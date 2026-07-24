Estos son los resultados médicos de Einer Rubio tras su accidente en el Tour de Francia: rompió un vidrio con su cara

El pedalista colombiano del Movistar Team chocó con un carro del UAE Team Emirates y sufrió graves lesiones en el rostro - crédito @Pamezcycling/Instagram

Solo quedan tres ciclistas colombianos en el Tour de Francia que, luego de la etapa 19, tiene a Tadej Pogacar como su virtual campeón y al ecuatoriano Richard Carapaz como uno de los latinoamericanos destacados porque pelea por el título de la montaña, junto con el mexicano Isaac del Toro, tercero en la clasificación general y líder de los jóvenes.

Einer Rubio fue baja por un fuerte accidente, en el cual chocó su rostro con el vidrio trasero del carro del UAE Team Emirates, por lo que fue trasladado a un centro asistencial, donde fue suturado y se sometió a exámenes médicos para conocer su situación.

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Se conocieron los resultados de esos exámenes en Francia y lo que pasará con el colombiano, pues causó preocupación entre los aficionados que lo vieron en el momento del golpe con el vehículo y la causa del hecho fue un aficionado que obstaculizó el camino.

Los resultados de Einer Rubio

Luego del choque con el carro del UAE en el ascenso al Alpe d’Huez, el colombiano fue trasladado al hospital de Grenoble, donde se le realizaron las pruebas médicas para definir la gravedad de las heridas en el rostro.

Por fortuna, el Movistar Team confirmó en sus redes sociales que “las pruebas realizadas han descartado fracturas. Einer va a recibir el alta y podrá abandonar esta noche el hospital de Grenoble” para recuperarse de las heridas en el rostro y volver a la bicicleta en las próximas semanas.

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Einer Rubio salió bien en los exámenes médicos en su rostro y volverá a la concentración de su equipo en Francia - crédito @Movistar_Team/X

Aunque el choque fue muy fuerte, al punto de quebrar el vidrio trasero, además del sangrado en el rostro, afortunadamente el pedalista boyacense no sufrió heridas de gravedad, lo que le permitirá avanzar en su proceso para retomar las competencias de la temporada.

De hecho, se vio a Einer Rubio con vendajes en los pómulos, nariz y la frente, acompañado del cuerpo médico del Movistar Team, y se trasladó en helicóptero, lo que brindó un parte de tranquilidad a los aficionados, quienes esperan verlo en la Vuelta a España.

El colombiano, que fue atendido en un hospital, recibió 20 puntos en la cara por el impacto con el vidrio trasero del vehículo del UAE Team Emirates - crédito Movistar Team

De otro lado, el boyacense fue la segunda baja colombiana en el Tour de Francia, pues la primera fue Fernando Gaviria en la etapa 13, también por una caída, y solo pudo terminar la fracción con ayuda de un compañero, antes de anunciar su retiro por las heridas.

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La última oportunidad en la montaña

Los tres colombianos que quedan en el Tour de Francia le apuestan a un triunfo para cerrar con una sonrisa la edición 2026, ya que fueron pocas las ocasiones en las que aparecieron en la pelea de una victoria, siendo Harold Tejada el más cercano con su segunda posición en la etapa 13.

El sábado 25 de julio se disputará la última fracción en la montaña, nuevamente con el ascenso a Alpe d’Huez y Tadej Pogacar aparece como el favorito para consolidar su quinto título en el certamen e igualar la línea de los máximos ganadores de la competencia.

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Este es el recorrido de la etapa 20 del Tour de Francia 2026, la última en montaña - crédito Tour de Francia

La carrera contará con cuatro premios de montaña, uno de primera categoría y el resto fuera de categoría, además de un punto de sprint y será de 167.1 kilómetros, desde Le Bourg d’Oisans hasta Alpe d’Huez, donde también finalizará la pelea por la camiseta de pepas rojas.

Finalmente, Egan Bernal se perfila para terminar entre los 20 mejores de la clasificación general, luego de muchos problemas para pelear en la parte alta de la competencia y quiere llegar en las mejores condiciones a París, donde se coronará al campeón el domingo 26 de julio.