Caen falsos agentes de la Sijín tras intentar cometer un hurto en el norte de Bogotá

Los ladrones se hacían pasar por funcionarios de la Sijín, en el norte de Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Voceros de la Secretaría de Seguridad de Bogotá reportaron la captura en flagrancia de cuatro personas que se hicieron pasar por funcionarios de la Sijín de la Policía para apoderarse de pertenencias ajenas en el sector de Chicó Norte, localidad de Chapinero, en el norte de Bogotá.

El operativo se realizó el 10 de julio, luego de que un grupo de víctimas, abordadas en un establecimiento comercial, detectaron que los supuestos agentes no portaban identificación oficial.

Estos fueron los dos hombres y dos mujeres que cayeron por el delito de hurto - crédito Secretaría de Seguridad

Según información oficial, los implicados emplearon la modalidad de “cambiazo” tras identificarse falsamente como investigadores de la Sijín.

Las víctimas alertaron de inmediato a la línea 123, lo que permitió a la Policía Metropolitana de Bogotá activar un plan candado y ubicar el vehículo en el que los sospechosos intentaban huir.

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“Cayeron en su fachada. La oportuna denuncia permitió ubicarlos cuando huían en vehículo en #Chapinero”, fue el reporte de las autoridades en redes sociales.

Durante el procedimiento, las autoridades recuperaron una maleta con pertenencias –un computador portátil de alta gama y una tablet– valuadas en cerca de 10 millones de pesos. Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial por el delito de hurto. Dos de ellos presentan antecedentes por el mismo delito, según confirmó la Secretaría de Seguridad.

Las autoridades reiteraron la importancia de denunciar cualquier situación sospechosa a través de la línea 123 y recordaron que la verificación de la identidad de funcionarios es fundamental para prevenir delitos de esta naturaleza.

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Días atrás, a unas cuadras, cayeron en flagrancia a dos hombres señalados de hurtar una droguería en el barrio La Cabrera, luego de una rápida reacción activada por una llamada a la Línea 123. El operativo permitió recuperar la totalidad de la mercancía robada, avaluada en seis millones de pesos.

Dos jóvenes se robaron 6 millones de pesos en mercancía de una droguería, en el barrio La Cabrera, en el norte de Bogotá - crédito Policía

Según información oficial, los presuntos delincuentes ingresaron al establecimiento, intimidaron y amordazaron a la cajera, luego la encerraron para sustraer varios productos. Tras recibir la alerta, las autoridades implementaron un plan candado que facilitó la ubicación de los sospechosos cuando intentaban huir por el sector del Caño del Virrey.

En el procedimiento, los uniformados interceptaron y capturaron a los dos hombres, ambos de 19 años, que fueron puestos a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto, y recuperaron los elementos sustraídos: decenas de latas de suplementos nutricionales de alto valor.

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Policía frustró robo de mármol valuado en 150 millones y detuvo a tres personas en Bosa

Uniformados de la estación de Policía de Bosa lograron frustrar el hurto de un cargamento de mármol avaluado en cerca de 150 millones de pesos en el barrio San José, al sur de Bogotá.

La intervención permitió la captura en flagrancia de tres presuntos responsables y la inmovilización de maquinaria utilizada para trasladar la mercancía.

De acuerdo con información oficial, un ciudadano alertó a las autoridades mientras los uniformados realizaban labores de prevención y control en la zona. La patrulla acudió de inmediato al lugar, sorprendiendo a varias personas en el momento en que sustraían el cargamento.

El operativo se llevó a cabo en el barrio San José, en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá - crédito Policía

Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos intentaron huir, pero la rápida reacción de los agentes permitió la intercepción y detención de tres personas en el sitio.

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Durante el procedimiento, se constató que los implicados operaban una grúa, un montacargas industrial y una tractomula para trasladar 82 plaquetas de mármol que habían sido hurtadas. Los tres vehículos fueron inmovilizados por las autoridades.

Los capturados y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el avance de las investigaciones. La Secretaría de Seguridad de Bogotá reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia a través de la Línea 123.