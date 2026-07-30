Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Ministra de Transporte se pronunció sobre el escándalo de contratos en la Aerocivil: “No me va temblar la mano”

La jefe de la cartera, María Fernanda Rojas, expresó que estará al tanto de los resultados de las inspecciones que adelantaron organismos como la Contraloría y la Procuraduría en las las oficinas de la entidad

El Ministerio de Transporte detecta la participación indirecta de empresas sancionadas en al menos cuatro procesos estatales recientes gracias a estructuras de consorcio - crédito Catalina Olaya/Colprensa
La ministra de Transporte aseguró que tuvo un rol fundamental en la solicitud de las auditorías- crédito Catalina Olaya/Colprensa
Guardar

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó a través de una rueda de prensa la existencia de presuntas irregularidades y aparentes faltas de transparencia en la gestión de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), a cargo de Luis Alfonso Martínez Chimenty.

A lo largo de julio de 2026, tanto la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación emprendieron visitas técnicas a las oficinas de la entidad que maneja la seguridad aérea del país, por numerosas razones.

Particularmente, en el Ministerio Público están monitoreando posibles retrasos en los proyectos de modernización, renovación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica que maneja todos los servicios de navegación aérea en el territorio nacional.

PUBLICIDAD

Pero, también están algunos señalamientos de presunta corrupción en algunos procesos contractuales, luego de que la asesora Narda Duperly Roa Ibarra, de la Dirección General y la Oficina Asesora Jurídica, renunciara porque, según ella, estaba siendo presionada para firmar un millonario contrato.

Los señalamientos recaen directamente sobre la administración de Luis Alfonso Martínez Chimenty en la Aerocivil- crédito Aeronáutica Civil
Los señalamientos recaen directamente sobre la administración de Luis Alfonso Martínez Chimenty en la Aerocivil- crédito Aeronáutica Civil

Esta información no fue desmentida por la ministra Rojas, que ante la prensa reconoció que las mencionadas auditorías fueron solicitadas por ella misma y por su equipo, con el que también emitieron alertas ante posibles anomalías en los procesos de contratación.

Sin embargo, la alta funcionaria insistió en que la responsabilidad de responder ante la opinión pública recae en el director de la Aerocivil que, hasta el momento, no ha ofrecido declaraciones sobre la situación de la entidad.

PUBLICIDAD

Por eso, frente a la administración de Martínez Chimenty, la ministra agregó que no ejercerá la defensa de “alguien que debe cumplir unas responsabilidades”.

Incluso, afirmó que, a la par, solicitó a los órganos de control la revisión de los procesos internos de la Aerocivil para poder actuar en consecuencia. “Estoy a la espera de los resultados de esas actuaciones y no me va a temblar la mano ni voy a callar mi voz con lo que yo tenga que denunciar o advertir, como ya lo he hecho”, afirmó.

María Fernanda Rojas es la ministra de Transporte - crédito Ministerio de Transporte
María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, está esperando los resultados de las auditorías técnicas de la Contraloría y la Procuraduría - crédito Ministerio de Transporte

Según la ministra, el 16 de julio ordenó al director de la Aerocivil divulgar públicamente los contratos y procedimientos de la entidad, tras recibir alertas sobre presuntas irregularidades.

“Le ordené divulgar ampliamente los procesos de contratación de la entidad e invitar abiertamente al público a que participen, porque tengo alertas y yo no me voy a quedar callada”, dijo textualmente.

Los polémicos contratos

De acuerdo con las denuncias de Narda Duperly Roa Ibarra, el caso más polémico involucra un contrato para migrar el Sistema de Gestión Documental de la Aerocivil a una nueva plataforma denominada Control-DOC.

En enero de 2026, el proceso para este sistema costaba unos 400 millones de pesos, pero la contratación proyectada en la entidad habría superado los 12.000 millones. Este incremento, sin una justificación técnica o económica clara, motivó a Roa Ibarra a denunciar el “constreñimiento” para aprobar los estudios previos del contrato.

Ilustración de acuarela con edificio Aerocivil, banderas de Colombia, una mano señalando y tres personas afligidas con globos de texto que dicen 'DENUNCIA'.
Narda Duperly Roa Ibarra renunció por presiones laborales, según ella, para firmar multimillonarios contratos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El contrato aún no figura en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), pero se prevé su firma el 14 de agosto del año en curso, con vigencia hasta diciembre.

Además de este proceso, denuncias apuntan a otras actuaciones bajo sospecha, como la apertura de un nuevo proceso para la vigilancia de los aeropuertos por cerca de 79.000 millones de pesos, en lugar de prorrogar el contrato existente. También se cuestiona un proyecto para la adquisición de radares por su costo elevado y presuntos nombramientos de personal que no cumplirían los requisitos legales.

Los contratos se habrían suspendido

María Fernanda Rojas también comentó que los procesos cuestionados se suspendieron tras su advertencia y señaló que la información que ha recibido como ministra sobre los contratos de prestación de servicios es incompleta.

“He recibido una información incompleta como ministra, que yo no soy la defensora de nadie, pero sí soy quien tiene la autoridad en el sector para pedir cualquier información. Incluso cualquier ciudadano lo puede pedir. Y me ha llegado un PDF incompleto, donde usted no puede comparar”, precisó.

Además, advirtió que tomará todas las acciones necesarias por dicha “falta de respeto” porque, según ella, nadie puede ocultarle información.

María Fernanda Rojas es la ministra de Transporte de Colombia - crédito Ministerio de Transporte
María Fernanda Rojas alertó que, una vez salga del Gobierno Petro, como ciudadana va a estar monitoreando el caso - crédito Ministerio de Transporte

Mientras tanto, aseguró que mientras concluye con su gestión “nadie va a asumir la Aerocivil. Esa es la realidad. Es mejor que quienes han tomado decisiones respondan” y que revisará los procesos de contratación pendientes antes de dejar el cargo, con instrucciones a su equipo para examinar los detalles junto a técnicos de la Aerocivil.

“Voy, como lo he hecho todos estos meses, a cuidar hasta el último recurso público que esté en la Aerocivil y que no burlen cualquier proceso de contratación”, afirmó.

Al referirse a su salida inminente del ministerio, Rojas sostuvo que, una vez fuera del cargo, seguirá atenta a la situación como ciudadana. “No voy a ser una viuda del poder aquí, anhelando estar sentada. Seré una ciudadana como siempre lo he sido. Lo que pasa es que ya sin ser ministra”, concluyó.

Temas Relacionados

AerocivilContratosMaría Fernanda RojasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Baloto y Revancha: números ganadores del lunes 27 de julio

Enseguida los resultados del sorteo Baloto y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Baloto y Revancha: números ganadores del lunes 27 de julio

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del miércoles 29 de julio

Estos son los números ganadores y el signo zodiacal que resultaron favorecidos en el sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del miércoles 29 de julio

Lotería de Meta resultados 29 de julio: números ganadores del premio mayor de $1.800 millones

Este popular sorteo ofrece más de 40 premios principales que suman 7.000 millones de pesos

Lotería de Meta resultados 29 de julio: números ganadores del premio mayor de $1.800 millones

Resultados de la Lotería de Meta miércoles 29 de julio de 2026: números ganadores del último sorteo

Como cada miércoles, aquí están los ganadores de la Lotería del Meta

Resultados de la Lotería de Meta miércoles 29 de julio de 2026: números ganadores del último sorteo

“Nadie va a asumir la Aerocivil”: Mintransporte descarta renuncia pese a escándalo

María Fernanda Rojas denunció que pidió información sobre contratos de prestación de servicios, pero recibió documentación incompleta

“Nadie va a asumir la Aerocivil”: Mintransporte descarta renuncia pese a escándalo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

Exgeneral afirmó que todos en las Fuerzas Militares sabían sobre los ‘falsos positivos’: “Estábamos asesinando a gente inocente”

ENTRETENIMIENTO

Marcela Reyes relató el drama de infidelidad que presenció durante una visita a su pareja en prisión: “Chisme es chisme”

Marcela Reyes relató el drama de infidelidad que presenció durante una visita a su pareja en prisión: “Chisme es chisme”

Hija de la presentadora Catalina Gómez celebró su cumpleaños consolidándose como creadora de contenido

‘Yo me llamo’ capítulo del 29 de julio de 2026: el rock y el despecho se tomaron el concurso

Carolina Cruz reveló la rutina diaria con la que mantiene el vínculo con su padre ante el avance del alzhéimer

El Concierto de la Esperanza reúne en Bogotá a leyendas del rock en español y al rap colombiano: todos los detalles

Deportes

La Liga BetPlay supera a la MLS en ranking mundial: es uno de los mejores torneos

La Liga BetPlay supera a la MLS en ranking mundial: es uno de los mejores torneos

Junior quedó eliminado de la Copa BetPlay 2026 ante Barranquilla FC: esto dijo Alfredo Arias sobre la derrota

El Crystal Palace resiste nueva ofensiva por Daniel Muñoz en el mercado de fichajes: se vendría millonaria oferta

Marco Silva, técnico del Benfica, se refirió a la posible titularidad de Jhon Durán: el equipo disputará la clasificación en la Europa League

Clásico América de Cali vs. Atlético Nacional sería reprogramado: así quedaría el nuevo horario