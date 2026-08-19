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Dimayor tomó decisión sobre cambios en el sistema de la Liga BetPlay para el segundo semestre de 2026

En medio de la emergencia por el terremoto que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026, y obligó a que la Liga BetPlay y Copa BetPlay se pausaran, se conoció que la primera división se mantendrá con el formato de los cuadrangulares

Asamblea de Dimayor
La Asamblea de Dimayor determinó continuar con el formato del campeonato colombiano- crédito Colprensa
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El 19 de agosto de 2026, los clubes del fútbol profesional colombiano celebraron la asamblea en la Dimayor para revisar los posibles cambios en el formato a Liga y la Copa, ante dificultades para organizar el calendario.

Los dirigentes analizaron eventuales modificaciones con el objetivo de ajustar la programación de las competencias. El encuentro fue planteado como una reunión clave para definir si habrá ajustes en el desarrollo de los torneos.

Finalmente, tras debatirse el nuevo formato del torneo que se aplazó debido al sismo del 10 de agosto de 2026, la organización deportiva decidió mantener el formato del campeonato colombiano tal cual como se planteó: se seguirán jugando los cuadrangulares finales, en lugar de los playoffs que se pensaron en un principio para ajustar el calendario de partidos.

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-crédito @JulianCaperaB/X
Capera informó que se jugarán cuadrangulares-crédito @JulianCaperaB/X

El periodista Julián Capera informó a través de su cuenta de X que los dirigentes votaron por dejar los cuadrangulares finales, en vez de adoptar el sistema de playoffs con dos partidos en las Eliminatorias:

“La Asamblea de DIMAYOR NO aprobó el cambio de sistema de campeonato en la Liga Betplay. Se mantienen los cuadrangulares este semestre”, dijo.

-crédito @alexisnoticias/X
Alexis Rodríguez informó que la Copa Colombia si podría tener cambios-crédito @alexisnoticias/X

Por su parte, el comunicador de Win Sports Alexis Rodríguez agregó que además de que el formato del campeonato se mantenga, se plantearía una reducción en los partidos de la Copa Colombia:

“ASAMBLEA DIMAYOR NO hay cambios en el sistema de la Liga II-2026. Continuará con 19 fechas, Cuadrangulares y Final. El cambio podría venir en el # de partidos de la Copa Colombia” dijo.

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Por otra parte, el periodista Felipe Sierra confirmó que la votación en la Asamblea de la Dimayor estuvo muy inclinada a que no se jugaran los playoffs:

“No habrá playoffs en la Liga 2026-II. Siguen los cuadrangulares, así lo votaron 17 clubes. Solo votaron 3 en contra. Se alargará el campeonato hasta finales de diciembre”, explicó.

Según la versión periodística de Felipe Sierra, la votación para que no se cambiara el formato de la Liga BetPlay fue aplastante-crédito @PSierraR/X
Según la versión periodística de Felipe Sierra, la votación para que no se cambiara el formato de la Liga BetPlay fue aplastante-crédito @PSierraR/X

Estas eran las tres propuestas que se evaluaron en la Asamblea de la Dimayor

El campeonato colombiano estaría estipulado para que se termine entre el 7 y 14 de diciembre de 2025 - crédito Catalina Olaya / Colprensa
El campeonato colombiano estaría estipulado para que se termine entre el 16 y 22 de diciembre de 2026-crédito Catalina Olaya/Colprensa

La Dimayor evaluó tres cambios para terminar la Liga BetPlay y la Copa Colombia en 2026 después del terremoto del 10 de agosto, de magnitud 7,4 en la escala de Richter, que dejó hasta el momento más de 310 muertos y obligó a aplazar el fútbol profesional hasta el 19 de agosto de 2026.

La modificación más amplia incluyó el reemplazo de los cuadrangulares por playoffs, el recorte de la Copa Colombia o incluso su cancelación, y la extensión del calendario hasta el 22 de diciembre para evitar que la temporada se desplazara a enero de 2027.

La extensión del calendario ya tenía un límite definido: pasó del 13 al 22 de diciembre, según explicó el presidente de la entidad, Carlos Mario Zuluaga, citado por La FM. De acuerdo con el directivo, uno de los condicionantes fue el cambio de contrato por los derechos de televisión, que impidió alargar la temporada hasta el inicio de 2027.

El fútbol colombiano quedó detenido por el sismo que afectó a las regiones del Pacífico y el Eje Cafetero, con daños graves en Quibdó, Cali, Manizales y Pereira. En ese contexto, los clubes organizaron colectas solidarias para las familias damnificadas mientras se redefinía el cierre de las competencias.

La principal propuesta para la Liga BetPlay fue sustituir los cuadrangulares semifinales por un sistema de playoffs. Zuluaga declaró al medio que la idea buscaba liberar fechas para reprogramar los partidos aplazados de las jornadas cuatro y cinco.

Ese cambio no dependió solo de una decisión local. Según el directivo, la Dimayor apeló ante FIFA para que autorizara la modificación por motivo de “fuerza mayor”, ya que los estatutos internacionales prohíben alterar el formato de un campeonato profesional una vez iniciado, con el fin de preservar el juego limpio entre los participantes.

La medida respondió a una pregunta central sobre el torneo: cómo terminarlo dentro del año sin eliminar partidos pendientes ni empujar la temporada al siguiente calendario. La salida que analizó la organización fue reducir la carga de fechas en la fase final y redistribuir ese margen en el resto del semestre.

La Copa BetPlay de 2024 le entregará al campeón un cupo a Copa Sudamericana - crédito Vizzor Image
La Copa BetPlay de 2024 le entregará al campeón un cupo a Copa Sudamericana - crédito Vizzor Image

En la Copa Colombia, que aplazó el inicio de los octavos de final, la Dimayor contempló dos caminos. El primero fue cancelar el certamen por lo que quedaba de 2026; el segundo, disputar todas las llaves a un solo partido para recortar el calendario, situación que finalmente se optó.

La alternativa del partido único ya se había utilizado durante la pandemia de covid-19. En ese precedente, recordó la publicación, el torneo terminó entre diciembre de 2020 y enero de 2021.

Por otra parte, el periodista Felipe Sierra informó con respecto a la Copa Colombia que la taquilla en los octavos de final y cuartos de final se dividirán en partes, y desde las semifinales se jugarán partido de ida y vuelta:

“La Copa Colombia se jugará a un solo partido en octavos y cuartos de final, la taquilla se dividirá en 50% para cada club. Las semifinales y la final serán ida y vuelta”, explicó.

El formato de la Copa Colombia tendrá un partido en los octavos de final y cuartos de final, y a partir de las semifinales y la gran final se jugarán duelos de ida y vuelta-crédito @PSierraR/X
El formato de la Copa Colombia tendrá un partido en los octavos de final y cuartos de final, y a partir de las semifinales y la gran final se jugarán duelos de ida y vuelta-crédito @PSierraR/X

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Asamblea DimayorLiga BetPlayFinales Liga BetPlayCopa BetPlayColombia-Deportes

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