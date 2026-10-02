Colombia

Cundinamarca activa plan de choque por escasez de agua: inversión supera los $2.000 millones

Empresas Públicas de Cundinamarca ha distribuido 16,8 millones de litros de agua y adelanta obras en varios municipios afectados por la temporada seca

Cuatro fajos de billetes de pesos colombianos dispuestos en fila con una lupa metálica sobre uno de ellos.
Una lupa reposa sobre fajos de billetes de distintas denominaciones del Banco de la República de Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Gobernación de Cundinamarca puso en marcha un plan de choque para enfrentar los problemas de abastecimiento de agua que afectan a varios municipios del departamento, en medio de las alertas por la temporada seca y la disminución de las fuentes hídricas.

La estrategia, ejecutada a través de Empresas Públicas de Cundinamarca, EPC, contempla una inversión superior a $2.000 millones y combina la distribución de agua potable en carrotanques con obras destinadas a fortalecer los sistemas de acueducto urbanos y rurales.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, hasta el momento se han realizado más de 268 atenciones, con una operación acumulada de 700 días, que ha permitido entregar más de 16,8 millones de litros de agua potable, equivalentes a 16.839 metros cúbicos.

Las acciones han beneficiado a más de 97.000 habitantes en distintas zonas del departamento.

Las acciones han beneficiado a más de 97.000 habitantes en distintas zonas del departamento. EFE/Gustavo Amador
Las acciones han beneficiado a más de 97.000 habitantes en distintas zonas del departamento. EFE/Gustavo Amador

Apulo, Tocaima y Viotá, entre los municipios más atendidos

Uno de los municipios con mayor volumen de agua distribuida es Apulo, donde se han entregado cerca de 5.370 metros cúbicos para atender a unas 4.900 personas.

En Tocaima, la operación ha permitido distribuir 2.861 metros cúbicos durante 182 días, mientras que en Viotá se han entregado alrededor de 2.650 metros cúbicos para 9.238 habitantes.

PUBLICIDAD

En Facatativá, la cifra alcanza los 1.558 metros cúbicos para más de 10.600 usuarios.

Por su parte, Caparrapí y Villeta, ambos municipios en alerta roja, han recibido en conjunto más de 1.900 metros cúbicos de agua para atender a más de 32.500 personas.

La operación continuará durante los primeros días de octubre con nuevas jornadas de abastecimiento mediante carrotanques en Puerto Salgar, Villeta, Apulo y Fúquene.

El plan, sin embargo, no se limita a la entrega temporal de agua.

EPC también está ejecutando obras de infraestructura con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de los municipios frente a la disminución de caudales y mejorar la capacidad de los sistemas de abastecimiento.

Grifo metálico en primer plano; detrás, un embalse con poca agua y tierra seca, una ciudad costera con edificios, el mar y un cielo nublado.
El plan, sin embargo, no se limita a la entrega temporal de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Obras para reforzar acueductos y redes de conducción

En Viotá, por ejemplo, se destinan más de $534 millones para rehabilitar el paso elevado del acueducto urbano, intervenir la bocatoma y la línea de conducción, además de garantizar la disponibilidad de un carrotanque durante tres meses.

En Caparrapí, la inversión alcanza $132 millones y está destinada a la instalación de una motobomba y al suministro de 1.350 metros de tubería de polietileno de alta densidad.

En Villeta, fueron entregados 10 tanques de almacenamiento y 1.500 metros de tubería, con una inversión de $58 millones.

También se adelantan trabajos en Guaduas, donde se destinan $143 millones para reemplazar un tramo de tubería de conducción en la vereda Galán Alto y rehabilitar un canal sobre la quebrada Guavinero.

A estas intervenciones se suman trabajos en La Palma, Silvania y Puerto Salgar, relacionados con la instalación de electrobombas y la reposición de redes de conducción.

La respuesta departamental se desarrolla en coordinación con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, y el Comité Hidrológico Regional, entidades que mantienen seguimiento a las condiciones de las fuentes hídricas y a los sistemas de abastecimiento.

Mientras continúan las obras y las jornadas de distribución de agua, las autoridades hicieron un llamado a los habitantes y administraciones municipales para reducir el consumo, evitar el desperdicio y denunciar captaciones ilegales en las fuentes hídricas.

El objetivo es disminuir la presión sobre los sistemas mientras persistan las condiciones secas y asegurar el suministro para las comunidades con mayores dificultades de abastecimiento.

Temas Relacionados

Cundinamarcadesabastecimiento de aguacarrotanquesEmpresas Públicas de CundinamarcaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pico y Placa Bogotá: evita multas este viernes 2 de octubre

¿Cuáles son los autos que no tienen permitido circular este día? Revísalo y evita una multa

Pico y Placa Bogotá: evita multas este viernes 2 de octubre

Gobierno cancela y suspende licencias de empresas de seguridad por presuntas irregularidades con armas

El presidente Abelardo de la Espriella dijo que la Supervigilancia investiga posibles vínculos con bandas criminales y ordenó revisar el destino de armas faltantes

Gobierno cancela y suspende licencias de empresas de seguridad por presuntas irregularidades con armas

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del jueves 1 de octubre

A continuación, se muestran los números ganadores y el signo zodiacal que salieron en las balotas del sorteo de esta noche

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del jueves 1 de octubre

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Villavicencio este viernes 2 de octubre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Villavicencio este viernes 2 de octubre

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Cartagena sin infringir la ley?<br>

Cuáles son los vehículos que no circulan este viernes, chécalo y evita una multa

Infobae
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

ENTRETENIMIENTO

Maluma, Shakira, Aria Vega, Rauw Alejandro, Taylor Swift y más: estos son los lanzamientos destacados de septiembre

Maluma, Shakira, Aria Vega, Rauw Alejandro, Taylor Swift y más: estos son los lanzamientos destacados de septiembre

Luisa Fernanda W respondió a las críticas por su despedida de soltera: “No necesito alocarme como la gente quiere”

Hijo de Cintia Cossio habló de la supuesta “moza” de su padre en un video en redes sociales: la creadora de contenido reaccionó

Imitadora de Selena Quintanilla en ‘Yo me llamo’ recordó a su madre fallecida con un sentido mensaje: “Todavía no logro comprender”

BTS fue declarado Huésped de Honor de Bogotá antes de sus conciertos en El Campín: este es el decreto

Deportes

La selección Colombia de bolos ganó dos medallas en el Panamericano femenino 2026 que se llevó a cabo en Bogotá

La selección Colombia de bolos ganó dos medallas en el Panamericano femenino 2026 que se llevó a cabo en Bogotá

Colombia tiene un nuevo campeón en el automovilismo internacional: Óscar Tunjo ganó la IMSA VP Racing SportsCar Challenge

La salida de Carlos Queiroz como DT de Ghana, semanas después de firmar su contrato, causó polémica en el fútbol africano: qué pasó

Juan Pablo Montoya cuestionó las reacciones de los seguidores de Franco Colapinto tras su accidente en Bakú: “Hay que respetar”

Alianza irá al TAS para demandar al América de Cali por el caso de Yhormar Hurtado: “Lo haremos en compañía de varios equipos”