Anuncian nuevos cierres viales en la carrera Séptima entre calles 102 y 116 desde el 21 de agosto: desvíos y cambios en el Sitp por 12 meses

La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, sugirió rutas alternas para ir hacia el sur o hacia el norte mientras avanzan los trabajos, con ajustes permanentes en circulación y apoyo de herramientas como Waze y TransMiApp - crédito Secretaría de Movilidad/Prensa

Guardar

La Secretaría Distrital de Movilidad anunció nuevos cierres de carril sobre la carrera Séptima, entre las calles 102 y 116, a partir del 21 de agosto, como parte de las obras del Nuevo Corredor Carrera Séptima.

La medida, que se extenderá las 24 horas del día durante aproximadamente 12 meses, modificará la circulación para particulares, usuarios del Sitp y ciclistas, e implica una reorganización temporal de la movilidad en uno de los corredores más transitados del norte de Bogotá.

Durante la ejecución de estas obras, quedarán habilitados dos carriles por sentido sobre la carrera Séptima para mantener el flujo vehicular y evitar mayores traumatismos en la movilidad. En sentido norte-sur, los vehículos circularán por las calzadas occidentales; en sentido sur-norte, por la calzada oriental, con ajustes puntuales entre las calzadas rápida y lenta según avance la obra.

PUBLICIDAD

Los giros a la izquierda en las calles 109, 112 y 116, y el giro a la derecha al occidente en sentido norte-sur, seguirán habilitados durante la obra - crédito Secretaría de Movilidad/Prensa

Los giros a la izquierda en la calle 112 y calle 109 hacia el oriente, así como el giro a la izquierda en la calle 116 para sentido sur-norte, continuarán habilitados, al igual que el giro a la derecha hacia el occidente en sentido norte-sur.

Para quienes prefieran evitar la zona de intervención, la Secretaría recomienda seguir los desvíos habilitados:

Sentido norte-sur: tomar la avenida calle 127 al occidente, retornar al oriente en la carrera 11B Bis A, continuar por la avenida Carrera 11 hacia el sur y luego por la calle 94 hacia el oriente para retomar la carrera Séptima.

Sentido sur-norte: tomar la calle 94 al occidente, seguir por la avenida Carrera 15 al norte y luego por la avenida Carrera 9 hacia el norte.

Cambios en el Sitp y reubicación de paraderos

Las obras implican también una reconfiguración temporal de los paraderos del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) y de rutas de TransMilenio sobre la Carrera Séptima. Entre los cambios más relevantes:

Paraderos 113B01 y 113A01 se trasladan 70 metros al norte de la calle 102.

Paradero 165B01 se mueve 100 metros al sur de la calle 106.

Paradero BD-048A se traslada 140 metros al sur de la calle 106.

Paradero 166A01 se desplaza 30 metros más al norte de su ubicación actual.

Paraderos BD-052A y BD-053A se unifican en un nuevo punto 85 metros al norte de la calle 109.

Paraderos 049A01 y 049B01 se unifican 20 metros al sur de la calle 110A.

Paraderos provisionales 116B01 y 048B01 se trasladan 20 metros al norte de la calle 114.

Paraderos 170A01 y 168A01 se reubican 100 metros al sur de la calle 116 sobre la calzada lateral occidental.

Las obras del Corredor Carrera Séptima reubicarán y unificarán paraderos del Sitp y ajustarán rutas de Transmilenio sobre el corredor intervenido - crédito @TransMilenio / X

Transmilenio recomendó a los usuarios mantener recargada la tarjeta tullave, planificar viajes con TransMiApp, consultar el portal www.transmilenio.gov.co y seguir el canal oficial de WhatsApp para información en tiempo real sobre las modificaciones de servicio y localización de los paraderos.

PUBLICIDAD

Cambios para ciclistas y peatones

La infraestructura peatonal y de ciclorruta se mantendrá habilitada para garantizar el tránsito seguro de peatones y ciclistas por el corredor. Se recomienda transitar con precaución, atender la señalización y seguir las indicaciones del personal en vía. El plan de manejo de tránsito busca minimizar riesgos y facilitar que todos los actores viales convivan con la obra.

En el tramo entre calles 119 y 116, frente a la Fundación Santa Fe, se cerrará la calzada occidental y el espacio público en sentido norte-sur, incluido el separador central, para construir nuevos carriles vehiculares, la ciclorruta y el andén. Durante cuatro meses y medio, los vehículos cambiarán de calzada desde la calle 119 utilizando el separador central para llegar a la calle 116, donde sigue habilitado el giro al occidente.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Movilidad recomendó rutas alternas para evitar el tramo entre las calles 102 y 116 mientras duren los cierres de carril - crédito Google Maps

El acceso a urgencias pediátricas de la Fundación Santa Fe seguirá por la calle 119, solo en sentido occidente-oriente, con ingreso y salida a la Carrera Séptima inhabilitados en ese punto. El paradero del Sitp frente a la Fundación se trasladará frente al centro empresarial Santa Bárbara.

En coordinación con el Instituto de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Movilidad recuperó un carril vehicular en la carrera 11 (entre calles 119 y 124A, sentido norte-sur), donde existía una ciclorruta. Ahora, la ciclorruta es continua por el costado oriental hasta la calle 124A, con un nuevo cambio de calzada para continuar hacia el norte hasta la calle 193.

PUBLICIDAD

Recomendaciones

La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, recomendó a usuarios de la vía planificar sus viajes con aplicaciones como Waze, explorar alternativas como la carrera Once hacia el sur y la carrera Quince hacia el norte, y consultar los canales oficiales para información sobre los cambios en paraderos y rutas del Sitp y Transmilenio.

La infraestructura peatonal y la ciclorruta permanecerán habilitadas en la Carrera Séptima, con señalización y recomendaciones para peatones y ciclistas en las zonas de obra - crédito IDU

La funcionaria enfatizó que todas las medidas buscan equilibrar la necesidad de avanzar en la modernización de la carrera Séptima con la garantía de movilidad y seguridad para todos los actores viales. El llamado a conductores, ciclistas y peatones es a respetar la señalización, reducir la velocidad en zonas de obra y atender las recomendaciones del personal operativo.

PUBLICIDAD

Las intervenciones se suman a las del grupo 1 del corredor, en ejecución desde junio, y forman parte del ambicioso plan para transformar la movilidad en uno de los ejes estructurantes del norte de la ciudad, con énfasis en la integración de transporte público, carriles exclusivos, ciclorrutas y espacio público.