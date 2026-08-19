Terremoto en Colombia: Asointermedias informó que más de 700 toneladas de ayudas se han movilizado para apoyar a los municipios más afectados

Asointermedias lidera centros de acopio de ayudas para los necesitados por el terremoto, que se concentran, en mayor número, en el Eje Cafetero, Chocó y Valle del Cauca - crédito suministrada a Infobae Colombia

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La emergencia provocada por el terremoto en Colombia, que ya deja 314 muertos, 4.437 heridos y afectaciones a cerca de 147.464 familias, según el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd), ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades locales y la solidaridad de la población; pues al menos 471 municipios, a lo largo y ancho del territorio, se han visto afectados.

Más de 700 toneladas de ayudas humanitarias han sido movilizadas por los alcaldes de ciudades intermedias, que han coordinado esfuerzos logísticos y comunitarios para asistir a las zonas más afectadas. Según reportes de la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias (Asointermedias), esta cifra incluye alimentos, colchonetas, elementos de aseo y otros insumos esenciales, destinados a familias damnificadas.

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En efecto, el fuerte movimiento telúrico ha generado una respuesta inmediata y coordinada, pues a través de la asociación se dispuso de personal y recursos para asegurar la entrega directa de las ayudas. Asointermedias precisó que el terremoto ha causado en estas poblaciones la muerte de 35 personas, 422 heridas, 4.929 viviendas afectadas, 126 instituciones educativas con daños y cerca de 15.000 damnificados.

El Valle del Cauca concentra la mayor cantidad de fallecidos, a lo que se suma el fuerte impacto en la infraestructura - crédito suministrada a Infobae Colombia

Esta contingencia ha obligado a varias administraciones locales a declarar la calamidad pública y, en el caso de Istmina, que después de Quibdó es el segundo municipio más importante del Chocó, a decretar urgencia manifiesta: como medida de respuesta a las afectaciones que generó el fenómeno natural en una de las regiones con menos recursos de Colombia, como lo ha señalado la gobernadora Nubia Carolina Córdoba.

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Las campañas de recolección han involucrado a comunidades enteras. En diferentes ciudades, la convocatoria a la ciudadanía permitió reunir alimentos no perecederos, agua potable y productos de higiene, con destino a los sectores del país más afectados por la emergencia; en especial al Eje Cafetero, Chocó y Valle del Cauca, en los que se han registrado cuantiosas pérdidas humanas y económicas.

Articulación entre las ciudades de 100.000 habitantes para afrontar la tragedia

La Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias ha jugado un papel clave en la articulación de las acciones en los territorios, teniendo en cuenta que en la Región Andina se vieron afectadas poblaciones como Calarcá (Quindío) y La Dorada (Caldas); mientras que en la Pacífica Buenaventura, Cartago. Yumbo, Palmira y Tuluá (Valle del Cauca), además de la ya mencionada Istmina, en donde en terremoto causó estragos.

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“La Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias reitera su felicitación a las alcaldesas, alcaldes y a la sociedad por su disposición, compromiso y dedicación, características que demuestran la capacidad que tiene el pueblo colombiano para unirse en un solo llamado por el restablecimiento de las condiciones en las zonas afectadas”, precisó la entidad en su pronunciamiento, con el que resaltó el trabajo en las poblaciones.

Asointermedias se puso a disposición del presidente Abelardo de la Espriella para coordinar esfuerzos con miras a atender la emergencia ocasionada por el terremoto - crédito suministrado a Infobae Colombia

El proceso de distribución se ha efectuado bajo estrictos controles. Las alcaldías han dispuesto centros de acopio temporales y equipos de voluntarios para clasificar, empacar y despachar las donaciones. El traslado hasta los municipios golpeados se ha llevado a cabo en coordinación con organismos de socorro y fuerzas de seguridad, lo que permitió evitar demoras y garantizar que los suministros llegaran a los que más lo requieren.

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Y es que los mandatarios de ciudades que no fueron directamente afectadas por el sismo también se sumaron a la red de apoyo, al enviar recursos materiales y ofrecer respaldo logístico. “Asointermedias destaca el rol que están desempeñando los alcaldes de las ciudades receptoras en su capacidad de planificar, coordinar la logística necesaria y desplegar sus capacidades”, precisó la entidad en su misiva.

Pese a las ayudas gestionadas y entregadas, desde Asointermedias continúan adelante con la convocatoria a empresas, fundaciones y organizaciones, con el fin de que se sumen con la entrega de alimentos, kits de aseo, logística y otras capacidades necesarias para hacerle frente a los estragos del terremoto. Las empresas interesadas pueden comunicarse a través de los números 313 294 0259 y 301 284 2177.

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