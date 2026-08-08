Ronal Longa, oro en 100 metros en Santo Domingo 2026, habló sobre su revancha tras San Salvador 2023: “Corre como si nunca hubieras ganado”

Este fue el momento cuando el atleta chocoano rompió los registros en el reloj en las justas de Santo Domingo, República Dominicana-crédito @CentroCaribeS/X

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El atleta colombiano Ronal Longa ganó el oro en los 100 metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 en República Dominicana y fijó su marca personal en 10 segundos y 6 milésimas.

De esta forma, el oriundo de Itsmina (Chocó) reconoció el logro que consiguió en la competencia que se llevó a cabo en el estadio Félix Sánchez de la capital del país caribeño.

El 7 de agosto de 2026 en charla con Sportscenter AM Colombia, Longa celebró que la victoria marcó un hito para el país:

“Contento porque Colombia nunca había ganado unos Juegos Centroamericanos en 100 metros planos. Es la primera vez en la historia que Colombia gana 100 metros planos”,

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El atleta definió el resultado como un desquite por lo ocurrido en 2023, cuando quedó octavo.

“Fue mi revancha porque en 2023 quedé octavo, estaba pequeño y en esta oportunidad se dio, pudimos ganar darle alegría a Colombia, una medalla más, hicimos historia de nuevo así que esperemos más adelante no solo ganar juegos centroamericanos sino también Panamericanos”

Longa también mencionó como inspiración los consejos de la campeona olímpica Catherine Ibargüen.

“Corre como si nunca hubieras ganado nada, me dijo disfrútalo, se tú”.

Sobre su enfoque competitivo, sostuvo que el aspecto mental define su rendimiento:

“Te pueden entrenar bien, pero tu eres el que está corriendo, siempre hay que pensar en ganar, todo está en la mente, a veces estoy dos semanas sin entrenar pero cuando estoy en el partidor mi mente es ganar”.

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Así fue la medalla de oro para Colombia en los 100 metros del atletismo

Ronal Longa hizo historia al ser el primer colombiano en ganar medalla oro en la prueba de los 100 metros planos - crédito Comité Olímpico Colombiano

Ronal Longa ganó el oro en los 100 metros de Santo Domingo 2026 y confirmó un salto que excede una medalla: el velocista de Colombia se convirtió en el primer colombiano en imponerse en una prueba históricamente dominada por Jamaica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con la cuarta mejor marca de la temporada y la mira puesta en el Mundial de Beijing 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Antes de esa final, el atleta ya había rebajado en junio su propio registro a 9,85 segundos, una marca que lo dejó a 0,03 del 9,82 del jamaiquino Oblique Seville, campeón mundial. Con ese tiempo también ubica a Longa por delante del estadounidense Noah Lyles, campeón olímpico en París 2024.

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Longa salió desde el tercer carril del estadio Olímpico Félix Sánchez y se llevó su primera medalla de oro en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Nacido el 30 de junio de 2004 en Istmina, Chocó, Ronal Longa Mosquera llegaba a Santo Domingo después de varios años de progresión. Posee el récord nacional de los 100 metros y figura además como el quinto atleta juvenil en bajar de los 10 segundos en esa distancia.

El colombiano tuvo una participación destacada en la prueba de los 100 metros en Santo Domingo-crédito @jumpers.world/Instagram

El colombiano no se ha limitado a una sola especialidad. En los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 ganó plata en 100 metros, bronce en 200 y oro en el relevo 4 x 100.

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Tras ganar la medalla de oro, Longa dijo que quiere competir en los Juegos Sudamericanos, previstos del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Argentina. Su meta, según explicó, es buscar títulos en 100, 200 y 4 x 100.

“Quiero ganar en 100, 200 y también en 4 x 100”. Esa ambición aparece respaldada por sus resultados recientes y por una condición que ya lo distingue en el mapa atlético regional: hoy es el hombre más rápido de Colombia, Centroamérica y el Caribe.

A corto plazo, sus metas mayores son el Mundial de Beijing 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Allí intentará disputar el liderazgo jamaiquino en la velocidad, después de haber firmado en Santo Domingo la victoria más importante de su carrera hasta ahora.

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Así quedaron los resultados de los 100 metros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026:

Ronal Longa (Colombia): 10 segundos y 6 milésimas Bouwahjgie Nkrumie (Jamaica): a 11 milésimas Melbin Marcelino (República Dominicana): a 13 milésimas Cejhae Greene (Antigua y Barbuda): a 15 milésimas Eloy Benítez (Puerto Rico): a 16 milésimas Reynaldo Espinosa (Cuba): a 17 milésimas Alexis Nieves (Venezuela): a 19 milésimas Benjamin Kevaugh (Turcas y Caicos): a 15 segundos