Fuerzas Militares abatieron a alias Efrén, figura clave del EMC y persona cercana a ‘Iván Mordisco’

Las autoridades avanzan para neutralizar al máximo cabecilla de las disidencias - crédito AP/Ministero de Defensa

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Las Fuerzas Militares confirmaron el 31 de julio de 2026 que el disidente Carlos Sánchez Meza, conocido como alias Efrén, murió durante una operación militar en el departamento de Vichada, según confirmaron las autoridades.

“Efrén” era uno de los hombres más cercanos a “Iván Mordisco”, considerado el criminal más buscado de Colombia y líder del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antiguas Farc.

Las autoridades destacaron que “Efrén” encabezaba el frente 39 del EMC y acumulaba una trayectoria criminal de más de tres décadas.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, aseguró en la red social X que alias Efrén era “uno de los principales articuladores de las actividades ilícitas de esta organización en el oriente y sur del país”.

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La operación militar que resultó en su muerte es vista por el Gobierno como un golpe estratégico a la estructura criminal que opera en esa zona.

El ministro de Defensa confirmó la noticia en su cuenta de X - crédito @PedroSanchezCol/X

El Estado Mayor Central, bajo el liderazgo de Néstor Gregorio Vera (alias Iván Mordisco), mantiene influencia en 173 municipios de 22 departamentos, con más de 3.500 integrantes, según la Fundación de Ideas para la Paz (FIP). El Gobierno colombiano ofrece una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos (aproximadamente 1.5 millones de dólares) por información que lleve a la captura de “Iván Mordisco”, a quien se le atribuyen delitos como terrorismo, homicidio, reclutamiento forzado y narcotráfico.

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Por “Efrén”, las autoridades ofrecían una recompensa de 2.000 millones de pesos (632.000 dólares). Según el ministro Sánchez Suárez, el disidente “controlaba rentas del narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y el tráfico de armas”, además de entrenar a sus integrantes en el uso de drones cargados con explosivos para atacar a la población civil.

Tras el operativo, el ministro advirtió que “no hay lugar donde puedan esconderse los criminales” y anticipó que “más temprano que tarde caerá alias Mordisco”. El Gobierno considera que la neutralización de Efrén debilita la capacidad operativa del EMC en varias regiones del país.

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Siguen los operativos para encontrar a ‘Iván Mordisco’

El máximo cabecilla de las disidencias es el criminal más buscado de Colombia - crédito Ministerio de Defensa

Cabe recordar que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tras presentar un balance sobre la situación de orden público en el país, anunció el refuerzo de la presencia militar junto a un aumento en las recompensas para capturar a los principales cabecillas de grupos armados ilegales. Durante su intervención, el funcionario detalló que en Guaviare convergían cuatro estructuras criminales: las disidencias de alias Mordisco, las de alias Calarcá, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo.

Sánchez explicó que la violencia entre bandas había dejado más de 26 muertos en lo que iba del año, la mayoría de ellos integrantes de organizaciones ilegales. Además, subrayó la gravedad del reclutamiento forzado de menores de edad, varios de ellos provenientes del Cauca, y calificó este fenómeno como una tragedia que requería acciones coordinadas para combatirlo.

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El ministro de Defensa confirmó la caída del hombre de confianza de "Iván Mordisco"

La extorsión fue señalada como otro de los delitos de mayor impacto en la zona. El ministro invitó a la ciudadanía a denunciar estos casos a través de las líneas del Gaula Militar y Policial, recalcando la importancia de la colaboración civil.

En los días previos, las autoridades habían neutralizado al principal financiero y extorsionador de alias Mordisco, conocido como alias Samuel o “el Loco”, que se encargaba de manejar las finanzas y el suministro de armas al grupo.

Como parte de la estrategia gubernamental, el ministro anunció la llegada de 1.200 efectivos de la Fuerza de Despliegue Rápido, el incremento de la Policía Nacional y la implementación de tecnología de vigilancia en los municipios principales. Además, se ofrecieron recompensas de hasta 5.000 millones de pesos por información sobre alias Mordisco y sumas de entre 300 y 900 millones para otros cabecillas. Sánchez concluyó reafirmando el compromiso del Gobierno para enfrentar la criminalidad y proteger a la población de Guaviare.

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