Pico y placa en Bogotá para agosto de 2026: estos son los nuevos horarios y restricciones para particulares y taxis

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) anunció el calendario oficial de la medida de pico y placa para el mes de agosto en Bogotá, afectando tanto a los vehículos particulares como a los taxis.
La regulación, que busca gestionar el tránsito y reducir la congestión en la ciudad, presentará algunos ajustes y recomendaciones clave que todos los conductores deben tener en cuenta para evitar sanciones y planificar sus trayectos con anticipación.
La restricción para vehículos particulares regirá de lunes a viernes, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., y se basa en el último dígito de la placa: los días impares circularán los autos cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que en días pares lo harán los que finalizan en 6, 7, 8, 9 y 0.
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Los sábados, domingos y festivos quedan exentos de la medida regular, aunque existen excepciones para puentes festivos, como la aplicación del Pico y placa regional.
Calendario de Pico y placa para vehículos particulares en agosto de 2026
Semana del 3 al 9 de agosto:
- Lunes 3: placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Martes 4: placas 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 5: placas 1, 2, 3, 4 y 5.
- Jueves 6: placas 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes festivo 7: no aplica la medida (Batalla de Boyacá).
- Sábado 8 y domingo 9: no aplica la medida.
Semana del 10 al 16 de agosto:
- Lunes 10: placas 6, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 11: placas 1, 2, 3, 4 y 5.
- Miércoles 12: placas 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 13: placas 1, 2, 3, 4 y 5.
- Viernes 14: placas 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 15 y domingo 16: no aplica la medida.
Semana del 17 al 23 de agosto:
- Lunes festivo 17: aplica pico y placa regional de ingreso a Bogotá.
- Martes 18: placas 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 19: placas 1, 2, 3, 4 y 5.
- Jueves 20: placas 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 21: placas 1, 2, 3, 4 y 5.
- Sábado 22 y domingo 23: no aplica la medida.
Semana del 24 al 30 de agosto:
- Lunes 24: placas 6, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 25: placas 1, 2, 3, 4 y 5.
- Miércoles 26: placas 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 27: placas 1, 2, 3, 4 y 5.
- Viernes 28: placas 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 29 y domingo 30: no aplica la medida.
Lunes 31 de agosto: placas 1, 2, 3, 4 y 5.
La medida de Pico y placa regional se activa el último día de los puentes festivos o cuando lo determine la Administración distrital, en los nueve principales corredores de ingreso a la ciudad. El 17 de agosto —festivo por la Asunción de la Virgen— será de aplicación obligatoria:
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- De 12:00 p. m. a 4:00 p. m., solo pueden ingresar autos con placa terminada en número par (0, 2, 4, 6 y 8).
- De 4:00 p. m. a 8:00 p. m., solo autos con placa terminada en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).
- Antes de las 12:00 y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.
Pico y placa para taxis en Bogotá durante agosto de 2026
Para el servicio de taxi, la restricción rige de lunes a sábado, de 5:30 a. m. a 9:00 p. m., también según el último número de placa. Los domingos y días festivos, incluidos el 7 y 17 de agosto, no opera la medida. El calendario para agosto es el siguiente:
- Lunes 3: placas 3 y 4
- Martes 4: placas 5 y 6
- Miércoles 5: placas 7 y 8
- Jueves 6: placas 9 y 0
- Viernes 7: no aplica (festivo)
- Sábado 8: placas 3 y 4
- Domingo 9: no aplica
- Lunes 10: placas 5 y 6
- Martes 11: placas 7 y 8
- Miércoles 12: placas 9 y 0
- Jueves 13: placas 1 y 2
- Viernes 14: placas 3 y 4
- Sábado 15: placas 5 y 6
- Domingo 16: no aplica
- Lunes 17: no aplica (festivo)
- Martes 18: placas 9 y 0
- Miércoles 19: placas 1 y 2
- Jueves 20: placas 3 y 4
- Viernes 21: placas 5 y 6
- Sábado 22: placas 7 y 8
- Domingo 23: no aplica
- Lunes 24: placas 9 y 0
- Martes 25: placas 1 y 2
- Miércoles 26: placas 3 y 4
- Jueves 27: placas 5 y 6
- Viernes 28: placas 7 y 8
- Sábado 29: placas 9 y 0
- Domingo 30: no aplica
- Lunes 31: placas 1 y 2
La entidad de Movilidad recuerda a todos los conductores la importancia de consultar el calendario oficial y programar sus recorridos, ya que el incumplimiento de la medida puede acarrear sanciones económicas y la inmovilización del vehículo.
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