente para localizar y extraer a las personas atrapadas por el deslizamiento.

Los esfuerzos de los socorristas y voluntarios se extendieron hasta cerca de las 02:00 a. m., momento en que se logró ubicar a quienes permanecían desaparecidos bajo los escombros.

Los siete heridos fueron evacuados hacia diferentes centros médicos, incluyendo puestos de salud cercanos y hospitales en Policarpa, donde recibieron atención especializada por lesiones sufridas durante el siniestro.

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Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia en la zona para verificar las condiciones del terreno y esclarecer las causas que originaron el colapso del talud.

Presidente del Senado pide acciones urgentes tras accidente mortal en mina ilegal de Nariño- crédito @honohenriquez/X

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, lamentó la situación a través de un mensaje público: “Lamento profundamente la tragedia ocurrida en una mina ilegal de Policarpa, Nariño, que deja trece personas fallecidas y al menos siete heridos. Mis sinceras condolencias a las familias de las víctimas y de los afectados”, manifestó.

Henríquez instó a los organismos competentes, entre ellos MinEnergía, Policía Nacional, Mindefensa y Ungrd, a tomar medidas urgentes y asistir a los damnificados con la mayor celeridad.

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A través de sus redes sociales, el exsenador y exministro David Luna manifestó: “Toda mi solidaridad con las familias víctimas de esta tragedia en el municipio de Policarpa en el Departamento de Nariño”.

El excongresista instó también a que las entidades competentes, como la Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Energía, actúen con prontitud: “Ojalá las autoridades, la @ANMColombia y el @MinEnergiaCo actúen diligentemente y socorran en lo posible”, señaló.