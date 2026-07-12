Ejército frustra secuestro de 5 viajeros tras enfrentamiento en el corredor de la vía Panamericana

Un grupo de personas, entre ellas dos mujeres, quedó en libertad después de que uniformados intervinieran en un incidente reportado en la vía que conecta Cauca, Valle del Cauca y Nariño - crédito @Ejercito_Div3/X

El Ejército Nacional frustró el secuestro de cinco personas en la vía Panamericana, entre Cauca y Valle, tras una operación realizada por tropas de la Brigada 29 en el sector de la vereda La Depresión, municipio de Rosas, Cauca.

Los hechos ocurrieron en un tramo de la carretera que conecta los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño, una zona que ha sido escenario de repetidos episodios de inseguridad, según reportes de transportadores y usuarios.

La intervención se produjo luego de que las víctimas solicitaran auxilio. El Grupo Liviano de Caballería N.° 8 desplegó efectivos en la zona y, al llegar al lugar, los soldados entablaron un enfrentamiento directo con los responsables en plena carretera.

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Los hechos ocurrieron en un tramo de la carretera que conecta los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño - crédito @Ejercito_Div3/X

En el procedimiento, los delincuentes intentaron ocultar a las personas retenidas en una zona boscosa, pero la presión militar llevó a que los secuestradores abandonaran el sitio.

Según la información oficial, entre las personas rescatadas se encontraban dos mujeres. Todos recibieron acompañamiento por parte de los uniformados, quienes orientaron a las víctimas para que interpusieran las denuncias correspondientes ante las autoridades judiciales.

“Los soldados reaccionaron de inmediato y entraron en combate con los delincuentes en plena carretera, logrando poner a salvo a los civiles, incluidas dos mujeres”, señala el comunicado emitido por la Tercera División del Ejército Nacional.

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El despliegue militar responde a la presencia de grupos armados y estructuras criminales que han generado preocupación entre la ciudadanía de la región. Las autoridades mantienen un dispositivo activo en la zona para garantizar la movilidad y la seguridad de los transeúntes, así como para responder a cualquier evento delictivo.

El Ejército indicó que las operaciones continuarán de forma permanente en la vía Panamericana, con el objetivo de proteger a quienes circulan entre los departamentos afectados y fortalecer la presencia institucional.

“Las operaciones continúan para contrarrestar cualquier acción delictiva sobre la principal vía de los caucanos”, comunicó la institución.

El Ejército indicó que las operaciones continuarán de forma permanente en la vía Panamericana, con el objetivo de proteger a quienes circulan entre los departamentos afectados y fortalecer la presencia institucional - crédito @Ejercito_Div3/X

Conductores y viajeros han reiterado denuncias sobre asaltos, retenes ilegales y otros hechos violentos en este corredor estratégico del suroccidente del país, lo que ha motivado el despliegue de recursos y personal militar en la región. Las autoridades instaron a la población a reportar cualquier situación irregular para facilitar la reacción oportuna de las fuerzas armadas.

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Otros operativos

Durante una operación militar en el Valle del Cauca, el Ejército Nacional interceptó un plan de ataque que disidencias armadas pretendían ejecutar el 7 de agosto de 2026. En el área rural de Buenaventura, las tropas de la Tercera Brigada localizaron un depósito ilegal de explosivos, tras labores de inteligencia orientadas a prevenir acciones contra la fuerza pública y la población civil durante la celebración de la fiesta patria.

El operativo se desarrolló en el corregimiento de Córdoba, donde los soldados encontraron el material explosivo. Las autoridades señalaron que estos elementos estarían vinculados a la columna móvil Wilson González, parte de la estructura Jaime Martínez, una organización identificada como responsable de actividades delictivas y de generar riesgos para la seguridad en distintos municipios del Valle del Cauca.

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El teniente coronel Juan Esteban Grajales, comandante del Batallón de Alta Montaña No. 3, destacó la importancia del trabajo de inteligencia militar para localizar el depósito. Según el oficial, los explosivos tenían como objetivo facilitar ataques violentos tanto contra las fuerzas estatales como contra civiles.

Durante una operación militar en el Valle del Cauca, el Ejército Nacional interceptó un plan de ataque que disidencias armadas pretendían ejecutar el 7 de agosto de 2026 - crédito Colprensa

“Según el informe preliminar, estos elementos serían utilizados por integrantes de este grupo armado ilegal para el planeamiento y ejecución de acciones terroristas en contra de la Fuerza Pública y sobre todo de la población civil”, aseguró Grajales.

La ofensiva militar también alcanzó la zona rural de Dagua, donde se reportó el confinamiento de varias familias debido a la aparición de un nuevo grupo armado cerca de la antigua Vía al Mar. En respuesta, las autoridades investigan una serie de homicidios registrados en esa región en los últimos dos meses.

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La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quienes aporten información que ayude a esclarecer estos crímenes. La población local ha solicitado un incremento en la presencia del Ejército, medida que ya se encuentra en marcha para proteger a los habitantes y restablecer la seguridad en la zona.