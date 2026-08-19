Westcol defendió polémico gesto del presidente Abelardo de la Espriella con los niños damnificados en Buenaventura: “No llegó solo con balones”

El creador de contenido pidió no reducir la ayuda presidencial a un gesto simbólico y resaltó que, además de balones, se entregaron toneladas de suministros y asistencia humanitaria en Buenaventura y el Chocó - crédito TikTok

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Tras el terremoto que sacudió el occidente de Colombia el 10 de agosto del 2026, la visita del presidente Abelardo de la Espriella a Buenaventura y al Chocó generó una de las polémicas más comentadas en el país.

En medio de la emergencia, De la Espriella y su equipo realizaron la entrega de balones de fútbol a niños y jóvenes de las zonas afectadas, gesto que fue ampliamente difundido en redes sociales y medios locales. Los balones, sin embargo, llevaban impresos el logo y el nombre de su movimiento político, “Defensores de la Patria”, lo que desató críticas tanto por el tipo de ayuda brindada como por el uso de símbolos partidistas en momentos de crisis humanitaria.

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Las imágenes del mandatario lanzando balones desde una camioneta blindada rápidamente se viralizaron, acompañadas de reclamos de habitantes que cuestionaron la pertinencia de ese tipo de apoyo frente a necesidades mucho más urgentes como vivienda, agua, alimentación y reconstrucción de infraestructura. “Lo que necesitamos es techo, necesitamos ayuda normal, no balones”, expresó un habitante en uno de los videos que circuló ampliamente. Otros ciudadanos manifestaron su indignación por la utilización de la tragedia con fines de visibilidad política.

Westcol llama a superar la controversia política por los balones entregados tras el sismo en el Chocó - crédito montaje @westcol / Instagram - REUTERS/José Vargas - @Paola_Dharo/X

Ante la fuerte polémica y una buena oleada de memes que se desató en redes sociales, la controversia creció tanto que hasta los usuarios conectados en un en vivo del creador de contenido Westcol cuestionaron las entregas del mandatario, momento en que el streamer llamó a la calma y defendió el acto de De la Espriella.

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“Lo de los balones: Hablen con gente de Buenaventura, él no llegó con balones y ya, él llegó con balones, con suministros, llegó con ayudas, llegó como con 30 toneladas de ayudas. Lo inicio que hizo fue ir a entregar balones y eso fue lo primero que ve la gente, pero la gente sabe que no llegó solo son eso”, dijo Westcol.

Ante la controversia, el creador de contenido paisa aprovechó el momento para llamar la atención de las personas que se han encargado de generar odios y divisiones políticas en medio de la emergencia por el terremoto.

“En estos momentos donde la gente necesita más ayuda, más atención, donde necesitan que los vean, siguen hablando de izquierda y de derecha, lo mismo de siempre, y lo vengo diciendo desde las elecciones, si quiere salir adelante y romperla, aléjese de la política”, añadió el creador de contenido.

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Westcol aseguró que la tragedia está lejos de opiniones u oposiciones políticas - crédito @westcol / Instagram

Otra de las voces que se unieron a la polémica en redes sociales fue el cantante Jhonny Rivera, que, gracias a una dinámica de preguntas y respuestas desde su cuenta de Instagram, también pudo opinar sobre los balones entregados por Abelardo.

Aunque el intérprete dio su punto de vista sobre el caso, aseguró que este no está encaminado en la política. “Voy a dar una opinión, pero no es política, simplemente es una opinión personal. Cuando fuimos al Coliseo Mayor (para ayudar con las donaciones), como eso es tan grande, pues acomodaron a las familias a un lado y ellos comandando lo poco que pudieron sacar, pero al otro lado había una gritería, esos niños hiperactivos y unos de los encargados me dijeron: ‘Jhonny, qué bueno sería que trajeran loterías, bingos, cualquier cosa para entretener a los niños porque ellos no entienden que esto es una tragedia y para mí el balón es una opción como otras”, explicó Rivera.

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Durante una interacción con seguidores, el artista resaltó que ofrecer opciones de juego puede ayudar a los niños a sobrellevar la crisis en medio de la tragedia - crédito @Jhonnyrivera / Instagram

A pesar de la controversia, el propio presidente defendió su gestión afirmando que, además de los balones, el Gobierno había enviado más de 260 kilos de medicamentos, insumos médicos y personal de salud a la región, así como la reactivación de hospitales y la instalación de carpas para ampliar la capacidad de atención.