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El presidente de Millonarios se refirió a si existen ofertas para vender al cuadro Embajador: “Hay inversionistas interesados”

Enrique Camacho además habló acerca de la inversión que ha hecho la directiva del cuadro “Azul”, y aclaró las posibilidades que existen sobre vender al 16 veces campeón del fútbol colombiano

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La propuesta de Enrique Camacho a la Dimayor
El presidente de Millonarios propuso que vuelvan las mallas a los estadios. Colprensa

El 24 de julio de 2026, Enrique Camacho (presidente de Millonarios) y Fabián Bustos (director técnico del cuadro azul) atendieron a los medios de comunicación previo a lo que será el duelo entre Millonarios y Atlético Bucaramanga por la fecha 1 de la Liga BetPlay, el 25 de julio a partir de las 6:10 p. m. en el estadio El Campín de Bogotá.

Durante la rueda de prensa, se le consultó asobre la conformación de la nómina del cuadro “Embajador”, además de aclarar los rumores de una posible venta a un grupo inversor.

Millonarios tiene la obligación de salir campeón, luego de tres años de sequía - crédito Colprensa/Catalina Olaya
Millonarios tiene la obligación de salir campeón, luego de tres años de sequía - crédito Colprensa/Catalina Olaya

En la rueda de prensa, la periodista Claudia Elena Hernández le consultó si existe una oferta formal por el club. Allí, Camacho explicó que hay una posibilidad y que, sobre la mesa, hay varios interesados, pero sin que se concretara ninguna opción de venta.

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“Afortunadamente, hay gente interesada en Millonarios. Cuando existe ese interés, significa que el club tiene potencial para mostrarse en el mercado internacional. Sí hay inversionistas que han manifestado interés y han revisado opciones, pero no se ha producido ninguna venta ni se ha recibido una oferta concreta. Cuando eso ocurra, y ojalá sea una noticia positiva, lo sabremos. Por ahora, más allá del interés, no hay nada adicional que informar. Hay inversionistas interesados, pero no hay nada concreto, ni venta ni oferta recibida”, dijo.

La inversión en la plantilla de Millonarios: Enrique Camacho ‘sacó pecho’ por los refuerzos del cuadro “Embajador”

Enrique Camacho, presidente de Millonarios y el nuevo entrenador Fabricio Bustos que comandará al Embajador - crédito @MillosFCoficial/X
Enrique Camacho, presidente de Millonarios y el nuevo entrenador Fabricio Bustos que comandará al Embajador - crédito @MillosFCoficial/X

Por otra parte, Enrique Camacho afirmó que Millonarios realizó una inversión de 16 mil millones de pesos en el actual mercado de fichajes, la más alta desde que llegó a la presidencia del club hace 12 años, con el objetivo de armar una plantilla capaz de pelear títulos en el segundo semestre de 2026 tras las recientes eliminaciones en la Liga BetPlay I-2026 y la Copa Sudamericana.

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La cifra quedó asociada a la llegada de siete refuerzos ya confirmados por el equipo azul: Javier Burrai, James Aguirre, Stiven Barreiro, Jhomier Guerrero, Francisco Chaverra, Daniel Ruiz y Andrey Estupiñán. El club los incorporó después de revisar nombres y necesidades del plantel para esta segunda parte del año.

El presidente del club sostuvo que el gasto no se concentró en jugadores libres, sino en futbolistas que debieron ser buscados en el mercado y negociados con otros equipos. En ese marco, explicó:

“Hemos hecho, tal vez la inversión más alta desde que estoy en Millonarios. Aquí ya llevo doce cansados años. Pero hemos hecho una inversión cerca a los 16 mil millones de pesos, para incorporar jugadores, que no eran jugadores que estuvieran libres o disponibles; había que buscarlos en el mercado, comprar sus derechos, sacarlos de los otros equipos; cosa que es una operación muy sofisticada, de mucha negociación, viendo realmente qué requería el cuerpo técnico y Millonarios, para buscar lo que necesitamos nosotros que es ganar títulos”.

- crédito Cristian Bayona / Colprensa
Enrique Camacho afirmó que Millonarios invirtió 16 mil millones de pesos en el mercado de fichajes para el segundo semestre de 2026- crédito Cristian Bayona/Colprensa

El armado del plantel comenzó después de la eliminación en la Liga BetPlay I-2026 y en la Copa Sudamericana. A partir de ese escenario, la dirigencia y el área deportiva pusieron varios nombres sobre la mesa y evaluaron cuáles encajaban mejor en el equipo.

Camacho también comparó la actividad del club con la del resto del fútbol colombiano y aseguró que Millonarios mostró más iniciativa que la mayoría de sus competidores en este mercado. La idea, según planteó, fue reunir una nómina con experiencia y nombres de peso.

El dirigente dijo que no es posible prometer campeonatos, aunque consideró que el esfuerzo económico y deportivo acerca al equipo a ese objetivo:

“En el fútbol dar garantías es complicado, uno aquí lo que hace es su mejor esfuerzo para tener el mejor equipo posible, de acuerdo con las capacidades también del club. Ahora Millonarios ha demostrado mayor vigor que la mayoría de equipos consiguiendo una plantilla con jugadores connotados, con demasiada experiencia. Con base en eso, esperamos tener mejores resultados”.

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