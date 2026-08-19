Esto dijo la prensa brasileña tras la anotación del colombiano Kevin Serna con Fluminense en la Copa Libertadores: “Brilló con luz propia”

Guardar

El 18 de agosto de 2026, Fluminense clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América tras vencer desde los tiros del punto penal a Independiente Rivadavia de Argentina.

En este contexto, el delantero colombiano Kevin Serna fue determinante durante el juego, ya que el atacante anotó el primer gol del partido (también el primero en esta edición de la Libertadores) tras una gran asistencia del volante brasileño Hércules, y que dejó al colombiano solo de cara al arco defendido por Nicolás Bolcato al 76 de partido.

Luego llegó una jugada polémica en el área, el paraguayo Álex Arce empató el juego para el equipo argentino al 90+7 desde los doce pasos, y llevó la definición del clasificado a los tiros del punto penal.

PUBLICIDAD

Pese a que Serna no ejecutó en los tiros de cobro del punto penal para definir la clasificación, la prensa brasileña destacó a Kevin Serna por su influencia en el juego.

Kevin Serna rompe el duelo tras entrar al 65′ y, pese a la expulsión de Agustín Cannobio, el conjunto carioca sella el pase 4-5 desde los once metros en la Copa Libertadores 2026-crédito Ramiro Gómez/REUTERS

En primer lugar, Globo Esporte detalló que a raíz de la expulsión del delantero uruguayo Agustín Canobbio durante el juego, el equipo de Río de Janeiro acudió a defender bien y a contragolpear:

“El equipo argentino jugó al contraataque durante todo el partido, haciendo llegar el balón a Arce, su jugador clave, y de hecho logró generar más peligro que el equipo de Marcão. Lo positivo del encuentro fue la mejora en el sistema defensivo respecto a los balones aéreos, el principal problema en esa área esta temporada. Lo negativo es que Fluminense tuvo dificultades para crear ocasiones de gol y avanzar hacia el último tercio del campo”, comenzaron a explicar.

PUBLICIDAD

Luego, cuando Fluminense estaba en desventaja, entró el colombiano Serna en lugar del atacante brasileño Hulk, y el excampeón de América en 2023 comenzó a hacer la diferencia en el ataque:

“En la segunda mitad, el partido dio un giro dramático que mantuvo a los aficionados en vilo en el estadio Malvinas Argentinas. Canobbio fue expulsado a los nueve minutos. Marcão entró en su lugar y Serna brilló con luz propia, abriendo el marcador en su primera oportunidad”, dijeron.

Finalmente, dentro de la calificación que entregó el portal brasileño Globo Esporte, le otorgaron una puntuación de 7,5 puntos por su gol, pero reseñaron la opción de gol que erró al frente del arco del arquero Bocalto, y que hubiera sellado la clasificación:

PUBLICIDAD

“Entró al campo y parecía que iba a convertirse en el héroe del partido con un golazo, pero desperdició una clara oportunidad en los últimos instantes. Vio cómo su equipo sufría en la tanda de penaltis para asegurar la clasificación”, analizaron.

Así fue la clasificación de Fluminense a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Kevin Serna abrió el marcador para Fluminense en la única desatención defensiva que señaló Olé sobre la actuación de Independiente Rivadavia-crédito Ramiro Gómez/REUTERS

Independiente Rivadavia quedó eliminado el 18 de agosto de 2026 de la Copa Libertadores tras perder por penales ante Fluminense en el estadio Malvinas Argentinas, en una serie que cerró una campaña histórica para el club mendocino terminó el torneo invicto, con cinco victorias y tres empates, y llevó la definición hasta la tanda después de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

PUBLICIDAD

Ese recorrido incluyó una victoria ante Bolívar en el altiplano boliviano y otro triunfo en el Maracaná, resultados que alimentaron la ilusión de un equipo conducido por Alfredo Berti y de una provincia que llegó a creer en una conquista continental. La eliminación no alteró ese balance: el conjunto mendocino se despidió sin derrotas en el certamen.

El equipo local recibió un golpe con el gol de Kevin Serna, en una jugada que el diario atribuyó a la única desatención defensiva de la noche. Aun así, reaccionó y mostró una faceta distinta a la de otros partidos: sostuvo la presión y encontró el empate cuando el desenlace ya parecía inclinarse del lado brasileño.

PUBLICIDAD

Los jugadores de Fluminense celebrando la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores-crédito Ramiro Gómez/REUTERS

Independiente Rivadavia jugó la última media hora con un futbolista más por la expulsión de Canobbio a los 57 minutos. Desde entonces se volcó al ataque con más decisión que claridad, con Maxi Salas y Álex Arce como referencias ofensivas frente al arco defendido por Fábio.

El empate llegó a un minuto del final. Arce convirtió de penal después de una revisión del árbitro Andrés Rojas.

En la tanda, Independiente Rivadavia llegó a ilusionarse con el pase a cuartos de final. Luciano Acosta falló su remate y, cuando la serie parecía abrirse para el local, Florentín y Atencio también erraron sus ejecuciones.

PUBLICIDAD

Por su parte, Fluminense esperará rival del ganador de la llave entre Platense de Argentina y Coquimbo Unido de Chile, duelo que se jugará en el estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso a partir de las 5:00 p. m. (hora de Colombia), el 19 de agosto de 2026.