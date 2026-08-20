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Exfuncionario pidió perdón tras ser condenado por falsificación de documentos durante la Alcaldía de Daniel Quintero: “Quiero expresar mis disculpas”

La justicia le impuso 19 meses de prisión por una maniobra que habría ocasionado un detrimento superior a $120 millones dentro de una investigación que abarca seis contratos

Juan Alberto Cardona Henao lloró durante la lectura de la sentencia y pidió perdón por los hechos que reconoció ante la justicia - crédito Juicio Juan Alberto Cardona/Fiscalía
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Juan Alberto Cardona Henao pidió perdón este jueves 20 de agosto durante la lectura de la sentencia que lo condenó a 19 meses de prisión por su participación en una maniobra de falsificación de documentos utilizada para respaldar pagos con recursos públicos.

El extesorero y contador del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí reconoció ante el juez que incurrió en una actuación equivocada y expresó su arrepentimiento por las consecuencias de los hechos.

“Quiero expresar sinceramente mis disculpas por los hechos relacionados con los documentos en cuestión. Reconozco que lo ocurrido fue una actuación equivocada de mi parte y lamento profundamente las consecuencias que esta situación ha generado para las personas y las entidades involucradas”, manifestó Cardona Henao durante la diligencia en un video obtenido por el medio El Tiempo.

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La condena constituye el primer resultado penal dentro del macroproceso que investiga presuntas irregularidades en seis contratos celebrados entre 2020 y 2023, cuyo valor supera los $17.654 millones.

"Nos están robando la plata de frente": Daniel Quintero alertó un modelo de "quiebras programadas" en las EPS. (Infobae)
Daniel Quintero, quien estuvo al frente de la Alcaldía de Medellín entre 2020 y 2023, periodo relacionado con los hechos investigados - crédito suministrado a Infoabe Colombia

Los hechos investigados corresponden al periodo de la Alcaldía de Daniel Quintero en Medellín. Según la Fiscalía General de la Nación, la ejecución de esos negocios habría ocasionado un detrimento patrimonial superior a $2.481 millones.

El caso está relacionado con la contratación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) y los Bomberos Voluntarios de Itagüí. Dentro de ese expediente, la conducta que Cardona Henao aceptó habría generado un detrimento superior a $120 millones.

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La decisión fue adoptada por el Juzgado 28 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín, que avaló el preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía y el procesado. La audiencia correspondiente se realizó el viernes 24 de julio y la lectura de sentencia quedó programada para este 20 de agosto.

15 documentos falsos para justificar pagos

De acuerdo con la investigación, entre noviembre de 2020 y diciembre de 2022, Cardona Henao suscribió 15 documentos que contenían información falsa para acreditar la supuesta prestación de servicios de transporte y permitir el desembolso de recursos públicos.

Los soportes incluían cuentas de cobro y otros documentos empleados para dar apariencia de legalidad a pagos por servicios que, según la Fiscalía, no habrían sido prestados en las condiciones registradas.

Juan Alberto Cardona Henao, extesorero y contador de Bomberos de Itagüí, fue condenado a 19 meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en la falsificación de 15 documentos - crédito Fiscalía
Juan Alberto Cardona Henao, extesorero y contador de Bomberos de Itagüí, fue condenado a 19 meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en la falsificación de 15 documentos - crédito Fiscalía

Entre las irregularidades identificadas aparecen firmas falsificadas, cobros correspondientes a servicios inexistentes y documentos asociados a personas que se encontraban fuera del país en las fechas en las que supuestamente habrían realizado los trabajos.

La Fiscalía sostuvo que los documentos no correspondían a hechos aislados, sino que hacían parte de un mecanismo utilizado para respaldar el giro de recursos provenientes del Amva..

El juzgado condenó al exfuncionario por el delito de falsedad en documento privado, en concurso homogéneo y sucesivo. La pena establecida fue de un año y siete meses de prisión.

Un transportador negó haber firmado las cuentas

Uno de los elementos que permitió avanzar en la investigación fue el testimonio de Juan Andrés Gómez Hoyos, transportador a cuyo nombre aparecieron las 15 cuentas de cobro.

Según la información expuesta durante el proceso, Gómez Hoyos aseguró que nunca elaboró ni firmó esos documentos y negó haber prestado los servicios que allí aparecían relacionados. También señaló que los valores consignados oficialmente no correspondían con las sumas que realmente había recibido.

Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entidad cuyos recursos están involucrados en la investigación por presuntas irregularidades contractuales durante la Alcaldía de Daniel Quintero - crédito Amva
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entidad cuyos recursos están involucrados en la investigación por presuntas irregularidades contractuales durante la Alcaldía de Daniel Quintero - crédito Amva

Los registros analizados por las autoridades reportaban pagos cercanos a $124 millones a nombre del transportador, mientras que él manifestó haber recibido aproximadamente $24,1 millones por servicios que sí habría prestado. La diferencia fue incorporada como uno de los elementos que sustentaron la hipótesis de la Fiscalía.

La investigación hace parte de un expediente más amplio sobre la contratación adelantada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante el periodo comprendido entre 2020 y 2023, cuando Juan David Palacio estaba al frente de la entidad.

Palacio fue imputado dentro del proceso. El expediente también involucra a Misael Alberto Cadavid Jaramillo, exdirector de Bomberos Voluntarios de Itagüí; Yaneth Rúa García, exfuncionaria del Área Metropolitana; y Elkin de Jesús González, exrepresentante legal de esa entidad, quienes fueron llamados a juicio.

Además, la Fiscalía citó a audiencia de formulación de imputación a Álvaro Alonso Villada García, Vanessa Álvarez Restrepo y Sebastián de Jesús Ortega.

Miguel Quintero, próximo en el proceso

El expediente incluye contratos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí por cerca de $18.000 millones y una hipótesis de comisiones superiores a $3.200 millones - crédito Miguel Andrés Quintero Calle/LinkedIn
El expediente incluye contratos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí por cerca de $18.000 millones y una hipótesis de comisiones superiores a $3.200 millones - crédito Miguel Andrés Quintero Calle/LinkedIn

El macroproceso tendrá un nuevo capítulo con la audiencia de imputación de cargos contra Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero. La diligencia también contempla una solicitud de medida de aseguramiento y está prevista para la primera semana de agosto, según la información divulgada sobre el expediente.

La condena de Cardona Henao marca así el primer desenlace judicial dentro de una investigación que busca establecer responsabilidades por presuntas irregularidades en contratos que comprometerían recursos públicos por miles de millones de pesos.

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