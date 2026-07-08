Aumentó cifra de muertos por siniestros viales en el país en 2026: conozca los detalles

Los departamentos con más accidentes fueron Antioquia, Valle del Cauca, y Bogotá D.C. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según el más reciente informe estadístico de fallecimientos por siniestros viales en todo el territorio nacional, realizado y publicado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv), entre enero y abril de 2026, 3.019 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito en Colombia, cifra que representó un aumento del 19,4% frente al mismo periodo del año anterior. Según los datos, este incremento equivale a 490 muertes adicionales de cara al primer cuatrimestre de 2025.

De acuerdo con las estadísticas sobre el perfil de las víctimas, el 80,7% de los fallecidos fueron hombres y el 19,3% mujeres. Por rangos de edad, los adultos entre 29 y 59 años concentraron el 43,8% de los decesos, mientras que los jóvenes (18 a 28 años) representaron el 29,4%.

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El informe de la Ansv también detalló que los motociclistas continúan siendo el grupo más afectado, en vista de que fueron el 65,7% de los fallecidos, seguidos por peatones, usuarios de vehículos y ciclistas.

La mayoría de los motociclistas se estrellaron contra un objeto fijo, seguido de choques contra vehículos de carga, otras motocicletas y, finalmente, vehículos particulares.

Las zonas con más número de víctimas fatales fueron Antioquia (378), Valle del Cauca (328) y Bogotá (230), seguidas por Cundinamarca (215), Santander (158) y Meta (133) y la mayoría de los accidentes ocurrieron durante los domingos, con un 22,9% de los casos.

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La mayoría de accidentes en lo que va de 2026 ocurrió en domingo - crédito Alcaldía de Villavicencio

En cuanto a las causas, la información disponible permitió establecer que el exceso de velocidad fue responsable del 12,55% de los casos con hipótesis clara. Otras razones identificadas fueron el estado de embriaguez (1,16%) y las malas condiciones de la vía (0,63%). No obstante, en el 75,46% de los siniestros fatales no se pudo determinar la causa específica debido a ausencia de información.

Adres pagó más de 200 mil millones de pesos por accidentes de tránsito sin Soat en el primer trimestre de 2026

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) informó que entre enero y marzo de 2026 giró 202 mil millones de pesos a clínicas y hospitales por la atención médica de víctimas de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos sin póliza Soat.

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Esta cifra representa un incremento de 1,8 veces frente al mismo periodo de 2025, cuando los pagos acumulados alcanzaron los 112 mil millones de pesos, según datos oficiales.

Solo en marzo, la entidad confirmó el giro de 86 mil millones de pesos a instituciones de salud por servicios a víctimas de accidentes sin Soat. El 82,7% del monto fue destinado a clínicas reclamantes y el 13,2% a prestadores de transporte asistencial. Este pago incluyó reclamaciones bajo tarifa diferencial, conforme al decreto 2497 de 2022.

Los accidentes viales en Colombia dejaron más fallecidos en 2026 que en 2025 - crédito Jair Coll/Reuters

Durante dicho mes, las clínicas radicaron 38.971 nuevas reclamaciones relacionadas con accidentes de tránsito, por un valor de 110.822 millones de pesos.

Esto equivale a un aumento del 37,3% en el número de reclamaciones y del 70,1% en el valor reclamado respecto a marzo de 2025, cuando se registraron 28.383 reclamaciones nuevas por 65.166 millones de pesos.

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Los departamentos que concentraron el mayor monto de reclamaciones en marzo fueron Valle del Cauca (18,2%), Córdoba (10,5%), Atlántico (7,9%), Magdalena (7,6%) y Antioquia (7,3%). En conjunto, estas regiones representaron el 51,5% del total reclamado en el mes, con más de 57 mil millones de pesos.

Del total de personas registradas en las reclamaciones de marzo, el 64,2% fueron hombres y el 33,6% mujeres. El 41,5% de lo radicado correspondió a accidentes causados por vehículos no identificados (“fantasmas” o en fuga), lo que supuso un aumento del 44,6% en el valor reclamado respecto al mismo mes del año anterior. El 58,5% restante de reclamaciones correspondió a vehículos identificados sin Soat, de los cuales el 97% eran motocicletas.

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En cuanto a los amparos por fallecimiento, en marzo de 2026 se radicaron 539 reclamaciones por indemnización a beneficiarios de víctimas de accidentes sin Soat, por un total de 18.788 millones de pesos, cifra inferior a la registrada en marzo de 2025, cuando se presentaron 726 reclamaciones por 22.317 millones de pesos.