Cundinamarca activa plan de choque por escasez de agua: inversión supera los $2.000 millones

Una lupa reposa sobre fajos de billetes de distintas denominaciones del Banco de la República de Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Gobernación de Cundinamarca puso en marcha un plan de choque para enfrentar los problemas de abastecimiento de agua que afectan a varios municipios del departamento, en medio de las alertas por la temporada seca y la disminución de las fuentes hídricas.

La estrategia, ejecutada a través de Empresas Públicas de Cundinamarca, EPC, contempla una inversión superior a $2.000 millones y combina la distribución de agua potable en carrotanques con obras destinadas a fortalecer los sistemas de acueducto urbanos y rurales.

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De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, hasta el momento se han realizado más de 268 atenciones, con una operación acumulada de 700 días, que ha permitido entregar más de 16,8 millones de litros de agua potable, equivalentes a 16.839 metros cúbicos.

Las acciones han beneficiado a más de 97.000 habitantes en distintas zonas del departamento.

Las acciones han beneficiado a más de 97.000 habitantes en distintas zonas del departamento. EFE/Gustavo Amador

Apulo, Tocaima y Viotá, entre los municipios más atendidos

Uno de los municipios con mayor volumen de agua distribuida es Apulo, donde se han entregado cerca de 5.370 metros cúbicos para atender a unas 4.900 personas.

En Tocaima, la operación ha permitido distribuir 2.861 metros cúbicos durante 182 días, mientras que en Viotá se han entregado alrededor de 2.650 metros cúbicos para 9.238 habitantes.

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En Facatativá, la cifra alcanza los 1.558 metros cúbicos para más de 10.600 usuarios.

Por su parte, Caparrapí y Villeta, ambos municipios en alerta roja, han recibido en conjunto más de 1.900 metros cúbicos de agua para atender a más de 32.500 personas.

La operación continuará durante los primeros días de octubre con nuevas jornadas de abastecimiento mediante carrotanques en Puerto Salgar, Villeta, Apulo y Fúquene.

El plan, sin embargo, no se limita a la entrega temporal de agua.

EPC también está ejecutando obras de infraestructura con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de los municipios frente a la disminución de caudales y mejorar la capacidad de los sistemas de abastecimiento.

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El plan, sin embargo, no se limita a la entrega temporal de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Obras para reforzar acueductos y redes de conducción

En Viotá, por ejemplo, se destinan más de $534 millones para rehabilitar el paso elevado del acueducto urbano, intervenir la bocatoma y la línea de conducción, además de garantizar la disponibilidad de un carrotanque durante tres meses.

En Caparrapí, la inversión alcanza $132 millones y está destinada a la instalación de una motobomba y al suministro de 1.350 metros de tubería de polietileno de alta densidad.

En Villeta, fueron entregados 10 tanques de almacenamiento y 1.500 metros de tubería, con una inversión de $58 millones.

También se adelantan trabajos en Guaduas, donde se destinan $143 millones para reemplazar un tramo de tubería de conducción en la vereda Galán Alto y rehabilitar un canal sobre la quebrada Guavinero.

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A estas intervenciones se suman trabajos en La Palma, Silvania y Puerto Salgar, relacionados con la instalación de electrobombas y la reposición de redes de conducción.

La respuesta departamental se desarrolla en coordinación con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, y el Comité Hidrológico Regional, entidades que mantienen seguimiento a las condiciones de las fuentes hídricas y a los sistemas de abastecimiento.

Mientras continúan las obras y las jornadas de distribución de agua, las autoridades hicieron un llamado a los habitantes y administraciones municipales para reducir el consumo, evitar el desperdicio y denunciar captaciones ilegales en las fuentes hídricas.

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El objetivo es disminuir la presión sobre los sistemas mientras persistan las condiciones secas y asegurar el suministro para las comunidades con mayores dificultades de abastecimiento.