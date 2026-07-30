Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Petro arremetió contra magistrados del Consejo de Estado tras suspensión de parte del decreto para atender el fenómeno de El Niño: “Dejo constancia”

El presidente saliente de la República no ocultó su molestia tras conocerse la medida judicial cautelar, que restringió las reasignaciones estatales para atender la contingencia que se derive del inicio de este evento climático natural

El presidente Gustavo Petro se refirió al fallo de Consejo de Estado, que dejó sin efecto de manera parcial algunos de los apartes del Decreto 0802 de 2026 - crédito Vannessa Jiménez/REUTERS - Colprensa
El presidente Gustavo Petro se refirió al fallo de Consejo de Estado, que dejó sin efecto de manera parcial algunos de los apartes del Decreto 0802 de 2026 - crédito Vannessa Jiménez/REUTERS - Colprensa
Guardar

Con un extenso mensaje en su perfil de X, el saliente presidente de la República, Gustavo Petro, cuestionó el miércoles 29 de julio la suspensión de apartes del Decreto 802 de 2026, que habilita el traslado presupuestal para atender la emergencia asociada al fenómeno de El Niño y apuntó contra los miembros del Consejo de Estado, al sostener que la determinación judicial dejó sin recursos la planeación hecha por su Gobierno frente a la contingencia.

El primer mandatario de los colombianos afirmó en X que la decisión “desfinancia por completo” y pone en riesgo la atención de agua potable, alimentos y otras medidas ante la megasequía. Con ello, sostuvo que se comprometía la capacidad de reacción del Gobierno y advirtió del impacto de este fenómeno.

PUBLICIDAD

Gustavo Petro reaccionó a decisión del Consejo de Estado sobre decreto del fenómeno de El Niño
Con este mensaje en su perfil de X, el presidente Gustavo Petro reaccionó a decisión del Consejo de Estado sobre decreto del fenómeno de El Niño - crédito @petrogustavo/X

“Ha surtido efecto el escándalo construido ayer”, escribió Petro en el inicio de su pronunciamiento, en el que hizo duros señalamientos. “Recibimos presiones para no decretar la emergencia por la inminencia del meganiño”, señaló el mandatario, que endureció el tono al referirse al impacto práctico de la suspensión dictada por los miembros del alto tribunal; en especial, por el consejero Pablo Andrés Córdoba, que firmó la suspensión parcial.

Un magistrado acaba de desfinanciarla por completo olvidando que las obras fundamentales sobre el agua potable y la alimentación que pueden faltar, se hacen es ahora y no podrán estar listas a tiempo”, enfatizó Petro, en la que sostuvo que la interrupción de esas medidas retrasa la reacción institucional. “Al detener la emergencia, mientras el otro gobierno reacciona, y dado que no hizo empalme, dejará pasar un tiempo muy valioso”, añadió.

PUBLICIDAD

¿Qué suspendió el Consejo de Estado del Decreto 0802?

La decisión judicial del Consejo de Estado se enfocó en el parágrafo del artículo 4 y el inciso segundo del artículo 5 del Decreto 802 del 23 de julio. Esas normas regulaban las condiciones de traslado de recursos hacia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), como parte de la declaratoria de desastre nacional por El Niño, aunque el documento se emitió a solo 15 días del final del mandato constitucional del presidente Petro.

En su fallo, la corporación adoptó la medida cautelar de urgencia, como parte de una demanda de nulidad simple. En su análisis preliminar, se concluyó que esos apartes podían contrariar el ordenamiento jurídico al permitir modificaciones presupuestales que están reservadas al Congreso de la República y, según la providencia, las disposiciones suspendidas “no se limitaron a regular la ejecución de recursos ya aprobados por la ley”.

Además, “habilitaron al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para modificar la distribución de las apropiaciones fijadas por el Congreso en la Ley Anual de Presupuesto de 2026 mediante traslados indeterminados”. Frente a esto, Petro presentó la controversia como un desacuerdo de fondo sobre la magnitud de la crisis climática y destacó que “lo que se pone en peligro es la vida humana”, al señalar que la decisión se tomó “por negocios”.

Aún muchos magistrados y un buen sector del país no comprende que es la crisis climática”, afirmó el jefe de Estado, que agregó que “un presupuesto normal no logra detectar la imprevisis (sic) unidad del clima” y que el magistrado “expresa un criterio erróneo”. Con esta lectura, el jefe de Estado buscó desmarcarse del concepto de la sala, que consideró, de manera preliminar, que el Gobierno habría excedido sus competencias constituionales.

El próximo Gobierno de Colombia debe prepararse para un posible 'SuperNiño' con medidas urgentes sobre agua, prevención de incendios y gestión hídrica - crédito Colprensa
El próximo Gobierno de Colombia debe prepararse para un posible 'Superñiño' con medidas urgentes sobre agua, prevención de incendios y gestión hídrica - crédito Colprensa

Lo anterior, al autorizar traslados presupuestales por decreto ordinario sin que existiera un estado de excepción constitucional. En esa revisión, el Consejo de Estado también examinó el artículo 50 de la Ley 1523 de 2012 y la providencia concluyó que esa norma “no autoriza traslados para la atención y prevención de riesgos o desastres”, por más de que Petro dijo haber argumentado la decisión con conceptos de expertos en la materia.

“Todos los elementos científicos fueron entregados al Consejo de Estado, cuando se niega la ciencia se cae en la irracionalidad”, destacó el primer mandatario. “Espero que el aumento de la producción de alimentos y agua potable, y de energía solar ya logrado, logre superar las carencias que determinarán la megasequía”, concluyó el presidente saliente, que quedará a la espera de que se resuelva la legalidad del decreto.

Temas Relacionados

Consejo de EstadoFenómeno de El NiñoGustavo PetroGobierno PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hombre murió aplastado por el techo de su vivienda: se le cayó encima cuando estaba descansando

La estructura se desplomó de un momento a otro y aunque la víctima fue auxiliada, no logró sobrevivir

Hombre murió aplastado por el techo de su vivienda: se le cayó encima cuando estaba descansando

Mercado de pases: Juan Guillermo Cuadrado reveló las propuestas que tiene y la posibilidad de regresar al fútbol colombiano

El experimentado volante colombiano salió del Pisa de Italia en este periodo de transferencias y analiza las posibilidades que tiene para seguir en el fútbol profesional, su familia será fundamental en la decisión

Mercado de pases: Juan Guillermo Cuadrado reveló las propuestas que tiene y la posibilidad de regresar al fútbol colombiano

Cuáles son las sanciones que impone la Dian a aquellas personas que no declaren renta a tiempo en 2026

El cronograma fiscal impacta a millones de contribuyentes, que deben cumplir requisitos específicos para evitar recargos, trámites y medidas administrativas

Cuáles son las sanciones que impone la Dian a aquellas personas que no declaren renta a tiempo en 2026

El Estado colombiano reconoció la desaparición forzada de Guillermo Anzola Grajales y Julio Molina Arias

Las excusas fueron por los hechos ocurridos el 9 de marzo de 1995, por la imposibilidad de dar con el paradero de las víctimas, por la falta de identificación y judicialización de los autores y por la demora en el reconocimiento de una reparación integral

El Estado colombiano reconoció la desaparición forzada de Guillermo Anzola Grajales y Julio Molina Arias

Robos de bicicletas en Bogotá: revelaron cuál es el descuido más común y cómo evitar ser víctima

El distrito lanzó la campaña ‘Sigamos Rodando’ para reducir el hurto de bicicletas en la capital con acciones de prevención, mayor presencia policial y promoción del autocuidado

Robos de bicicletas en Bogotá: revelaron cuál es el descuido más común y cómo evitar ser víctima
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

Exgeneral afirmó que todos en las Fuerzas Militares sabían sobre los ‘falsos positivos’: “Estábamos asesinando a gente inocente”

ENTRETENIMIENTO

Carolina Cruz reveló la rutina diaria con la que mantiene el vínculo con su padre ante el avance del alzhéimer

Carolina Cruz reveló la rutina diaria con la que mantiene el vínculo con su padre ante el avance del alzhéimer

El Concierto de la Esperanza reúne en Bogotá a leyendas del rock en español y al rap colombiano: todos los detalles

Reykon le puso fecha y lugar a su regreso a los escenarios en Colombia: todos los detalles

Tres meses después de la boda de Kika Nieto, Santimaye oficializó su matrimonio civil con Laura Guzmán

Greeicy celebra con “YAPAQUE” el primer No. 1 de su carrera en Billboard junto a Farruko y Steve Aoki

Deportes

Mercado de pases: Juan Guillermo Cuadrado reveló las propuestas que tiene y la posibilidad de regresar al fútbol colombiano

Mercado de pases: Juan Guillermo Cuadrado reveló las propuestas que tiene y la posibilidad de regresar al fútbol colombiano

Independiente Medellín perdió 1-0 ante Vasco Da Gama y quedó eliminado eliminado de la Copa Sudamericana: así fue el partido

El Metropolitano tendrá una nueva cara y Luis Díaz fue testigo de la sorpresa con 74.000 luces led

Este es el “cáncer” que aqueja al fútbol colombiano, según Hugo Rodallega: afecta a los más jóvenes

Carlos Antonio Vélez expuso los puntos clave de la Asamblea Extraordinaria de la Dimayor sobre el reparto de derechos de televisión: “No hubo sangre”