Cali no está en riesgo biológico: Salud Pública desmiente rumores y aclara protocolo de manejo de residuos tras el sismo de magnitud7,4

La Secretaría de Salud Pública de Cali desmintió un riesgo biológico generalizado tras la difusión de información falsa en redes sociales y WhatsApp - crédito Alcaldía de Cali

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La Secretaría de Salud Pública Distrital de Cali desmintió categóricamente la existencia de un riesgo biológico generalizado en la ciudad, luego de que información falsa y no oficial circulara en redes sociales y por WhatsApp sobre supuestos peligros sanitarios derivados de la emergencia reciente.

Las autoridades aclararon que el riesgo está confinado a puntos específicos donde hay escombros y elementos de estructuras colapsadas, y que se han implementado medidas técnicas para garantizar la seguridad de la población.

“Cali no es una zona de riesgo biológico. Existe un riesgo con algunos escombros o elementos de las edificaciones colapsadas. Hemos tomado las medidas pertinentes y estamos haciendo vigilancia epidemiológica”, indicó Germán Escobar, secretario de Salud Pública Distrital.

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El funcionario recalcó que la ciudad no enfrenta una amenaza sanitaria generalizada y que la situación está bajo control con protocolos estrictos para el manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) que pudieran contener material o fluidos biológicos.

Las autoridades de Cali informaron que el riesgo biológico está limitado a puntos con escombros y estructuras colapsadas de la emergencia - crédito Alcaldía de Cali

Control sanitario a residuos en zonas de colapso

Como parte de la respuesta integral a la emergencia, la Secretaría de Salud, a través del Grupo de Regulación Sanitaria y Control, realiza inspecciones sanitarias en los puntos críticos donde se concentran residuos de construcción, como Capri, Cámbulos, Cantabria, edificio Ana Pilar y el Hospital Universitario del Valle (HUV). En estos lugares se verifica la adecuada separación, identificación y manejo seguro de los residuos, especialmente aquellos contaminados con materiales biológicos tras la recuperación de víctimas fatales.

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El propósito de estas acciones es reducir la exposición a riesgos biológicos entre trabajadores, equipos de emergencia y habitantes de las zonas cercanas a los escombros. Durante las jornadas, se verifica que los residuos peligrosos permanezcan contenidos, identificados y almacenados en volquetas especializadas, así como la limpieza y desinfección de las áreas y herramientas utilizadas.

Protocolo de manejo y disposición final

El control sanitario abarca desde la generación hasta la disposición final de los residuos. Antes de ser recogidos, se verifica que estén correctamente acondicionados y etiquetados. Durante el transporte, las empresas responsables deben evitar derrames, roturas o dispersión del material. Finalmente, los residuos son entregados a gestores autorizados, quienes garantizan su tratamiento conforme a la normativa vigente.

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El protocolo de manejo de residuos en Cali exige acondicionamiento, transporte sin derrames y disposición final con gestores autorizados - crédito Alcaldía de Cali

La trazabilidad es otro aspecto central: se lleva un registro de la generación, retiro y disposición final de los residuos en cada punto, con soportes documentales para cada etapa del proceso. En caso de incidentes o condiciones inseguras, se activa un protocolo para la adopción de medidas correctivas inmediatas.

Prevención, vigilancia y protección de la comunidad

La Secretaría de Salud implementó un protocolo de bioseguridad para trabajadores, rescatistas, personal de salud y voluntarios, ampliando también el perímetro de seguridad en los puntos de colapso para que los familiares de víctimas puedan estar cerca de manera segura. No se exige el uso obligatorio de tapabocas a los residentes cercanos, aunque se recomienda su uso preventivo en ambientes polvorientos o en personas con condiciones inmunológicas delicadas.

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Se mantiene una vigilancia epidemiológica comunitaria, apoyada por equipos de respuesta inmediata, para monitorear la evolución de la situación y adoptar nuevas medidas si es necesario. Las autoridades insisten en que la información oficial se difunde únicamente por canales institucionales y llaman a la ciudadanía a no replicar rumores ni datos no verificados.

El control sanitario en las zonas de colapso verifica la separación, identificación y almacenamiento seguro de residuos con posible material biológico - crédito Alcaldía de Cali

Advertencia sobre estafas y canales oficiales para donaciones

La alcaldía y organismos de socorro advirtieron sobre intentos de fraude por parte de personas que, aprovechando la emergencia, solicitan dinero a nombre de la Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil o la Secretaría de Gestión del Riesgo. “Ninguna de estas entidades está haciendo llamadas telefónicas para pedir donaciones o transferencias”, aclaró Jefferson Agudelo, coordinador de la central de operaciones de Bomberos Cali.

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Las donaciones seguras en dinero se pueden realizar exclusivamente a través de la Cruz Roja Colombiana, utilizando la llave Bre-B 0092364010 y la cuenta corriente del Banco de Bogotá 256670803. Para ayudas en especie, la Ciudadela Petronio es el único centro de acopio autorizado por la alcaldía.

La administración distrital reiteró el llamado a la ciudadanía para informarse únicamente por medio de las páginas web y redes sociales de la Alcaldía de Cali, la Secretaría de Salud Pública, Bomberos Cali, Cruz Roja y Defensa Civil, evitando caer en manos de personas inescrupulosas que buscan aprovecharse de la crisis.