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Alfredo Saade anunció que buscará ser candidato en 2027 a la Alcaldía de Valledupar o a la Gobernación del Cesar: “Si logramos hacer algunos acuerdos”

El exembajador dijo que en su agenda inmediata, retomó actividades vinculadas a su trabajo religioso y a acciones de ayuda humanitaria

Testimonios vinculan a Alfredo Saade con órdenes para reducir la emisión diaria de pasaportes, según la Procuraduría. Él culpó a Sarabia y Benedetti por la suspensión que le impuso la Procuraduría - crédito Colprensa
Alfredo Saade, exembajador de Colombia en Brasil - crédito Colprensa
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Alfredo Saade se presentó en la sede de la Cancillería para formalizar el cierre de su paso por la embajada de Colombia en Brasil y confirmó que, tras dejar el cargo, alista su regreso a la política regional: “A partir del 6, 7 de agosto ya no soy embajador y hay que entregar una cantidad de documentos, hay que firmar documentos, hay que legalizar la salida y a eso vengo”.

Saade precisó que su salida se hizo efectiva el 7 de agosto y que su visita obedeció a trámites administrativos y a una despedida institucional: “No es más, es un tema normal”.

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Consultado por el relevo en la misión diplomática, el exfuncionario aseguró que no hubo proceso formal de transición. “No hubo empalme en este gobierno, ni el entrante no quiso hacer un empalme, y no sé a quién nombraron”, afirmó.

Sobre el cierre de su gestión, Saade indicó que dejó el despacho a un funcionario de carrera: “Yo le entregué mi cargo a una persona de carrera, un ministro de carrera administrativa que estaba conmigo allá y se le entregó el cargo”.

Exembajador Alfredo Saade formaliza su renuncia y anuncia candidaturas para 2027 - crédito redes sociales

En su agenda inmediata, dijo que retomó actividades vinculadas a su trabajo religioso y a acciones de ayuda humanitaria. “El primer paso fue reactivar nuestro tema ministerial con la Iglesia, e iniciar el proceso de ayuda con la catástrofe de los terremotos”, señaló.

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Saade añadió que ya tiene un despliegue territorial en marcha: “Tenemos una actividad muy grande con más de diez pastores en las zonas y estamos trabajando en eso”.

El exembajador también confirmó que, en paralelo a esas labores, proyecta una candidatura para 2027 en el Caribe colombiano: “De ahí para allá, seguimos en un proceso político que deberá darse pronto si aspiramos a una alcaldía o a una gobernación que ya tenemos definida”.

Al detallar sus opciones, sostuvo que su aspiración está entre dos cargos: “Aspiramos a, si logramos hacer unos acuerdos, sería la alcaldía de Valledupar o la gobernación del departamento del Cesar”.

Ante la pregunta sobre su eventual aval político, Saade respondió: “Yo soy del Pacto Histórico”. También dijo que espera respaldo de esa coalición: “Espero que el Pacto Histórico nos dé el acompañamiento, ¿no? Ahí hay unos requisitos que cumplir y se van a cumplir a cabalidad y esperamos darle la grata noticia de ser el próximo alcalde de Valledupar”.

Alfredo Saade está de vuelta en el Gobierno Petro
Alfredo Saade se presentó en la sede de la Cancillería para formalizar el cierre de su paso por la embajada de Colombia en Brasil y confirmó que, tras dejar el cargo, alista su regreso a la política regional - crédito @alfredosaadev/X

Armando Benedetti volvió a contemplar la Alcaldía de Barranquilla

Armando Benedetti, exministro del Interior de Colombia, manifestó nuevamente su interés en competir por la Alcaldía de Barranquilla. La aspiración del exfuncionario quedó en evidencia durante una entrevista en la Casa Cultural La Perla, donde declaró que la candidatura por la administración local “sí le gusta”. Así lo informó Blu Radio, que recogió las declaraciones ofrecidas antes de su salida del gabinete.

Durante el encuentro con medios, Benedetti respondió de manera directa y entre risas a la pregunta sobre su futuro político: “¿La alcaldía de Barranquilla? Esa sí me gusta”, sostuvo al ser consultado sobre su posible postulación. La presencia del exministro en la ciudad intensificó la discusión sobre la escena política local y el panorama de cara a las próximas elecciones.

De acuerdo con el medio de comunicación, el exministro aclaró que sus intenciones no incluyen criticar al futuro gobierno de Abelardo de la Espriella, quien asumirá próximamente la administración de Barranquilla. Benedetti explicó que su interés por el cargo municipal no es reciente, pues desde marzo había comentado públicamente su deseo de asumir la Alcaldía, indicando en ese momento que ya había tomado la decisión.

Armando Benedetti - Por la ventana
Armando Benedetti volvió a contemplar la Alcaldía de Barranquilla - crédito @SancochoTrifásico/YouTube

La postura reiterada del exfuncionario ha generado expectativas entre los actores políticos y la ciudadanía. Blu Radio detalló que Benedetti expresó: “Tenía ganas” y “era una decisión tomada” respecto a su postulación, lo que refuerza el carácter definido de sus aspiraciones.

El nombre de Benedetti figura desde hace meses entre los posibles candidatos a la administración local. Las declaraciones entregadas en la Casa Cultural La Perla, antes del relevo de gobierno, consolidan su interés por liderar Barranquilla y abren un nuevo capítulo en la dinámica política de la ciudad.

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