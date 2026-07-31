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Rector de la U. Nacional afirmó que los ataques a tres estudiantes no son “incidentes aislados” y envió mensaje: “No cedan ante el miedo”

Integrantes de la comunidad educativa fueron apuñalados por encapuchados. Los hechos están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación

Las imágenes de una cámara de seguridad muestran una agresión a varios estudiantes de la institución educativa - crédito @r3ntas/X /X
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El rector de la Universidad Nacional de Colombia, José Ismael Peña Reyes, emitió un comunicado sobre los hechos de violencia que se presentaron en el interior de la institución de educación superior el 29 de julio de 2026. Tres estudiantes fueron apuñalados por varios encapuchados, según se evidenció en grabaciones de las cámaras de seguridad de la universidad.

El rector aseguró que dicha situación ya está siendo investigada por la Fiscalía General de la Nación y las demás autoridades competentes. Además, aclaró que estos hechos violentos no serían aislados, más bien, corresponderían a un ciclo de agresiones que se han venido presentando en la institución.

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Estos hechos no pueden entenderse como incidentes aislados ni como simples actos de vandalismo. Se suman a una serie de agresiones, amenazas e intimidaciones que hemos observado en distintos espacios de la vida universitaria durante los últimos meses”, explicó.

José Ismael Peña, nuevo rector de la Universidad Nacional, aseguró que la institución es clave para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo - crédito Universidad Nacional de Colombia y José Ismael Peña / LinkedIn
José Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional, aseguró que se han presentado más agresiones en la institución - crédito Universidad Nacional de Colombia y José Ismael Peña / LinkedIn

Según detalló, espera que toda la información recaudada y los elementos materiales probatorios que están en manos del ente acusador sirvan para garantizar que lo ocurrido no quede en la impunidad y que los responsables de las agresiones respondan ante la justicia como corresponde. Afirmó que en que la institución confía en que tanto la Fiscalía como las demás instituciones del Estado involucradas en las indagaciones actuarán con diligencia, celeridad y rigor.

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Asimismo, indicó que, ante lo sucedido con los tres estudiantes –hechos que constituyeron lesiones personales–, la institución de educación superior tomó medidas de atención y protección.

Hemos activado la ruta institucional de atención, protección y acompañamiento a través de la Vicerrectoría de la Sede Bogotá y del Programa de Protección y Convivencia, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 021 de 2018. Nuestro compromiso es brindar apoyo integral a cualquier integrante de la comunidad universitaria que se vea afectado por situaciones que vulneren su seguridad, sus derechos o la convivencia universitaria”, detalló.

La Fiscalía General de la Nación ya está investigando los hechos de violencia ocurridos en la Universidad Nacional - crédito Luisa González/Reuters
La Fiscalía General de la Nación ya está investigando los hechos de violencia ocurridos en la Universidad Nacional - crédito Luisa González/Reuters

Así las cosas, el rector Peña Reyes instó a los estudiantes, docentes, trabajadores, egresados y contratistas de la universidad a que pongan en conocimiento de la institución y de las autoridades cualquier amenaza o agresión de la cual sean víctimas o testigos. Recordó que guardar silencio ante situaciones de violencia lleva a la impunidad.

Además, envió un mensaje a las personas que temen denunciar o que han contemplado apartarse de sus aspiraciones o responsabilidades como consecuencia de intimidaciones. Aseguró que el derecho a la libertad de expresión, al ejercició del liderazgo y la participación activa en el debate democrático no deben verse afectados por amenazas.

Les pido que no cedan ante el miedo. La Universidad Nacional de Colombia no puede permitir que la intimidación determine quién participa, quién opina o quién ejerce liderazgo”, expresó.

Asimismo, recordó la importancia de la diversidad de pensamiento entre quienes integran la institución y favorecen el fortalecimiento del proyecto colectivo. Sin embargo, esas diferencias a nivel académico, político o institucional deben ser resueltas con base en el respeto y en el diálogo, excluyendo por completo la violencia. “Ningún desacuerdo justifica las amenazas, las agresiones o cualquier forma de amedrentamiento”, precisó el rector.

En consecuencia, instó a la sociedad colombiana, a las autoridades y a todas las instituciones democráticas a proteger y rodear a la universidad, con el fin de evitar que la escalada de violencia que se está registrando continúe y que siga afectando a más personas.

“Los violentos no representan a la Universidad ni podrán definir su rumbo. Sí actuamos unidos, con decisión y confianza en nuestras instituciones, defenderemos nuestra comunidad, protegeremos a quienes hoy se sienten amenazados y preservaremos los valores que han hecho de la Universidad Nacional un patrimonio de todos los colombianos”, indicó el rector de la institución.

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