Hombre murió aplastado por el techo de su vivienda: se le cayó encima cuando estaba descansando

El accidente dejó como saldo un hombre fallecido - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Los accidentes en las viviendas, establecimientos o lugares de concentración por daños en la infraestructura pueden terminar en tragedia, por lo que las autoridades recuerdan a la comunidad la importancia de construir de forma segura en los predios.

Precisamente, hay alerta en el territorio nacional por el nuevo caso que cobró la vida de un ciudadano identificado como Silvestre Mancilla Ferreira, de 62 años, que murió luego de que el techo de su vivienda se desplomara sobre él mientras estaba sentado en la sala, en la tarde del martes 28 de julio de 2026.

El accidente ocurrió en el barrio La Granja del municipio de Mompox, en el departamento de Bolívar. De acuerdo con medios locales, el hombre fue auxiliado por sus vecinos y los transeúntes que reaccionaron tras el fuerte impacto que acabó con la tranquilidad de los vecinos.

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La tragedia ocurrida en una vivienda de Mompox desató preocupación en la comunidad - crédito Federico Rios / X

Según el relato de los allegados a la víctima, Mancilla sufrió lesiones graves en la cabeza por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital San Juan de Dios de Mompox, donde murió pese a los esfuerzos del personal médico que atendió su caso.

Después de que se confirmara la muerte, las autoridades iniciaron una investigación, con el fin de establecer qué provocó el desplome de la estructura.

Entre tanto, sus allegados lamentaron su partida y empezaron a revisar sus casas para evitar un accidente similar.

“Muy triste la partida del amigo Silvestre Mancilla Ferreira, Dios de mucha fortaleza a su familia, descansa en paz querido amigo”, escribieron allegados en Facebook, según informó El Universal, teniendo en cuenta que el hombre era muy reconocido en Mompox, ubicado en el departamento de Bolívar.

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En los mensajes de despedida difundidos en redes sociales, familiares y vecinos lo recordaron por su trato cercano: “Fue un gran vecino, un gran amigo, cariñoso, juguetón, risueño y colaborador. También fue un buen padre, buen esposo, buen hijo. Brille para él la luz perpetua”.

Esta no es la primera vez que se presenta un evento de este tipo - crédito Federico Rios / X

Esta no es la primera vez que un accidente de este tipo sacude a Mompox

El techo del Museo Cultural de Arte Religioso en Mompox colapsó el 25 de diciembre de 2025 tras años de deterioro y reclamos, según informó Caracol Radio. Las autoridades locales reportaron graves afectaciones en el inmueble patrimonial.

Ante la situación se pronunció el alcalde Juan Nicolás Sinning que dispuso el cierre preventivo de la calle Real del Medio en el tramo entre el Parque de Bolívar y la esquina de La Sierpe, con apoyo del Cuerpo de Bomberos del distrito y la Policía Nacional, con el fin de evitar lesionados mientras se avanzaba en los trabajos de remoción.

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Testigos citados por la emisora señalaron que la cubierta ya presentaba averías y que no se concretó la inversión que requería el edificio. Debido a la situación, expertos en infraestructura evaluaron la zona para determinar el paso a seguir tras el hecho que no dejó heridos ni víctimas fatales.

Las autoridades piden a los ciudadanos revisar las estructuras - crédito Colprensa

Cómo evitar el desplome de los techos en las viviendas

Utilizar materiales de calidad y adecuados para la zona y el clima.

Seguir las normas y reglamentos de construcción locales.

Contratar profesionales calificados para el diseño y la ejecución de la obra.

Garantizar una correcta distribución de las cargas y una estructura sólida.

Inspeccionar techos y estructuras de soporte al menos una vez al año.

Revisar la presencia de grietas, humedad o deformaciones en vigas y tejas.

Sustituir materiales dañados, oxidados o podridos de inmediato.

Mantener limpios los desagües y canaletas para evitar acumulación de agua.

Reparar filtraciones y goteras apenas se detecten.

No almacenar objetos pesados sobre el techo o entretechos.

Realizar inspecciones adicionales después de sismos o tormentas.

Prestar atención a ruidos inusuales, hundimientos o aparición de grietas.