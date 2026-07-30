Ministra de Transporte se pronunció sobre el escándalo de contratos en la Aerocivil: “No me va temblar la mano”

La ministra de Transporte aseguró que tuvo un rol fundamental en la solicitud de las auditorías- crédito Catalina Olaya/Colprensa

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La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó a través de una rueda de prensa la existencia de presuntas irregularidades y aparentes faltas de transparencia en la gestión de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), a cargo de Luis Alfonso Martínez Chimenty.

A lo largo de julio de 2026, tanto la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación emprendieron visitas técnicas a las oficinas de la entidad que maneja la seguridad aérea del país, por numerosas razones.

Particularmente, en el Ministerio Público están monitoreando posibles retrasos en los proyectos de modernización, renovación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica que maneja todos los servicios de navegación aérea en el territorio nacional.

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Pero, también están algunos señalamientos de presunta corrupción en algunos procesos contractuales, luego de que la asesora Narda Duperly Roa Ibarra, de la Dirección General y la Oficina Asesora Jurídica, renunciara porque, según ella, estaba siendo presionada para firmar un millonario contrato.

Los señalamientos recaen directamente sobre la administración de Luis Alfonso Martínez Chimenty en la Aerocivil- crédito Aeronáutica Civil

Esta información no fue desmentida por la ministra Rojas, que ante la prensa reconoció que las mencionadas auditorías fueron solicitadas por ella misma y por su equipo, con el que también emitieron alertas ante posibles anomalías en los procesos de contratación.

Sin embargo, la alta funcionaria insistió en que la responsabilidad de responder ante la opinión pública recae en el director de la Aerocivil que, hasta el momento, no ha ofrecido declaraciones sobre la situación de la entidad.

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Por eso, frente a la administración de Martínez Chimenty, la ministra agregó que no ejercerá la defensa de “alguien que debe cumplir unas responsabilidades”.

Incluso, afirmó que, a la par, solicitó a los órganos de control la revisión de los procesos internos de la Aerocivil para poder actuar en consecuencia. “Estoy a la espera de los resultados de esas actuaciones y no me va a temblar la mano ni voy a callar mi voz con lo que yo tenga que denunciar o advertir, como ya lo he hecho”, afirmó.

María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, está esperando los resultados de las auditorías técnicas de la Contraloría y la Procuraduría - crédito Ministerio de Transporte

Según la ministra, el 16 de julio ordenó al director de la Aerocivil divulgar públicamente los contratos y procedimientos de la entidad, tras recibir alertas sobre presuntas irregularidades.

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“Le ordené divulgar ampliamente los procesos de contratación de la entidad e invitar abiertamente al público a que participen, porque tengo alertas y yo no me voy a quedar callada”, dijo textualmente.

Los polémicos contratos

De acuerdo con las denuncias de Narda Duperly Roa Ibarra, el caso más polémico involucra un contrato para migrar el Sistema de Gestión Documental de la Aerocivil a una nueva plataforma denominada Control-DOC.

En enero de 2026, el proceso para este sistema costaba unos 400 millones de pesos, pero la contratación proyectada en la entidad habría superado los 12.000 millones. Este incremento, sin una justificación técnica o económica clara, motivó a Roa Ibarra a denunciar el “constreñimiento” para aprobar los estudios previos del contrato.

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Narda Duperly Roa Ibarra renunció por presiones laborales, según ella, para firmar multimillonarios contratos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El contrato aún no figura en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), pero se prevé su firma el 14 de agosto del año en curso, con vigencia hasta diciembre.

Además de este proceso, denuncias apuntan a otras actuaciones bajo sospecha, como la apertura de un nuevo proceso para la vigilancia de los aeropuertos por cerca de 79.000 millones de pesos, en lugar de prorrogar el contrato existente. También se cuestiona un proyecto para la adquisición de radares por su costo elevado y presuntos nombramientos de personal que no cumplirían los requisitos legales.

Los contratos se habrían suspendido

María Fernanda Rojas también comentó que los procesos cuestionados se suspendieron tras su advertencia y señaló que la información que ha recibido como ministra sobre los contratos de prestación de servicios es incompleta.

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“He recibido una información incompleta como ministra, que yo no soy la defensora de nadie, pero sí soy quien tiene la autoridad en el sector para pedir cualquier información. Incluso cualquier ciudadano lo puede pedir. Y me ha llegado un PDF incompleto, donde usted no puede comparar”, precisó.

Además, advirtió que tomará todas las acciones necesarias por dicha “falta de respeto” porque, según ella, nadie puede ocultarle información.

María Fernanda Rojas alertó que, una vez salga del Gobierno Petro, como ciudadana va a estar monitoreando el caso - crédito Ministerio de Transporte

Mientras tanto, aseguró que mientras concluye con su gestión “nadie va a asumir la Aerocivil. Esa es la realidad. Es mejor que quienes han tomado decisiones respondan” y que revisará los procesos de contratación pendientes antes de dejar el cargo, con instrucciones a su equipo para examinar los detalles junto a técnicos de la Aerocivil.

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“Voy, como lo he hecho todos estos meses, a cuidar hasta el último recurso público que esté en la Aerocivil y que no burlen cualquier proceso de contratación”, afirmó.

Al referirse a su salida inminente del ministerio, Rojas sostuvo que, una vez fuera del cargo, seguirá atenta a la situación como ciudadana. “No voy a ser una viuda del poder aquí, anhelando estar sentada. Seré una ciudadana como siempre lo he sido. Lo que pasa es que ya sin ser ministra”, concluyó.