Néstor Lorenzo estaría obligado a seguir con James Rodríguez en la selección Colombia: este es el motivo

Néstor Lorenzo fue blanco de críticas por la convocatoria de James Rodríguez al Mundial 2026 por su estado de forma y poco ritmo de juego - crédito Raquel Cunha/REUTERS

La selección Colombia empezará pronto su nuevo proceso hacia el Mundial 2030 de España, Portugal y Marruecos, luego de que se renovara el contrato del técnico Néstor Lorenzo y, en los próximos días, arrancará el trabajo para definir el equipo con el que irá a los amistosos de septiembre y octubre.

Sin embargo, Lorenzo no se podría deshacer de James Rodríguez, volante de mala presentación en la Copa del Mundo en Norteamérica, sin club actualmente y de baja condición física, pero con mucha influencia no solo en la plantilla, sino con los empresarios.

Queda por saber cómo será el nuevo proyecto en los próximos cuatro años, cuyos objetivos en el combinado nacional son la Copa América 2028 y el Mundial 2030, aunque aún no se definen cómo serán las eliminatorias y conjuntos clasificados por Sudamérica.

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“Hay una exigencia”

Durante 15 años, el mediocampista se convirtió en la estrella y líder del combinado nacional, pero los aficionados también vieron cómo se fue apagando el brillo con el que comenzó y ahora es uno de los futbolistas más criticados por su juego y aporte en la plantilla, así como sus polémicas.

El periodista Javier Hernández, en su programa Blog Deportivo, reveló que James Rodríguez ahora seguiría en la selección Colombia por presión de un empresario que organiza los amistosos de septiembre y octubre: “Me están confirmando que, dentro de los acuerdos por parte del promotor de los partidos en Estados Unidos, hay de por medio una exigencia”.

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James Rodríguez jugaría los próximos amistosos de la selección Colombia por la exigencia de un empresario para su presencia - crédito Agustín Marcarián/REUTERS

Según el comunicador, se trataría de una condición para pagar más dinero a la Federación Colombiana de Fútbol por la presencia del volante, sin importar su condición física o si tiene club: “Esos contratos se firman y dicen que ‘si James juega, le pago tanto y si no juega James, le pago tanto’. Ahí es donde la federación, en su criterio, decide”.

“Es un asunto difícil porque volvemos al nudo de antes del campeonato del mundo: James no tiene equipo y ahora exigen que, para ir con la selección Colombia, la exigencia es que vaya para que le paguen más dinero a la Federación Colombiana”, añadió Hernández Bonnet en Blu Radio.

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James Rodríguez busca equipo para el segundo semestre de 2026 por la terminación de contrato con el Minnesota United - crédito Amanda Perobelli/REUTERS

Por el momento, no se sabe cuáles serán los rivales, sedes ni fechas de esos compromisos amistosos, por lo que no está confirmado si el volante estará obligado o no a aparecer en esos compromisos y cuál será la postura del técnico Néstor Lorenzo sobre el tema.

¿Cuál será el camino de Néstor Lorenzo?

Uno de los puntos de mayor debate entre los hinchas y periodistas en Colombia es la renovación de la Tricolor, pues al Mundial 2026 fueron convocados ocho jugadores con más de 30 años de edad, como el mismo James Rodríguez, que supera los 35, al igual que el portero Camilo Vargas, que tiene 37.

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Ante eso, Javier Hernández expuso la duda sobre cuál debe ser el proceso de Néstor Lorenzo en la selección Colombia, si continuar con jugadores del pasado proyecto, incluso si son impuestos por empresarios, o arrancar el recambio generacional para darle oportunidad a jóvenes con proyección y que aseguren el futuro del combinado nacional por muchos años.

Néstor Lorenzo fue renovado con la selección Colombia para liderar el nuevo proyecto rumbo al Mundial 2030, aunque en medio de muchas dudas - crédito Europa Press

“Cuál es el proyecto de Néstor Lorenzo: una renovación paulatina, desprenderse de James y diseñar un equipo con una línea de producción en ataque distinta a la que tiene en la red de pases con James hoy en día; o estará expuesto a que hay jugadores que tendrá que llamar porque los contratos así lo exigen. Este es el gran reto que tiene el técnico de la selección Colombia”, finalizó.

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