Colombia

Ministro Edwin Palma calificó de “irresponsable” la suspensión del empalme del sector energético en pleno fenómeno de El Niño

El jefe de la cartera de Minas afirmó que el Gobierno saliente deja estructuradas más de 50 medidas para preservar la confiabilidad del sistema eléctrico, garantizar el abastecimiento de gas y mantener la seguridad energética

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Palma aseguró que deja estructuradas más de 50 medidas técnicas para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico, el abastecimiento de gas y la coordinación operativa del sector ante un eventual periodo de estrés climático - crédito Ministerio de Minas y Energía

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, cuestionó la decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella de suspender el proceso de empalme del sector energético y aseguró que esta medida pone en riesgo la continuidad de la coordinación institucional en un momento en que Colombia se prepara para enfrentar un nuevo fenómeno de El Niño.

El pronunciamiento se produjo durante la presentación del balance de gestión del Gobierno del presidente Gustavo Petro en materia energética.

Según informó la cartera, el proceso de empalme se desarrollaba con el propósito de entregar información técnica, regulatoria y operativa al nuevo equipo de gobierno para facilitar la continuidad de las políticas del sector. En ese contexto, el ministerio sostuvo que deja estructuradas más de 50 medidas orientadas a preservar la confiabilidad del sistema eléctrico, garantizar el abastecimiento de gas y coordinar la operación del sector frente a un eventual periodo de estrés climático.

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“La seguridad energética de Colombia no puede quedar sometida a caprichos ni a improvisaciones. Es profundamente irresponsable renunciar al empalme de un sector estratégico cuando dejamos más de 50 medidas listas para enfrentar el próximo fenómeno de El Niño. Aquí no está en juego un gobierno; está en juego la tranquilidad de millones de familias y la estabilidad del sistema energético nacional”, afirmó el ministro Edwin Palma.

Balance de gestión del sector energético

Según el Gobierno, la generación de energía a partir de fuentes solar y eólica permitió reducir el uso de plantas térmicas, preservar los embalses durante el anterior fenómeno de El Niño y disminuir el precio promedio de la energía en bolsa - crédito Justin Talls/REUTERS
Según el Gobierno, la generación de energía a partir de fuentes solar y eólica permitió reducir el uso de plantas térmicas, preservar los embalses durante el anterior fenómeno de El Niño y disminuir el precio promedio de la energía en bolsa - crédito Justin Talls/REUTERS

Durante la presentación del balance, el Ministerio de Minas expuso los principales resultados obtenidos durante el actual Gobierno. De acuerdo con la entidad, en 2022 el país contaba con cerca de 200 megavatios (MW) de capacidad solar instalada y al cierre del cuatrienio esa cifra alcanza aproximadamente 4.400 MW, lo que representa un crecimiento superior al 2.200%.

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El informe también señala que las fuentes solar y eólica aportaron 12.326 gigavatios-hora (GWh) al Sistema Interconectado Nacional durante los últimos cuatro años. Según la cartera, este incremento permitió reducir el uso de generación térmica de mayor costo, preservar los embalses durante el anterior fenómeno de El Niño y generar ahorros estimados en 2,78 billones de pesos para el sistema eléctrico.

Como resultado de esas condiciones, la cartera indicó que el precio promedio de la energía en bolsa disminuyó 17,61 pesos por kilovatio-hora.

Acceso a la energía y proyectos estratégicos

El Ministerio informó que durante el cuatrienio se realizaron dos subastas de expansión de generación, se impulsaron proyectos de transmisión eléctrica y se avanzó en obras para fortalecer el sistema energético, especialmente en la región Caribe - crédito GEB
El Ministerio informó que durante el cuatrienio se realizaron dos subastas de expansión de generación, se impulsaron proyectos de transmisión eléctrica y se avanzó en obras para fortalecer el sistema energético, especialmente en la región Caribe - crédito GEB

El balance presentado por el ministerio también incluyó avances relacionados con el acceso al servicio de energía. Según la entidad, entre 2023 y 2025 más de 1,4 millones de colombianos salieron de la pobreza energética gracias a programas de electrificación, energización rural, soluciones fotovoltaicas y reducción de tarifas.

De acuerdo con las cifras oficiales, esto significó que cerca de 1.900 personas por día accedieron por primera vez a un servicio energético.

El ministerio agregó que el Gobierno deja encaminados proyectos para diversificar la importación de gas mediante infraestructura estratégica en Puerto Bahía, Buenaventura y La Guajira. Asimismo, informó avances en la reactivación de la integración energética con Ecuador y Venezuela, así como en la interconexión eléctrica con Panamá, iniciativa que, según la cartera, permanecía estancada desde hacía cerca de dos décadas.

Llamado a mantener la continuidad institucional

Edwin Palma reiteró que el proceso de empalme es una responsabilidad institucional que trasciende los cambios de gobierno e hizo un llamado al equipo entrante a conocer la información técnica y regulatoria del sector para garantizar la continuidad de la seguridad energética del país - crédito Sergio Acero/REUTERS
Edwin Palma reiteró que el proceso de empalme es una responsabilidad institucional que trasciende los cambios de gobierno e hizo un llamado al equipo entrante a conocer la información técnica y regulatoria del sector para garantizar la continuidad de la seguridad energética del país - crédito Sergio Acero/REUTERS

Al cierre del balance, el Ministerio de Minas y Energía reiteró que el proceso de empalme constituye una responsabilidad institucional que, según indicó, trasciende los cambios de gobierno y resulta fundamental para asegurar la continuidad de la operación del sistema energético nacional.

La entidad hizo un llamado al equipo entrante para conocer de primera mano la información técnica, regulatoria y operativa relacionada con la administración del sector, especialmente ante los desafíos que podrían presentarse durante los próximos meses debido al comportamiento climático y a la demanda de energía.

En ese sentido, el ministro Edwin Palma insistió en que la prioridad debe ser preservar la seguridad energética del país y garantizar la continuidad de las medidas diseñadas para enfrentar un eventual Fenómeno de El Niño.

La campaña terminó. La responsabilidad de gobernar comienza garantizando que Colombia mantenga la seguridad energética que tanto esfuerzo ha costado fortalecer. El país espera decisiones técnicas, y no narrativas de miedo, porque quienes siempre anunciaron apagones reciben hoy un sistema más fuerte, con más generación, más infraestructura y mejores herramientas para enfrentar los desafíos que vienen”, concluyó el ministro.

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