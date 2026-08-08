Congresista de Salvación Nacional afirmó que la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali logró “desaparecer del escenario a la oposición” - crédito Colprensa

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Abelardo de la Espriella asumió este 7 de agosto de 2026 la Presidencia de Colombia y, en su primer discurso como jefe de Estado, anunció que su gobierno comenzará con una ofensiva de seguridad, un decreto de congelamiento del gasto público y la promesa de no promover una constituyente, bajo la idea de que “ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad”.

El nuevo mandatario informó además que en las próximas horas expedirá un listado de grupos narcoterroristas para que la fuerza pública cuente con herramientas para enfrentarlos, y sostuvo que “la opción del diálogo está completamente agotada”. También dijo que construirá megacárceles y que impulsará la erradicación de hoja de coca mediante fumigación con herbicidas que, según afirmó, no afectan la salud humana ni el medio ambiente.

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De la Espriella se posesionó en la Universidad Santiago de Cali y luego se dirigió al Cantón Militar Pichincha de Cali, en el Valle del Cauca, donde pronunció su primera alocución como presidente. Allí presentó su llegada al poder como el cierre de un “largo capítulo de resignación nacional” y aseguró que gobernará tanto para quienes votaron por él como para quienes respaldaron otras opciones.

“Envío un mensaje firme al pueblo colombiano. Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad. Seré el presidente de todos los colombianos, de quienes me honraron con su voto y de quienes, en ejercicio de su libertad, depositaron su confianza en otras opciones políticas”, dijo.

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Durante el evento, los congresistas del Pacto Histórico brillaron por su ausencia, por lo que la representante a la Cámara de Salvación Nacional Sandra Borda aprovechó la decisión de los legisladores para afirmar que no hay un escenario en el que sean protagonistas.

Sandra Borda aprovechó la decisión de los legisladores para afirmar que no hay un escenario en el que sean protagonistas - crédito Cortesía

“Toda la novedad de la posesión (fuera de Bogotá, con todos sus símbolos y su histrionismo, con escenarios inusuales, una producción medio rara y un discurso largo) logró un objetivo que pudo haber sido deseado o pudo ser fortuito: desapareció del escenario a la oposición. Esa técnica de copar el espacio mediático con mucha información es muy efectiva para hacer desaparecer a los contendores. Flooding the zone with shit, le llamó Steve Bannon”, escribió en su cuenta de X.

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Sandra Borda señaló que la ausencia de la bancada izquierdista en la ceremonia de investidura es un símbolo poderoso - crédito @sandraborda/X

Y agregó: “Ya que estamos en la onda de los símbolos: un congreso compuesto por los similares ideológicos y aplaudiendo y vitoreando de lejos, en la distancia, y una oposición ausente dentro y fuera del recinto. Eso sí es un símbolo poderoso y hasta con cara de augurio”.

Pacto Histórico presentó los pilares de su oposición frente al Gobierno de Abelardo de la Espriella

Comunicado de la bancada del Pacto Histórico difundido durante la jornada de concentración en Puerto Resistencia, Cali, con su posición frente al inicio del nuevo Gobierno - crédito Pacto Histórico

El Pacto Histórico presentó el 7 de agosto de 2026 una proclama de siete puntos para fijar su posición frente al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y anunciar que ejercerá una oposición “firme, democrática y responsable”, en una declaración hecha desde las escalinatas del Capitolio Nacional tras cuestionar decisiones del nuevo Ejecutivo y defender su derecho a no asistir al acto de posesión en Cali.

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La bancada concentró una de sus principales objeciones en el traslado de la ceremonia presidencial. Sostuvo que, de acuerdo con la Carta Magna, es el presidente quien debe comparecer ante el Congreso de la República y no al revés: “El Presidente de la República toma posesión ante el Congreso de la República; no el Congreso ante él”.

Ese cuestionamiento quedó vinculado a una crítica más amplia sobre la justificación oficial del cambio de sede. El bloque consideró que la descentralización no puede reducirse a un acto ceremonial y afirmó que debe expresarse en decisiones concretas para las regiones.

En su segundo punto, la colectividad rechazó el argumento de la descentralización utilizado para defender la realización de la posesión en la capital vallecaucana. “La autonomía territorial se demuestra con leyes, competencias y recursos, no con espectáculos suntuarios”, afirmó la bancada.

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El tercer punto amplió esa crítica sobre el traslado de la sesión solemne. El Pacto Histórico planteó dudas sobre las competencias para mover el acto y advirtió sobre una eventual responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal por los recursos destinados a la logística.

La declaración también incluyó una defensa explícita del derecho a la oposición y a la protesta política. La bancada sostuvo que su decisión de no participar en el acto de posesión constituye una expresión legítima de oposición.

Pacto Histórico presentó los pilares de su oposición frente al Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa/@PactoCol/X

Ese pronunciamiento se produjo después de que el bloque denunciara que se le impidió utilizar el Salón Elíptico del Capitolio para hacer pública su posición. Por esa razón, trasladó su intervención a las escalinatas del edificio, en la Plaza de Bolívar.

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El quinto punto de la proclama reunió las diferencias políticas de fondo con el nuevo Gobierno. El partido de izquierda cuestionó propuestas relacionadas con la política exterior, el Sistema Interamericano, las relaciones diplomáticas y el restablecimiento de relaciones con Israel.

También rechazó las iniciativas orientadas a reducir el tamaño del Estado colombiano y disminuir el empleo público. “Nuestras diferencias con el gobierno que hoy inicia son de fondo y responden a la defensa del Estado Social de Derecho, la soberanía nacional y la justicia social”, sostuvo la bancada.

En el sexto punto, la colectividad definió la agenda que buscará impulsar desde la oposición en el Congreso de la República. Anunció que defenderá los avances que atribuye al gobierno de Gustavo Petro en reforma agraria, acceso a la tierra, salud, educación superior, generación de empleo y reducción de la pobreza.

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La proclama añadió que ese trabajo incluirá la promoción de transformaciones aún pendientes. “Defenderemos las conquistas sociales alcanzadas durante el gobierno del presidente Gustavo Petro y promoveremos aquellas transformaciones que aún demanda el país”.

El séptimo y último punto formuló un llamado a la unidad de sectores políticos y sociales para defender la vida, la democracia, la Constitución Política de 1991, la soberanía nacional y las garantías para la oposición. La bancada agregó que su actuación frente al nuevo Gobierno será constitucional y pacífica y que buscará ejercer control político desde el Congreso.