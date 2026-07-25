El abogado de Petro protagonizó pelea en redes con Andrés Forero por millonario contrato qe firmó con el Dapre: “Abusivo y cobarde”

El abogado Alejandro Carranza señaló a Andrés Forero de no informarse adecuadamente antes de hacer denuncias públicas - crédito @HombreJurista/X y Colprensa

El abogado Alejandro Carranza, que representa los intereses del presidente Gustavo Petro, y el congresista del Centro Democrático Andrés Forero, protagonizaron una discusión en redes sociales por la suscripción de un contrato entre el profesional en Derecho y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

De acuerdo con el legislador de derecha, el abogado del jefe de Estado firmó un contrato por más de $80 millones con la entidad, con el fin de prestar servicios profesionales al Dapre para apoyar la elaboración y estructuración de los informes exigidos por los organismos de control. También está entre sus funciones apoyar la proyección de análisis normativos, estudios jurídicos, conceptos y documentos de respuesta.

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Según el documento que Forero compartió en sus redes sociales, el contrato que firmó Carranza termina el 31 de diciembre de 2026. “¡Vergonzoso! A 2 semanas del cambio de gobierno el @DapreCol le da un contrato de $88 M por 6 meses a Pedro Alejandro Carranza Cepeda, uno de los abogados de @petrogustavo. Esta degradación de lo público no tiene precedentes”, señaló el congresista en su cuenta de X.

Andrés Forero, senador del Centro Democrático, reveló los detalles de la oferta a Alejandro Carranza - crédito @AForeroM/X

El abogado Carranza respondió a los señalamientos del senador, al que señaló de ser “abusivo” y de hacer “matoneo” a los abogados por prestar sus servicios profesionales. De acuerdo con su explicación, el contrato que firmó con la entidad responde a una necesidad que, al parecer, fue generada por el Gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella –que empezará a regir el 7 de agosto de 2026, día de su posesión como jefe de Estado–.

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El jurista aseguró que el hecho de que la administración entrante decidiera no llevar a cabo un empalme con el Gobierno Petro llevó al Dapre a requerir sus servicios como profesional en Derecho para brindar un asesoramiento.

“Vergonzoso que un senador no pregunte antes de juzgar, vergonzoso que @AForeroM matonee a los abogados por trabajar. El DAPRE necesita atención especializada por la falta de empalme que creó el gobierno entrante, entonces qué, les toca quedarse quietos y no consultar. Abusivo y cobarde el Senador Forero”, precisó.

El abogado Alejandro Carranza señaló al congresista Andrés Forero de "matonear" a los abogados - crédito @HombreJurista/X

Pese a las explicaciones que brindó Alejandro Carranza sobre los motivos por los cuales suscribió el millonario contrato con el Dapre, el congresista Andrés Forero insistió en su crítica. En una publicación en X, el senador aseguró que el profesional en Derecho se “atornillará” en el Gobierno electo de Abelardo de la Espriella.

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A juicio del legislador, el hecho de que Carranza, como apoderado del presidente Gustavo Petro y de su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, reciba un contrato con el Gobierno, constituye un “abuso”.

“Deje el descaro, abogado. Usted va a trabajar solo 2 semanas en el gobierno de @petrogustavo y se atornillará por casi 6 meses en el gobierno de @ABDELAESPRIELLA. Eso es un abuso y además es impresentable que lo beneficien a usted siendo abogado del presidente y de su hijo”, escribió el congresista en la red social.

El congresista Andrés Forero aseguró que el abogado Alejandro Carranza se "atornillará por casi 6 meses en el gobierno" de Abelardo de la Espriella - crédito @AForeroM/X

El jurista continuó con la discusión y aclaró que el contrato que suscribió con el Dapre dura ocho meses. En consecuencia, instó al legislador a informarse adecuadamente al momento de hacer denuncias públicas.

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“Y por qué dos semanas, tras de cobarde e irresponsable no sabe leer. Si el contrato es de ocho meses son ocho meses de trabajo. Lea!!”, indicó.

El abogado Alejandro Carranza indicó que su contrato con el Dapre - crédito @HombreJurista/X

La finalización del Gobierno Petro también ha generado cuestionamientos por otras decisiones económicas. El presidente Petro ordenó el traslado de $4 billones a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) para atender el fenómeno de El Niño.

El Partido Conservador indicó que esta determinación genera dudas sobre el manejo de los recursos. Además, indicó que hay preocupación por varios contratos que se han firmado en las últimas semanas.

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El Partido Conservador cuestionó la reasignación de $4 billones para la Ungrd por el fenómeno de El Niño - crédito @soyconservador/X

“La orden del presidente Gustavo Petro de transferir $4 billones a la UNGRD en la recta final de su gobierno enciende todas las alarmas. Desde el @soyconservador hemos visto con preocupación cómo, en los últimos días de esta administración, se multiplican los contratos, las transferencias y decisiones de última hora”, detalló el partido político.