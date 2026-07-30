Supersalud ordena trasladar dispensario de Nueva EPS por fallas en medicamentos en Villavicencio

Entrega de medicamentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Superintendencia Nacional de Salud ordenó medidas correctivas por las fallas detectadas en la entrega de medicamentos a usuarios de la Nueva EPS en Villavicencio, Meta. La decisión se tomó después de una visita de inspección al dispensario operado por Discolmets, ubicado en el barrio Barzal.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, anunció que el punto de atención será trasladado a una sede con mayor capacidad, con el objetivo de mejorar las condiciones del servicio, reducir los tiempos de espera y fortalecer la infraestructura tecnológica.

La medida se adoptó luego de verificar que algunos usuarios permanecían en filas durante más de 12 horas para reclamar sus medicamentos. La Supersalud también identificó demoras en la atención, problemas de abastecimiento, incumplimientos en entregas domiciliarias y más de 1.200 reclamos pendientes.

PUBLICIDAD

El caso vuelve a poner bajo presión la operación farmacéutica de la Nueva EPS, especialmente en una ciudad donde la entidad cuenta con 75.630 afiliados. De ellos, 26.198 pertenecen al régimen contributivo y 47.432 al régimen subsidiado.

La Superintendencia Nacional de Salud ordenó medidas correctivas por las fallas detectadas en la entrega de medicamentos a usuarios de la Nueva EPS en Villavicencio, Meta - crédito Christin Klose/dpa y @Supersalud/X

Filas, reclamos y entregas pendientes

Durante la inspección, la Supersalud encontró que el dispensario de Discolmets registra actualmente 1.242 reclamos sin resolver. De ese total, el 40 % corresponde a medicamentos faltantes, una situación que afecta directamente a pacientes que dependen de tratamientos continuos.

La entidad también verificó incumplimientos en la entrega domiciliaria de medicamentos. Según las reglas del servicio, cuando existe una orden pendiente, el despacho debe realizarse en un plazo máximo de 48 horas. Sin embargo, la inspección evidenció retrasos que venían generando nuevas barreras para los usuarios.

PUBLICIDAD

El traslado del dispensario busca responder a esas fallas operativas. La Supersalud señaló que el nuevo punto deberá tener mejores condiciones de atención, más capacidad para recibir usuarios y herramientas tecnológicas que permitan organizar la dispensación de manera más eficiente.

El volumen de atención también explica parte de la presión sobre el servicio. El dispensario inspeccionado atendió a 36.988 usuarios durante el último trimestre, una cifra que exige una operación capaz de responder con oportunidad, inventario suficiente y canales claros para resolver pendientes.

Para los usuarios, las demoras no solo representan pérdida de tiempo. En muchos casos, una entrega tardía o incompleta puede interrumpir tratamientos, obligar a nuevos desplazamientos y aumentar la incertidumbre sobre la continuidad de la atención médica.

PUBLICIDAD

Nueva EPS - El dispensario inspeccionado atendió a 36.988 usuarios durante el último trimestre, una cifra que exige una operación capaz de responder con oportunidad, inventario suficiente y canales claros para resolver pendientes | crédito Nueva EPS

Faltantes de alto costo preocupan a la entidad

Uno de los puntos más sensibles detectados por la Supersalud fue el abastecimiento de medicamentos de alto costo. Durante la visita se evidenciaron problemas con insulinas y tratamientos oncológicos, además de fallas en la planeación para garantizar la disponibilidad de medicamentos esenciales.

Quintero Calle advirtió que estas situaciones afectan la continuidad de los tratamientos y pueden generar mayores costos para el sistema de salud. Cuando un paciente no recibe a tiempo un medicamento necesario, el riesgo no se limita al trámite pendiente: también puede aumentar la posibilidad de complicaciones, nuevas consultas o atenciones adicionales.

La entidad señaló que las acciones correctivas buscan garantizar que los usuarios reciban sus medicamentos sin barreras injustificadas. El traslado del punto de atención será una de las primeras medidas, pero también se espera que el operador mejore la planeación, el seguimiento de órdenes pendientes y la respuesta a los reclamos.

PUBLICIDAD

Reclamos - entrega de medicamentos | crédito Freepik

La Supersalud informó, además, que a nivel nacional las quejas relacionadas con la entrega de medicamentos se han reducido en un 40 % frente al mismo periodo del año anterior. Según la entidad, esa disminución responde a las acciones de inspección, vigilancia y control adelantadas en distintos territorios.

Sin embargo, el caso de Villavicencio muestra que persisten fallas graves en puntos específicos de la red. Por ahora, Discolmets y la Nueva EPS deberán ajustar la operación para corregir demoras, resolver reclamos y garantizar que los pacientes reciban sus tratamientos en condiciones dignas y oportunas.