Lina Tejeiro se sinceró sobre su participación en ‘Masterchef Celebrity’: “Mi personalidad incomoda”

La actriz Lina Tejeiro reapareció en sus redes sociales luego de su sorpresiva salida de Masterchef Celebrity y dejó a más de uno de sus seguidores impactados con una publicación en la que confesó que, aunque no llegó a la final, se llevó “el premio más grande”.
Su mensaje en Instagram dejó ver el lado más íntimo de su paso por el reality de cocina, en el que dio las primeras pistas a sus compañeros por las que tomó la decisión silenciosa de salir del formato.
Meses antes de las grabaciones, la actriz se preparó con disciplina y tenía claro su objetivo: llegar hasta la última etapa. Sin embargo, reconoció que la vida le cambió los planes y sus prioridades comenzaron a orientarse hacia otros objetivos durante la competencia.
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Lina Tejeiro revela cómo cambió su vida durante ‘Masterchef Celebrity’
En un extenso mensaje, la actriz compartió que su cuerpo, energía y concentración se transformaron mientras avanzaba el programa.
“Sin darme cuenta, todas mis prioridades empezaron a enfocarse en otro objetivo”, relató. La experiencia dentro del reality le dejó lecciones profundas y vínculos personales que valora por encima del resultado.
Para quienes se preguntan qué pasó tras su salida, Lina Tejeiro explicó que lo más valioso fue el cariño y el compañerismo que halló entre los participantes. Incluso después de dejar la competencia, mantiene amistades y lazos que siguen creciendo fuera de cámaras.
Reflexiones sobre el reality y su personalidad
La actriz admitió que le habría gustado permanecer más tiempo, pero aceptó que la historia fue distinta a la que imaginó al principio. Sobre las emotivas escenas que protagonizó, reconoció con humor que las lágrimas fueron producto de las hormonas “y por mucho más”.
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Sentía que renunciaba a un sueño, pero intuía que la vida le esperaba con algo aún mayor.
En cuanto a la percepción de su carácter, fue directa: “Sí, lo soy. Mi personalidad incomoda”, confesó. Explicó que le resulta difícil quedarse callada frente a situaciones que considera injustas o incoherentes, y esa autenticidad a veces no es bien recibida.
Lina Tejeiro descarta regresar a un reality
Ante la pregunta de si volvería a participar en este tipo de formatos, expresó sus dudas: “No creo”. A pesar de todo, señaló que se sintió feliz y agradecida por la experiencia vivida, aunque el desenlace fue inesperado para ella misma.
La actriz cerró su mensaje con palabras de gratitud hacia el canal y sus seguidores, subrayando que se va de Masterchef Celebrity con una historia transformada y el corazón lleno de nuevas amistades.
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Su mensaje provocó una ola de comentarios de sus seguidores, de los cuales destacan:
- Laina! Eres una preciosura difícil de encontrar: Verónica Orozco
- “Eres una reina y las reinas como tu, siempre aceptan retos y los cumplen”.
- Todo pasa como debía pasar, ya nos encontraremos en otros escenarios o fogones: Iván Marín
- Fan por siempre: Julieta Piñeres
Por otro lado, mostrando el respaldo a su hija, apareció Vibiana Tejeiro, que dejó un emotivo mensaje para la actriz tras su confesión: “Como mamá, me siento feliz y totalmente orgullosa de verte crecer, de ver que siempre has sido genuina, disciplinada, coherente, real, imperfectamente humana, bella y poderosa; que las injusticias y la deslealtad, en todos los ámbitos, nunca han hecho parte de ti y lo haces saber. Te amo”.
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Lina Tejeiro tuvo que abandonar la cocina más famosa del país luego de enfrentarse a un nuevo reto de eliminación el miércoles 12 de agosto, en el que un plato de lomo en salsa de queso azul y croqueta de papa empanizada con achiras no logró llevarla a la siguiente etapa del programa.
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