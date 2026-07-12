Colombia

Caen falsos agentes de la Sijín tras intentar cometer un hurto en el norte de Bogotá

Los capturados tenían una maleta con pertenencias, al parecer, hurtadas y avaluadas en 10 millones de pesos

Guardar
Google icon
Los ladrones se hacían pasar por funcionarios de la Sijín, en el norte de Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Voceros de la Secretaría de Seguridad de Bogotá reportaron la captura en flagrancia de cuatro personas que se hicieron pasar por funcionarios de la Sijín de la Policía para apoderarse de pertenencias ajenas en el sector de Chicó Norte, localidad de Chapinero, en el norte de Bogotá.

El operativo se realizó el 10 de julio, luego de que un grupo de víctimas, abordadas en un establecimiento comercial, detectaron que los supuestos agentes no portaban identificación oficial.

Estos fueron los dos hombres y dos mujeres que cayeron por el delito de hurto - crédito Secretaría de Seguridad
Estos fueron los dos hombres y dos mujeres que cayeron por el delito de hurto - crédito Secretaría de Seguridad

Según información oficial, los implicados emplearon la modalidad de “cambiazo” tras identificarse falsamente como investigadores de la Sijín.

Las víctimas alertaron de inmediato a la línea 123, lo que permitió a la Policía Metropolitana de Bogotá activar un plan candado y ubicar el vehículo en el que los sospechosos intentaban huir.

PUBLICIDAD

“Cayeron en su fachada. La oportuna denuncia permitió ubicarlos cuando huían en vehículo en #Chapinero”, fue el reporte de las autoridades en redes sociales.

Durante el procedimiento, las autoridades recuperaron una maleta con pertenencias –un computador portátil de alta gama y una tablet– valuadas en cerca de 10 millones de pesos. Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial por el delito de hurto. Dos de ellos presentan antecedentes por el mismo delito, según confirmó la Secretaría de Seguridad.

Las autoridades reiteraron la importancia de denunciar cualquier situación sospechosa a través de la línea 123 y recordaron que la verificación de la identidad de funcionarios es fundamental para prevenir delitos de esta naturaleza.

PUBLICIDAD

Días atrás, a unas cuadras, cayeron en flagrancia a dos hombres señalados de hurtar una droguería en el barrio La Cabrera, luego de una rápida reacción activada por una llamada a la Línea 123. El operativo permitió recuperar la totalidad de la mercancía robada, avaluada en seis millones de pesos.

Dos jóvenes se robaron 6 millones de pesos en mercancía de una droguería, en el barrio La Cabrera, en el norte de Bogotá - crédito Policía
Dos jóvenes se robaron 6 millones de pesos en mercancía de una droguería, en el barrio La Cabrera, en el norte de Bogotá - crédito Policía

Según información oficial, los presuntos delincuentes ingresaron al establecimiento, intimidaron y amordazaron a la cajera, luego la encerraron para sustraer varios productos. Tras recibir la alerta, las autoridades implementaron un plan candado que facilitó la ubicación de los sospechosos cuando intentaban huir por el sector del Caño del Virrey.

En el procedimiento, los uniformados interceptaron y capturaron a los dos hombres, ambos de 19 años, que fueron puestos a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto, y recuperaron los elementos sustraídos: decenas de latas de suplementos nutricionales de alto valor.

Policía frustró robo de mármol valuado en 150 millones y detuvo a tres personas en Bosa

Uniformados de la estación de Policía de Bosa lograron frustrar el hurto de un cargamento de mármol avaluado en cerca de 150 millones de pesos en el barrio San José, al sur de Bogotá.

La intervención permitió la captura en flagrancia de tres presuntos responsables y la inmovilización de maquinaria utilizada para trasladar la mercancía.

De acuerdo con información oficial, un ciudadano alertó a las autoridades mientras los uniformados realizaban labores de prevención y control en la zona. La patrulla acudió de inmediato al lugar, sorprendiendo a varias personas en el momento en que sustraían el cargamento.

El operativo se llevó a cabo en el barrio San José, en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá - crédito Policía
El operativo se llevó a cabo en el barrio San José, en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá - crédito Policía

Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos intentaron huir, pero la rápida reacción de los agentes permitió la intercepción y detención de tres personas en el sitio.

Durante el procedimiento, se constató que los implicados operaban una grúa, un montacargas industrial y una tractomula para trasladar 82 plaquetas de mármol que habían sido hurtadas. Los tres vehículos fueron inmovilizados por las autoridades.

Los capturados y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el avance de las investigaciones. La Secretaría de Seguridad de Bogotá reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia a través de la Línea 123.

Temas Relacionados

LadronesSijínInseguridad BogotáPolicíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estado colombiano reconoció su responsabilidad por la masacre de Bojayá y pidió excusas públicas a las víctimas

Durante la ceremonia, la Defensoría del Pueblo advirtió que la verdad, la justicia y las garantías de no repetición siguen siendo una deuda pendiente con las comunidades afectadas

Estado colombiano reconoció su responsabilidad por la masacre de Bojayá y pidió excusas públicas a las víctimas

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-II: Millonarios y Deportivo Cali tuvieron los mejores movimientos el 11 de julio

Mientras los azules anunciaron a Andrey Estupiñán, goleador del primer semestre, el Azucarero está cerca de contratar a Nicolás Benedetti

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-II: Millonarios y Deportivo Cali tuvieron los mejores movimientos el 11 de julio

Alejandro Char le sigue dando “gasolina” a la llegada de la IndyCar a Barranquilla: “Calienta motores”

El alcalde de la ciudad ha asistido a reuniones técnicas y asesoría internacional para organizar la carrera, además de que el entusiasmo de algunos pilotos respalda el plan

Alejandro Char le sigue dando “gasolina” a la llegada de la IndyCar a Barranquilla: “Calienta motores”

Monumentum: Bogotá Distrito Rave 2026 se prepara para acoger una fiesta de música electrónica en la Plaza de Bolívar

La quinta edición del festival reunirá talentos nacionales con recorrido dentro y fuera del país, en una programación que mezcla techno, house y sonidos alternativos

Monumentum: Bogotá Distrito Rave 2026 se prepara para acoger una fiesta de música electrónica en la Plaza de Bolívar

Stefan Medina no volvería a Atlético Nacional por trabas contractuales con Monterrey: esto se sabe

El equipo de Lucas González perdería la opción de contar con uno de sus mejores defensores centrales en los últimos 20 años, previo al inicio de la Liga BetPlay

Stefan Medina no volvería a Atlético Nacional por trabas contractuales con Monterrey: esto se sabe
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

ENTRETENIMIENTO

Monumentum: Bogotá Distrito Rave 2026 se prepara para acoger una fiesta de música electrónica en la Plaza de Bolívar

Monumentum: Bogotá Distrito Rave 2026 se prepara para acoger una fiesta de música electrónica en la Plaza de Bolívar

Sofía Vergara presumió su figura en redes sociales y compartió mensaje tras celebrar su cumpleaños: “Es un buen número”

‘Padilla’ muestra su primer tráiler oficial y calienta motores para su estreno en 2027

Hijo de Jorge Oñate se despachó contra su viuda y contó detalles del juicio de sucesión por las regalías del cantante vallenato

Carmen Villalobos apareció en el protocolo previo al partido entre Noruega e Inglaterra en el Mundial 2026: conozca la razón

Deportes

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-II: Millonarios y Deportivo Cali tuvieron los mejores movimientos el 11 de julio

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-II: Millonarios y Deportivo Cali tuvieron los mejores movimientos el 11 de julio

Alejandro Char le sigue dando “gasolina” a la llegada de la IndyCar a Barranquilla: “Calienta motores”

Stefan Medina no volvería a Atlético Nacional por trabas contractuales con Monterrey: esto se sabe

Millonarios dio una sorpresa en el mercado de fichajes: se quedó con Andrey Estupiñán, goleador de la Liga BetPlay

Polémica en Millonarios por boletería para el amistoso contra Colo Colo en El Campín: “Qué descaro”