Westcol reveló cómo la familia de Luisa Castro escapó del terremoto por un plan de último minuto: “Obras del Señor”

El streamer paisa admitió que la probabilidad de que asistiera a la finca era "muy baja" y que estuvo a punto de quedarse solo en Medellín - crédito @klypscol/TikTok

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La familia de Luisa Castro en Pereira se salvó de los estragos del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente colombiano gracias a un plan de último minuto.

“Luisa, que tiene toda su familia en Pereira, justo el día del terremoto, nos llevamos a toda la familia de ella a una finca en Guatapé”, contó el streamer paisa Westcol durante una transmisión en vivo desde Medellín, a su regreso de Buenaventura.

Lo que describió como una coincidencia lo dejó sin palabras: “No tiene sentido eso, brother”. Lo atribuyó a “obras del Señor”: muchas personas perdieron sus casas ese día, pero la familia de su novia estaba fuera de Pereira sin haberlo planeado con anticipación.

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La noche en que casi no va

La historia tiene un giro que el propio Westcol calificó de improbable. Esa noche no tenía intención de moverse a ningún lado.

Westcol estuvo en Buenaventura entregando ayudas - crédito @ColombiaOscura/X

Acababa de perder una apuesta en una partida de FIFA y no estaba de humor para salir. Le costaba hasta explicarle a Luisa el motivo real de su mal genio: “¿Usted cómo le explica a una mujer, huevón, que estoy triste por perder un partido en FIFA?”, dijo entre risas durante el directo.

La excusa que encontró fue el cansancio. Le dijo que era tarde, que prefería no ir, que tendría que devolverse antes de la medianoche. “Yo le dije: ‘Luisa, pero es que me tengo que devolver a las 12’”, relató. Incluso le propuso que fuera sola.

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La insistencia de ella fue la que torció el plan. La familia entera estaba en la finca y Luisa no cedió. Westcol terminó arrancando hacia Guatapé pasada la una de la mañana.

Una probabilidad muy baja que cambió todo

“La probabilidad de que yo fuera era muy baja”, admitió el streamer durante el directo. Y ahí está el nudo de la historia: si no hubiera ido, la familia de su novia habría estado en Pereira cuando el sismo golpeó.

Westcol está listo en México junto a Luisa Castro para ver a la Selección Colombia - crédito @luisacastro/IG

Westcol no ocultó lo que habría significado para él quedarse solo en casa aquella madrugada: “Donde me hubiera cogido ese terremoto, yo solo aquí arriba, yo no sé qué hago, huevón, de verdad”.

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El sismo dejó graves afectaciones en Chocó, Valle del Cauca y Risaralda, con Pereira entre las ciudades más golpeadas.

Del relato personal al compromiso público

La anécdota fue el preámbulo de un mensaje más amplio. Westcol aprovechó la transmisión para reiterar su compromiso con los damnificados y agradecer a su comunidad de seguidores el respaldo de los últimos años.

“Yo quiero que sepan lo que es. Yo tengo esa necesidad con ustedes, esa responsabilidad”, expresó. Añadió que seguirá respondiendo mensajes, donando y publicando en sus redes “las veces que sean necesarias” si hay personas de la comunidad que lo requieran.

El paisa sorprendió al aparecer acompañado de su novia Luisa Castro entregando ayudas - crédito @ColombiaOscura/X

Su llamado fue directo: “Si hay un mensaje de una persona que realmente lo necesita, que sea de la comunidad, siga escribiéndolo, que nosotros seguimos respondiendo y seguimos donando y seguimos estando ahí”.

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Días antes de esa transmisión, el streamer ya había estado en Pereira como parte de las primeras acciones de ayuda. Luego se desplazó a Buenaventura junto a Luisa Castro, escoltado por miembros de la Armada Nacional y el Ejército, para coordinar la distribución de víveres y productos básicos entre la población local.

“Entregué todo lo que está a mi alcance a esta causa”, dijo. “Siento la necesidad y la responsabilidad de estar para toda la gente que en este momento me necesita, como ellos estuvieron para mí en todos estos años”.