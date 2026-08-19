Atlético Nacional no ha recibido ninguna oferta por Juan Manuel Rengifo: su suplencia tiene otra razón

Atlético Nacional no ha recibido ninguna oferta por Juan Manuel Rengifo y sigue en el banco de suplentes, mientras Edwin Cardona es inicialista - crédito Atlético Nacional

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La suplencia de Juan Manuel Rengifo en Atlético Nacional había generado dudas entre los hinchas, especialmente después de que comenzaran a circular versiones sobre un posible salto del volante al fútbol europeo. Sin embargo, este miércoles 19 de agosto de 2026, Víctor Marulanda, dirigente del conjunto antioqueño, aseguró que el club no ha recibido ninguna oferta formal por el futbolista, pese a los llamados que ha recibido desde el exterior.

El tema tomó fuerza durante los últimos días. La periodista Pilar Velásquez, de Win Sports, había señalado en su programa Clásico Paisa que Rengifo tenía posibilidades de salir hacia el fútbol de Europa. Posteriormente, el periodista especializado en mercado de fichajes Pipe Sierra aseguró que el equipo interesado sería el Sporting Braga de Portugal. Incluso, otras versiones de prensa han hablado de una eventual propuesta cercana a los siete millones de dólares.

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El Sporting Clube de Braga cuenta en su palmarés con 6 títulos nacionales principales y 1 título internacional - crédito Hugo Delgado/EFE

¿En cuáles partidos Juan Manuel Rengifo ha sido titular con Atlético Nacional?

En medio de ese panorama, la decisión de Lucas González de no utilizar a Rengifo como titular en algunos compromisos importantes despertó interrogantes. Atlético Nacional ha disputado cuatro partidos en este inicio de semestre y el mediocampista solamente comenzó como titular en dos de ellos. Una particularidad es que esas dos apariciones desde el inicio se produjeron ante Tigres, por la Copa Colombia, en partidos de menor exigencia respecto a otros encuentros del calendario.

En cambio, cuando llegó uno de los compromisos de mayor relevancia, el clásico frente a América de Cali, Rengifo no estuvo entre los inicialistas. Esa situación alimentó la interpretación de que su ausencia podía estar relacionada con una eventual negociación con el fútbol europeo.

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Ocho de los once jugadores titulares de Atlético Nacional ante Jaguares superaban los 30 años de edad - crédito Sofa Score

Marulanda, sin embargo, descartó que exista una propuesta sobre la mesa. “Muchos llamados por Titi, por el momento lo estamos disfrutando, vamos a seguir disfrutando de su juego. Muchos llamados, pero oficialmente, alguna oferta por él, no”, afirmó el dirigente en Win Sports, referente a Rengifo.

La aclaración cambia el escenario alrededor del futbolista. Aunque el interés internacional existe y su nombre ha sido relacionado con distintos mercados, especialmente con Portugal, hasta ahora Atlético Nacional no tiene una propuesta concreta que le permita evaluar una transferencia. La información sobre el Sporting Braga, por ejemplo, fue difundida por Pipe Sierra y posteriormente recogida por distintos medios, pero la versión del club paisa establece que no existe una oferta formal.

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De esta manera, la suplencia de Rengifo tendría una explicación diferente a una supuesta protección del jugador ante una transferencia. Analistas del fútbol profesional colombiano como Carlos Antonio Vélez han asegurado que la suplencia del jugador podría deberse a que Lucas González le da prelación a los jugadores de experiencia, aquellos que de pronto le permiten manejar mejor el grupo si los tiene de titulares como Edwin Cardona, quien tiene 34 años, que se desempeña en la misma posición que Rengifo.

Víctor Marulanda también habló de las donaciones que hará Atlético Nacional

El contexto en el que Marulanda entregó sus declaraciones también estuvo marcado por la situación que atraviesa Colombia después del terremoto del lunes 10 de agosto de 2026. El sismo, de magnitud 7,4 y con epicentro en San José del Palmar, Chocó, provocó una emergencia que se extendió por diferentes regiones del país.

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De acuerdo con el balance con corte al miércoles 19 de agosto a las 12:30 del mediodía, son 15 departamentos y 471 municipios afectados, con 147.464 familias y 262.154 personas impactadas por la emergencia.

Por eso, antes de referirse al mercado de fichajes, Marulanda puso el foco en la situación social que vive el país y en las acciones adelantadas por Atlético Nacional para contribuir con los damnificados.

"Juntos Somos Más Fuertes", la iniciativa de Atlético Nacional y Once Caldas para recaudar donaciones que serán destinadas a las víctimas del terremoto en Colombia - crédito Atlético Nacional

“Estamos muy atentos y pendientes en este bonito día, pensando en las personas que han tenido un momento difícil. De parte de Nacional vamos a permanecer en acciones para ayudar a las víctimas del terremoto en Colombia”, manifestó.

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El dirigente también destacó la respuesta de los aficionados y explicó que, aunque el fútbol continúa teniendo un papel importante, en este momento la prioridad está en la solidaridad.

“En estos temas se piensa en lo deportivo, pero se piensa mucho en lo social, la empatía, lo que tiene que ver con la colaboración. Hay una necesidad de poder hacer fútbol, tener juego, pero el foco hoy es la colaboración. Ya van más de 12 mil boletas vendidas y esperamos que aumente el número. Hay una colaboración total”, señaló.