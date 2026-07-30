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Subsecretario de Estados Unidos confirmó que el Gobierno Trump va a “apoyar” a la administración de Abelardo de la Espriella: “Mensaje claro”

El subsecretario adjunto para América del Sur en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Luis Méndez, estuvo en Barranquilla y en Bogotá integrando una delegación norteamericana. Hubo reuniones con ministros designados

La delegación de Estados Unidos visitó Colombia y se reunió con el Gobierno entrante para establecer proyectos de inversión - crédito @USEmbassyBogota/X
La delegación de Estados Unidos visitó Colombia y se reunió con el Gobierno entrante para establecer proyectos de inversión - crédito @USEmbassyBogota/X
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El subsecretario adjunto para América del Sur en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Luis Méndez, se refirió a la visita que hizo una delegación del Departamento de Estado de Estados Unidos, de la Embajada del país norteamericano en Bogotá y de otras agencias y departamentos a Barranquilla (Atlántico).

En declaraciones que entregó a los medios de comunicación, aseguró que la presencia de funcionarios del Gobierno de Donald Trump deja en evidencia la postura que tiene la administración de Estados Unidos con respecto al nuevo Gobierno que tendrá Colombia, liderado por el presidente electo Abelardo de la Espriella.

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Estados Unidos está aquí para apoyar a esta nueva administración que viene, la administración de De la Espriella. Ya hemos visitado Bogotá y hoy, muy feliz de estar aquí en Barranquilla, porque reconocemos que no solamente hay que trabajarlo a nivel nacional, también a un nivel subnacional y aprovechar la amistad que existe en Barranquilla”, indicó.

La delegación de Estados Unidos aseguró que apoyará a la administración de Abelardo de la Espriella, que inicia el 7 de agosto de 2026 - crédito Europa Press
La delegación de Estados Unidos aseguró que apoyará a la administración de Abelardo de la Espriella, que inicia el 7 de agosto de 2026 - crédito Europa Press

El funcionario indicó que el Gobierno de Estados Unidos está interesado en ayudar a resolver la crisis energética y de salud en Colombia, así como su situación de inseguridad. Por eso, según explicó, los integrantes de la delegación conversaron con los ministros y ministras designados, con el fin de identificar las oportunidades que existan para trabajar de manera conjunta.

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Aquí estamos para apoyar y mandar ese mensaje claro a la nueva administración del presidente electo”, expresó Méndez.

Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico, se pronunció en redes sociales sobre la visita de la delegación e indicó que el encuentro que se adelantó está guiado al fortalecimiento de la cooperación bilateral y abre nuevas oportunidades para el desarrollo del departamento. El mandatario departamental aseguró que se detectaron espacios de inversión que contribuyan al progreso del Atlántico en materia económica y comercial.

El gobernador Eduardo Verano de la Rosa aseguró que la visita de la delegación abre nuevas oportunidades para el desarrollo del Atlántico - crédito @veranodelarosa/X
El gobernador Eduardo Verano de la Rosa aseguró que la visita de la delegación abre nuevas oportunidades para el desarrollo del Atlántico - crédito @veranodelarosa/X

Durante la reunión se avanzó en la identificación de oportunidades de inversión para proyectos estratégicos, la consolidación del Atlántico como un hub tecnológico, especialmente en materia de infraestructura y puntos de conexión, y la exploración de nuevas posibilidades de financiamiento e inversión privada que impulsen el crecimiento económico y la competitividad del territorio”, detalló el funcionario en su cuenta de X.

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá, por su parte, indicó que el encargado de Negocios, Hugo Guevara, y la delegación interagencial de Estados Unidos, sostuvieron una jornada de reuniones en las que participaron mandatarios y líderes gremiales, con el fin de fortalecer el “clima de negocios” y las alianzas comerciales.

Según detalló, se busca promover la inversión de las empresas estadounidenses en el país y mejorar la competitividad industrial de la mano de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y su presidente, Bruce Mac Master.

La delegación de Estados Unidos se reunió con líderes gremiales como Bruce Mac Master - crédito @USEmbassyBogota/X
La delegación de Estados Unidos se reunió con líderes gremiales como Bruce Mac Master - crédito @USEmbassyBogota/X

La alianza comercial e institucional entre nuestras naciones sigue consolidándose. Reafirmamos este compromiso junto a líderes del Congreso colombiano durante un encuentro de la Cámara de Comercio Colombo Americana”, detalló la Embajada de Colombia en Bogotá en su cuenta de X.

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, informó ante la prensa que Estados Unidos está interesado en contribuir a distintos proyectos en Colombia, entre los que se incluyen aquellos del sector agropecuario y del sector medioambiental. De igual manera, aseguró que hay un compromiso mutuo de luchar contra la deforestación y de asumir los retos que hay en materia de seguridad.

Esos son asuntos sobre los cuales los Estados Unidos ha demostrado el interés de acompañamiento y de apoyo a nuestro país. Y todo ello al final, para generar más oportunidades de empleo para los más vulnerables de Colombia, para tener también acceso a servicios públicos básicos, para que haya recursos suficientes que le permitan a Colombia enfrentar estos desafíos sociales”, detalló.

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