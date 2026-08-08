Famosa paisa creadora de contenido salió en defensa de Sofía Vela y explicó cuál debería ser la posición a tomar con Rafael Poveda: “Le creo”

La influencer Sara Bojanini anuncia que respalda el relato de Sofía Vela - crédito @latiaclemenciaa/tiktok

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La polémica alrededor de los señalamientos realizados contra el periodista Rafael Poveda continúa generando reacciones en redes sociales.

Esta vez, la creadora de contenido paisa Sara Bojanini, conocida como La Tía Clemencia, publicó un video en el que explicó cómo ha cambiado su percepción frente al caso y manifestó su respaldo al relato de Sofía Vela, una de las mujeres que ha hablado públicamente sobre lo ocurrido y que denunció al periodista por abuso sexual.

La influenciadora reconoció que su primera reacción estuvo marcada por prejuicios hacia la denunciante y admitió que inicialmente cuestionó algunas de sus decisiones. Sin embargo, después de revisar con mayor detenimiento lo ocurrido, aseguró que llegó a una conclusión distinta.

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“El caso de Rafael Poveda me ha tenido en un viajecito medio intenso, les confieso. Lo primero que quiero decir es que me agarré a mí misma sin ser capaz como de filtrar mi propia misoginia. La primera vez que yo vi el relato de esta pelada, yo fue como que: ¡Bruta, ciega, sordomuda, torpe, traste, testaruda, qué horror! Ella sí se equivocó de muchas maneras, eso no se le puede negar a nadie, pero que eso haga su relato inválido, no creo”, expresó Bojanini.

‘La Tía Clemencia’ defendió a Sofía Vela y pidió no condenar a Rafael Poveda en redes - crédito @latiaclemencia captura de pantalla Brava News y @soyrafaelpoveda/IG

Su reflexión se produjo en medio de una discusión pública que ha enfrentado posiciones radicalmente diferentes. Mientras algunas personas han cuestionado la versión de Sofía Vela y la actuación de las periodistas que divulgaron los testimonios, otras han defendido a las mujeres y han insistido en la importancia de escuchar sus relatos sin trasladarles la responsabilidad por las situaciones que denuncian.

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La Tía Clemencia explicó por qué decidió creerle a Sofía Vela

Bojanini aseguró que, después de investigar y reflexionar sobre el caso, recordó uno de los principios que, según ella, debería orientar la cobertura de este tipo de denuncias: escuchar y creer inicialmente a las mujeres que aseguran haber sido víctimas de violencia o abuso.

“Un principio en el periodismo es que cuando una mujer llega denunciando un presunto abusador, hay que creerle. ¿Por qué se hace esto? Por tratar de resarcir años y años de historia en donde las mujeres hemos sido abusadas y maltratadas sin que se nos crea y sin que se nos repare”, sostuvo la creadora de contenido.

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La paisa también reconoció que, a su juicio, en este caso se produjo una combinación de circunstancias que terminó afectando fuertemente la percepción pública sobre Sofía Vela. Entre ellas mencionó los cuestionamientos a la denunciante, las críticas al procedimiento utilizado por las periodistas y la respuesta pública de Poveda.

La creadora de contenido ‘La Tía Clemencia’ hizo advertencia por el impacto del caso de Sofía Vela y Rafael Poveda en futuras denuncias - crédito Capturas de Video Instagram

En ese sentido, Bojanini destacó la manera en que el periodista respondió públicamente a los señalamientos y consideró que su manejo de la situación tuvo un impacto importante en la narrativa que posteriormente se instaló en redes sociales.

“Me parece muy desafortunado, muy desafortunado que un relato como estos, con tantos errores por parte de la mujer, coincida con los errores de las periodistas y con que el señor presunto abusador sea tigre, león, cocodrilo. En manejo de crisis, este muchacho sacó doscientos mil de diez y eso hizo que la narrativa se volcara impresionante en contra de la víctima”, afirmó.

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La influencer cuestionó que el caso se convierta en una pelea de bandos

Sin embargo, uno de los puntos centrales de su mensaje fue la crítica a la manera en que las redes sociales suelen abordar casos polémicos. Para Bojanini, la discusión pública tiende a simplificar situaciones complejas y obliga a las personas a tomar una posición absoluta antes de conocer todos los elementos.

La creadora de contenido comparó esta dinámica con un partido de fútbol, en el que los usuarios sienten que deben escoger inmediatamente un equipo y defenderlo sin aceptar matices.

La Tía Clemencia admitió sus prejuicios al opinar sobre Sofía Vela y dejó una reflexión sobre el caso Rafael Poveda - crédito @soyrafaelpoveda y @sofiavelam/IG

“Me parece muy impresionante cómo los colombianos pensamos que todo es un partido de fútbol y que hay que tomar bandos inmediatamente y no, no soportamos como el gris y que en una misma historia hay diferentes narrativas que pueden coincidir”, señaló.

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A partir de esa reflexión, Bojanini explicó que actualmente considera válido creer en el relato y en los sentimientos expresados por Sofía Vela sin que eso implique establecer una responsabilidad penal sobre Poveda.

“Entonces hoy en día, mirando hacia atrás, digo: le creo a Sofía, le creo su relato, creo sus sentimientos. Creo que el universo en el que ella está habitando esta historia es un universo específicamente difícil para las mujeres y creo que ella pudo estar sintiendo lo que sintió”, manifestó.

Sin embargo, hizo una precisión frente a la responsabilidad que puede atribuirse públicamente al periodista. Para la influencer, creer en una mujer que denuncia no equivale a dictar una sentencia contra la persona señalada.

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“¿Eso hace a Rafael Poveda un abusador sexual? No necesariamente. Eso lo dirá la justicia y eso no me corresponde a mí decirlo. Que yo tenga que tomar bandos, tampoco estoy de acuerdo”, agregó.

Sara Bojanini cambió de postura sobre el caso de Rafael Poveda y ahora respalda el relato de Sofía Vela - crédito @latiaclemencia/IG

Sofía Bojanini hablar del temor de que este caso afecte la credibilidad de otras mujeres

En la parte final de su reflexión, La Tía Clemencia manifestó preocupación por las posibles consecuencias que este tipo de controversias pueden generar para otras mujeres que en el futuro decidan contar experiencias de acoso, abuso o violencia.

Según su análisis, una de las consecuencias más delicadas sería que la discusión alrededor de un caso particular termine debilitando la disposición social para escuchar a otras denunciantes.

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“Simplemente quiero decir que me parece muy desafortunado como el suceso de hechos, porque puede llegar a pasar que por una historia como estas, el terreno que habíamos ganado las mujeres en que simplemente se nos crea nuestros relatos, pues dé tumbos y haya muchísimas regresiones. Y espero de todo corazón que eso no pase”, concluyó.