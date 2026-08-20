Nu Colombia anunció alivios y nuevas medidas para sus clientes en las zonas afectadas por el terremoto: de qué trata

Nu Colombia habilitó retiros ilimitados en cajeros automáticos para los usuarios impactados por el terremoto - crédito Europa Press/Reuters

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Las medidas de alivio financiero anunciadas por Nu Colombia tras el terremoto del lunes 10 de agosto abrió nuevas alternativas para quienes residen en las zonas más afectadas.

La empresa priorizó el acceso inmediato a liquidez y la flexibilidad crediticia, dos aspectos clave en la fase de recuperación.

Entre las acciones ya activas, los clientes en las áreas impactadas pueden realizar retiros ilimitados en cajeros automáticos y avances de tarjeta de crédito hacia su cuenta de ahorros sin pagar comisión. Este mecanismo facilita la obtención de efectivo, una necesidad urgente para quienes enfrentan gastos imprevistos relacionados con los daños sufridos.

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Las personas damnificadas por el sismo pueden, de este modo, disponer de recursos de forma más ágil y sin cargas adicionales, siempre que cuenten con cupo en su tarjeta de crédito. Según Nu Colombia, la idea es “ofrecer mayor flexibilidad financiera mientras continúa la recuperación”.

La compañía permitió avances desde la tarjeta de crédito hacia la cuenta de ahorros sin cobro de comisión - crédito Nu Colombia

Según Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia: “En momentos como este, sabemos que la unión es la que hace la diferencia. Por eso quisimos aportar desde distintos frentes y sumarnos a las iniciativas de recolección y apoyo económico. Sabemos que la recuperación tomará tiempo y que será un camino largo; desde Nu seguiremos trabajando para proponer acciones que nos permitan contribuir al país, no solo a través de nuestros servicios financieros, sino también a través de diversas iniciativas”.

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Alternativas de refinanciación y apoyo solidario

La compañía trabaja en alternativas de refinanciación que permitirían a los afectados modificar las condiciones de pago de sus obligaciones crediticias. En el diseño propuesto, se contemplan plazos de hasta 48 meses y tasas de interés reducidas, aunque estos beneficios aún se encuentran en etapa de elaboración.

Esta iniciativa será relevante para quienes, por efecto de la emergencia, tengan dificultades para cumplir con sus pagos mensuales habituales. La refinanciación busca ampliar los plazos y disminuir la presión sobre el presupuesto de los clientes que cumplan con los requisitos establecidos.

Además de los alivios financieros, Nu Colombia informó que su estrategia incluye donaciones y la creación de mecanismos para que los usuarios puedan contribuir a las labores de reconstrucción y apoyo comunitario.

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La fintech Nu Colombia busca dar liquidez inmediata y flexibilidad en el pago de obligaciones tras la emergencia - crédito Juan Felipe León/REUTERS

Alivio para daminificados

El programa de alivios financieros anunciado tras el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto representa un respaldo sin precedentes del sector bancario colombiano para las más de 120 mil familias y empresas afectadas.

El paquete, estimado en 1,1 billones de pesos, incluye condonación de intereses, suspensión de cobros jurídicos y protección del historial crediticio, junto con la aplicación de seguros bancarios para créditos con coberturas asociadas.

El presidente Abelardo De La Espriella comunicó estos detalles a través de su cuenta en X, tras solicitar a la banca una reducción en las tasas de interés y acciones concretas para quienes perdieron viviendas, negocios o activos productivos. El programa se dirige a los habitantes y empresas de Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, regiones especialmente golpeadas por el sismo.

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Las medidas buscan evitar que las obligaciones financieras agraven la vulnerabilidad de las personas mientras restauran sus medios de vida. El periodo de gracia de hasta 12 meses, con condonación de intereses, permitirá a los damnificados suspender temporalmente los pagos sin que su historial crediticio se vea perjudicado por la emergencia.

- crédito Ovidio Gonzále/Presidencia

El programa de alivios se aplicará de manera diferenciada según la entidad bancaria, que evaluará de forma individual cada caso. Asobancaria recomendó a los usuarios afectados comunicarse directamente con sus bancos, ya que cada institución definirá los procedimientos y condiciones específicas para la solicitud de los beneficios.

En total, la Asobancaria estimó que 2,8 millones de usuarios en las zonas impactadas podrían optar por alguno de los alivios. El plan incluye trámites simplificados, atención prioritaria y redefinición de plazos y condiciones para quienes enfrentan mayores dificultades.

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El propio De La Espriella agradeció a Asobancaria y al sector bancario por sumarse a la reconstrucción, subrayando que los 1,1 billones de pesos asignados son adicionales a las donaciones ya realizadas para la emergencia.

No obstante, la reconstrucción requerirá recursos públicos y privados, y el Gobierno ha solicitado a los constructores aportar parte de sus utilidades a nuevos proyectos de vivienda y ha creado el Fondo Milagro para canalizar fondos complementarios.

El alcance de la tragedia, que dejó 26.945 viviendas destruidas y más de 127.557 averiadas, exige una respuesta integral y rápida. El sector bancario es solo uno de los actores movilizados en este escenario.

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