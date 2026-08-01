Pico y placa en Bogotá para agosto de 2026: estos son los nuevos horarios y restricciones para particulares y taxis

El pico y placa para vehículos particulares en Bogotá regirá de lunes a viernes entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. - crédito Alcaldía de Bogotá

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La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) anunció el calendario oficial de la medida de pico y placa para el mes de agosto en Bogotá, afectando tanto a los vehículos particulares como a los taxis.

La regulación, que busca gestionar el tránsito y reducir la congestión en la ciudad, presentará algunos ajustes y recomendaciones clave que todos los conductores deben tener en cuenta para evitar sanciones y planificar sus trayectos con anticipación.

La restricción para vehículos particulares regirá de lunes a viernes, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., y se basa en el último dígito de la placa: los días impares circularán los autos cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que en días pares lo harán los que finalizan en 6, 7, 8, 9 y 0.

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Los sábados, domingos y festivos quedan exentos de la medida regular, aunque existen excepciones para puentes festivos, como la aplicación del Pico y placa regional.

Calendario de Pico y placa para vehículos particulares en agosto de 2026

Semana del 3 al 9 de agosto:

Lunes 3: placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 4: placas 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 5: placas 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 6: placas 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes festivo 7: no aplica la medida (Batalla de Boyacá).

Sábado 8 y domingo 9: no aplica la medida.

Semana del 10 al 16 de agosto:

Lunes 10: placas 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 11: placas 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 12: placas 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 13: placas 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 14: placas 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 15 y domingo 16: no aplica la medida.

Semana del 17 al 23 de agosto:

Lunes festivo 17: aplica pico y placa regional de ingreso a Bogotá.

Martes 18: placas 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 19: placas 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 20: placas 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 21: placas 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 22 y domingo 23: no aplica la medida.

Semana del 24 al 30 de agosto:

Lunes 24: placas 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 25: placas 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 26: placas 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 27: placas 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 28: placas 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 29 y domingo 30: no aplica la medida.

Lunes 31 de agosto: placas 1, 2, 3, 4 y 5.

Los sábados, domingos y festivos no aplicará el pico y placa regular para particulares, salvo las excepciones del Pico y placa regional - crédito Alcaldía de Bogotá

La medida de Pico y placa regional se activa el último día de los puentes festivos o cuando lo determine la Administración distrital, en los nueve principales corredores de ingreso a la ciudad. El 17 de agosto —festivo por la Asunción de la Virgen— será de aplicación obligatoria:

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De 12:00 p. m. a 4:00 p. m., solo pueden ingresar autos con placa terminada en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

De 4:00 p. m. a 8:00 p. m., solo autos con placa terminada en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Antes de las 12:00 y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.

Pico y placa para taxis en Bogotá durante agosto de 2026

Para el servicio de taxi, la restricción rige de lunes a sábado, de 5:30 a. m. a 9:00 p. m., también según el último número de placa. Los domingos y días festivos, incluidos el 7 y 17 de agosto, no opera la medida. El calendario para agosto es el siguiente:

Lunes 3: placas 3 y 4

Martes 4: placas 5 y 6

Miércoles 5: placas 7 y 8

Jueves 6: placas 9 y 0

Viernes 7: no aplica (festivo)

Sábado 8: placas 3 y 4

Domingo 9: no aplica

Lunes 10: placas 5 y 6

Martes 11: placas 7 y 8

Miércoles 12: placas 9 y 0

Jueves 13: placas 1 y 2

Viernes 14: placas 3 y 4

Sábado 15: placas 5 y 6

Domingo 16: no aplica

Lunes 17: no aplica (festivo)

Martes 18: placas 9 y 0

Miércoles 19: placas 1 y 2

Jueves 20: placas 3 y 4

Viernes 21: placas 5 y 6

Sábado 22: placas 7 y 8

Domingo 23: no aplica

Lunes 24: placas 9 y 0

Martes 25: placas 1 y 2

Miércoles 26: placas 3 y 4

Jueves 27: placas 5 y 6

Viernes 28: placas 7 y 8

Sábado 29: placas 9 y 0

Domingo 30: no aplica

Lunes 31: placas 1 y 2

El pico y placa para taxis en Bogotá regirá de lunes a sábado entre las 5:30 a. m. y las 9:00 p. m., según el último número de la placa - crédito Colprensa

La entidad de Movilidad recuerda a todos los conductores la importancia de consultar el calendario oficial y programar sus recorridos, ya que el incumplimiento de la medida puede acarrear sanciones económicas y la inmovilización del vehículo.