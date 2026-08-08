‘El padre Chucho’ afirmó que pasó de la ilusión a la desilusión con Gustavo Petro: “Cesó la horrible noche”

Jesús Hernán Orjuela, "el padre Chucho", celebró el fin del gobierno de Gustavo Petro y la llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia de Colombia con la frase "Cesó la horrible noche" - crédito @padrechuchocol/Instagram

Guardar

El sacerdote Jesús Hernán Orjuela, mejor conocido como “el padre Chucho”, celebró el fin del gobierno de Gustavo Petro y la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de la República con una frase tomada del himno nacional: “Cesó la horrible noche”.

En una entrevista con Semana, el religioso vinculó ese cambio político con la posibilidad de abrir una nueva etapa para los creyentes y con una intervención espiritual en la Casa de Nariño si el nuevo mandatario se lo pide.

“Muchos se rasgaron las vestiduras y dijeron ‘guerra civil’. Hemos vivido en una guerra en Colombia y seguimos en ese odio, en esa violencia, en no reconocer al otro, en no valorar otra propuesta. Guerra civil no creo que vayamos a tener. Viene un tiempo de esperanza para Colombia”, expresó Orjuela.

PUBLICIDAD

Y agregó: “Voy a cantar el himno nacional, pero como me lo enseñó mi patria. Además, me gusta: “Cesó la horrible noche. La libertad sublime derrama las auroras de su invencible luz”. Eso me gusta. Que Colombia comprenda que hemos pasado por muchos momentos de dolor, pero que comprendamos lo que quiere para nosotros quien murió en la cruz: la vida y la bendición".

De igual forma, el sacerdote sostuvo que durante la administración saliente percibió un ambiente espiritual alterado y habló de supuestas prácticas de santería y brujería en el entorno del poder. Según sus declaraciones, afirmó que al comienzo del anterior gobierno vio “algunos cultos” y agregó: “Cualquiera que los identifique sabe qué cultos son. Cultos de santería, brujería, los mismos símbolos que llevan en sus manos”.

PUBLICIDAD

El padre Chucho vinculó el cambio político en Colombia con una nueva etapa para los creyentes y con una posible intervención espiritual en la Casa de Nariño - crédito @lamansion_scz/Instegram

Así mismo, Orjuela dijo que está dispuesto a acudir a la sede presidencial para realizar labores espirituales. Explicó que iría para llevar “la bandera de las virtudes donde se han puesto las banderas de vicio, guerra y de muerte”.

En cuanto al nuevo ciclo político, el sacerdote expresó su respaldo a Abelardo de la Espriella y presentó su llegada al poder como una oportunidad para reintroducir a Dios en la formación de niños y jóvenes.

“Dios nos está dando ahora la oportunidad de una nueva propuesta con Abelardo, que nos permite a los creyentes llevar a Dios sin temor y sin miedo a la formación de los niños y los jóvenes”, dijo “el padre Chucho”

PUBLICIDAD

También sostuvo que el nuevo gobierno puede “castigar a quienes quieren hacer daño a los niños” y promover la justicia social. En ese mismo entorno, defendió el derecho de la nueva administración a desarrollar su programa y pidió a quienes la cuestionan que eviten un “lenguaje retador y amenazante”.

“Permítale a esta nueva propuesta hacer lo que le corresponde. Y que sea oposición, pero sin agresividad, sin violencia, sin llevar a las personas al odio”, afirmó. Para el sacerdote, la crítica política no debe derivar en discursos que alimenten la confrontación.

Orjuela afirmó que durante el gobierno de Petro percibió cultos de santería y brujería en el entorno del poder - crédito @padrechuchocol/Instagram

Sobre su visión del gobierno de Petro, Orjuela señaló que al principio tuvo expectativas favorables. “Creí y alcancé a ilusionarme, porque he vivido en zonas deprimidas, de injusticia, como Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, entre otras”, dijo.

PUBLICIDAD

Después relató que su experiencia personal y la de personas de su entorno lo llevaron a la desilusión. Atribuyó ese cambio a la crisis del sector salud y al aumento de la pobreza, dos factores que, según la publicación, pesaron en su evaluación del mandato anterior.

“El padre Chucho” también reveló que ha tenido contacto directo con el nuevo presidente. Contó que De la Espriella le pidió la bendición mediante una videollamada y recordó una visita previa del ahora mandatario al santuario donde él es rector.

“Me hizo una videollamada; él estuvo, en su momento, en el santuario donde yo soy rector. Lo recibimos, le dimos la bendición… Me pareció un hombre humilde y preocupado por el país”, sostuvo en diálogo con Semana. Añadió que, si el presidente se lo solicita, puede ir no solo a la Casa de Nariño sino también a la sede en Barranquilla desde donde despachará.

PUBLICIDAD

El sacerdote respaldó la conversión religiosa de Abelardo De La Espriella y dijo que en José Manuel Restrepo y Viviane Morales ve razones para esperar justicia y desarrollo - crédito Luisa González/Reuters

En su defensa del papel de la religión en la política, el sacerdote dijo que invocar a Dios en las decisiones de gobierno es importante, aunque aclaró que no busca ocupar cargos públicos.

También respaldó la conversión religiosa del presidente y rechazó las burlas alrededor de ese proceso: “Creo en la conversión de él. Me parecen irrespetuosos los que se han burlado y desconocen lo que Dios puede hacer en un ser humano”.

Añadió que ve en el vicepresidente José Manuel Restrepo y en la ministra de Educación Viviane Morales razones para esperar justicia, bendiciones para los menos favorecidos y posibilidad de desarrollo.

PUBLICIDAD