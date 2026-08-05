Lanzan multimillonario plan para proteger a campesinos de cara al fenómeno de El Niño

El plan busca dar un subsidio a 14.000 familias de varios departamentos sin considerar si reportaron pérdidas por la temporada climática - crédito John Vizcaino/Reuters

Guardar

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural presentó un piloto de seguro agropecuario por 9.625 millones de pesos, dirigido a 14.402 pequeños productores en los departamentos de Córdoba, Sucre, Chocó, Cundinamarca y Meta, con el propósito de brindar protección financiera frente a los riesgos derivados del Fenómeno de El Niño.

La iniciativa fue desarrollada en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnurd), Finagro, La Previsora S. A. y el consorcio internacional InsuResilience Solutions Fund (ISF) – Insurance Development Forum (IDF), con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos climáticos extremos, como sequías y lluvias excesivas, que afectan la productividad y la seguridad alimentaria en zonas vulnerables.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información de la cartera, del monto total, el Ministerio de Agricultura aportará el 90% de los recursos (unos $8.700 millones), mientras que el consorcio internacional contribuirá con $925 millones.

El plan de pólizas será financiado, primordialmente, desde el Ministerio de Agricultura - crédito Ministerio de Agricultura

En cuanto al piloto, este contempla pólizas de seguro paramétrico para la Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria (Acfec), con cupos distribuidos entre Córdoba (5.600), Sucre (5.525), Chocó (2.500), Cundinamarca (521) y Meta (256).

Como parte del lanzamiento del plan, el ministro (e) de Agricultura, Andrés Felipe Ocampo, aseguró que el ideal principal es proteger a los pequeños productores y sus familias campesinas frente a la variabilidad climática, porque “son quienes sostienen la producción de alimentos en Colombia y, al mismo tiempo, quienes enfrentan con mayor intensidad los impactos de la variabilidad y el cambio climático”.

PUBLICIDAD

Por ende, dijo que “estas pólizas son una herramienta fundamental para proteger sus medios de vida, fortalecer la gestión del riesgo y garantizar la continuidad de la producción agropecuaria”.

Cada beneficiario contaría con una suma asegurada de 4,6 millones de pesos que servirá de referencia para las indemnizaciones automáticas en caso de que los indicadores de sequía o exceso de lluvia superen los umbrales definidos. Los pagos podrán realizarse de manera directa a los productores mediante cuentas bancarias o billeteras digitales, “sin necesidad de verificar individualmente las pérdidas en cada predio”.

La presidenta (e) de Finagro, Jimena Ruiz, destacó que “el seguro paramétrico facilita una respuesta ágil y objetiva ante eventos severos, al tiempo que genera aprendizajes y capacidades territoriales para ampliar en el futuro este tipo de mecanismos de gestión del riesgo agropecuario”.

PUBLICIDAD

La medida contempla un bono de más de 4 millones de pesos por familia - crédito Ministerio de Agricultura

La puesta en marcha del piloto cobra especial relevancia por las actuales condiciones climáticas, ya que, según el Ideam, el Fenómeno de El Niño podría persistir hasta el primer trimestre de 2027.

Cundinamarca ya tiene planes de contingencia frente a El Niño en 89 municipios

Un total de 89 municipios de Cundinamarca cuentan con planes de contingencia para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño, según informó la Gobernación de Cundinamarca durante el martes 4 de agosto de 2026.

Esta cobertura supera el 76% del territorio, y ya la administración departamental acompaña a otros 27 municipios en la adopción de estrategias de preparación antes del inicio de la temporada seca.

Según la Gobernación de Cundinamarca, ya hay cerca del 76% de territorio departamental cubierto en cuanto a estrategias para contrarrestar los efectos de El Niño - crédito Gobernación de Cundinamarca

Desde mayo de 2026, tras las alertas emitidas por el Ideam sobre el aumento de temperaturas, disminución de lluvias y riesgo de incendios forestales, la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres (Uagrd) ha brindado asistencia técnica a los municipios, en coordinación con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (Cmgrd). Hasta el momento, 63 de los 89 planes ya han sido articulados con estos consejos.

PUBLICIDAD

La Uaegrd mantiene el acompañamiento técnico a localidades como Albán, Cajicá, Funza, Gachalá, Guachetá, Pacho, Ubalá, Zipaquirá, entre otras, para que culminen sus planes. Varias de estas, según el Plan Departamental de Contingencia, presentan alta susceptibilidad a eventos asociados al fenómeno.

“Nuestro objetivo es que el 100 % del departamento cuente con planes de contingencia articulados y operativos antes de que se intensifiquen las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño”, señaló William Eduardo Rozo Vargas, director de la UAEGRD.