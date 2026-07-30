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‘Macafolla’ se sacudió las críticas que surgieron por su comentario sobre el reclutamiento de menores: “Ahí no dicen nada”

La creadora de contenido María Camila Fonseca fue cuestionada por hacer llamar “hijueputicas” a los niños reclutados

El fragmento corresponde a un episodio del programa de sátira política La Megacárcel y generó una ola de críticas por las referencias a los menores reclutados por las extintas Farc. - crédito @micky.desinforma/Instagram

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La comediante María Camila Fonseca, conocida como “Macafolla”, que interpreta al personaje Micky Ávila, se pronunció sobre la polémica que surgió por un comentario que hizo en el show de comedia La Megacárcel, relacionado con el reclutamiento de menores de edad por parte de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

De acuerdo con datos oficiales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 18.677 niños, niñas y adolescentes fueron incluidos en las filas armadas de la antigua guerrilla. Sobre esa cifra, la comediante hizo una crítica a las personas que cuestionan la aparente falta de reconocimiento de ese flagelo.

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La creadora de contenido María Camila Fonseca aseguró que rechaza el reclutamiento de menores - crédito @micky.desinforma - @macafolla3.0/Instagram
La creadora de contenido María Camila Fonseca aseguró que rechaza el reclutamiento de menores - crédito @micky.desinforma - @macafolla3.0/Instagram

Vamos a hablar de esos hijueputicas niños que ya tienen más de 30 años. ¿Qué pasa con los niños? (...) Es que los niños nadie está a favor de eso, evidentemente”, dijo “Macafolla” en el espacio de conversación en el que también estuvo la representante a la Cámara por el Pacto Histórico Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida como “Lalis”.

Posteriormente, surgieron críticas y hasta acciones legales en su contra por sus declaraciones. La creadora de contenido se pronunció al respecto en el programa de entrevistas No Copio del Tercer Canal. En su intervención, rechazó los cuestionamientos y críticas que ha recibido, sobre todo, por parte de personas de “derecha”.

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A su juicio, mientras se le señala por haber hecho el comentario sobre el reclutamiento de menores, se guarda silencio con respecto a irregularidades en las que incurren algunos militantes de ciertos partidos políticos y ante determinados escándalos de corrupción que también afectan a los menores de edad en Colombia.

Reclutamiento de menores - Colombia
Más de 18.000 menores fueron reclutados por las Farc, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) - crédito AFP

“Me parece maravilloso, porque habría sido muy bueno que también lo hubieran hecho con todos los de sus partidos cuando salen a hacer un montón de cosas que también atentan contra la integridad y el bienestar de los niños, cuando se roban la plata del PAE (Programa de Alimentación Escolar); no dicen nada”, detalló.

Mencionó el caso de Centros Poblados, que salpicó a la exministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Karen Abudinen. Este hecho de corrupción implicó la pérdida de $70.000 millones, que iban a ser destinados para conectar a poblaciones vulnerables en zonas rurales del país.

También se refirió a acciones militares llevadas a cabo por el Gobierno del expresidente Iván Duque, que derivaron en la muerte de menores de edad que habían sido reclutados por grupos armados.

Cuando “abudinean” las cosas, ahí no dicen nada. Cuando hacen bombardeos en campos militares y salen a decir después: ‘Ah, es que esos niños que son reclutados...’. Porque eso lo dijo la derecha y eso lo dijo el ministro de Defensa de Duque en ese momento (...). Nadie salió a decir: ‘Oiga, ¿qué le pasa?’ Y eso no era un personaje, amigos, eso era 100% real, no fake”, señaló la comediante en la entrevista.

La creadora de contenido criticó la falta de pronunciamuientos de sus críticos ante hechos de corrupción - crédito Luisa González/Reuters
La creadora de contenido criticó la falta de pronunciamuientos de sus críticos ante hechos de corrupción - crédito Luisa González/Reuters

Así las cosas, aseguró que le parece incoherente que se le critique por declaraciones que hizo mientras interpretaba un personaje. Además, recalcó que reconoce y rechaza el reclutamiento forzado en Colombia y las violencias que sufrieron los menores de edad que terminaron en las filas de las organizaciones criminales.

Estos niños fueron violentados y eso no se niega y eso no lo va a aceptar absolutamente nadie. Eso sí creo que tiene que quedar reclaro y creo que es muy obvio, pero, de nuevo, estos niños ya no son niños y merecen tener la oportunidad de una resocialización, de oportunidades distintas, de educación, de salud, de todo eso que se les fue arrebatado cuando eran niños”, precisó.

Además, cuestionó el hecho de que algunos integrantes de la derecha no respaldan a la JEP, pese a su trabajo de investigación y de exposición de la verdad.

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