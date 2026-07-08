Colombia

Estos son los cortes de agua en Bogotá este miércoles

Desde unas cuantas horas hasta un día entero, aquí la lista completa de barrios que se verán afectados por la suspensión temporal

Guardar
Google icon
Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)
Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá llevará a cabo diferentes obras de reparación, instalación y mantenimiento, con el fin de mejorar el suministro del agua.

Es por eso que habrá cortes de agua en distintos barrios de la capital este miércoles 8 de julio. Revisa si te verás afectado y toma tus precauciones.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Kennedy.Barrios: Lusitania.Lugar: De la Avenida Américas a la Avenida Calle 13, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 68D.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Kennedy.Barrios: La Cecilia, El Rubi y Roma (Sur de la Calle 56A Sur).Lugar: De la Diagonal 57B Bis Sur a la Calle 58 Bis Sur, entre la Carrera 79 a la Carrera 79CDe la Calle 56A Sur a la Calle 58G Sur, entre la Carrera 78 a la Carrera 79De la Carrera 78 a la Carrera 77G Bis, entre la Calle 57C Sur a la Calle 58G Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

PUBLICIDAD

Localidad: Suba.Barrios: Mirandela, Casa Blanca Suba I.Lugar: De la Carrera 58 a la Carrera 80, entre la Calle 183 a la Calle 191.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Suba, Usaquén.Barrios: Niza Sur y Niza Norte.Lugar: De la Calle 125A hasta la Diagonal 129, entre la Transversal 60 a la Avenida Boyacá.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: Verificación macromedidor

Recomendaciones para no quedarse sin agua

Ante la suspensión temporal del servicio de suministro de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

PUBLICIDAD

Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, úsela antes de las 24 horas.

Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

Temas Relacionados

Cortes de agua en ColombiaCortes de agua en Bogotácolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ministerio de Transporte aplaza por un año las nuevas normas para carros y motos: estos son los cambios y las fechas

La medida busca dar más tiempo para concluir estudios técnicos sobre estándares internacionales, mantener la estabilidad para fabricantes e importadores y garantizar que la futura implementación se realice con respaldo jurídico y sin afectar las exigencias de seguridad vigentes

Ministerio de Transporte aplaza por un año las nuevas normas para carros y motos: estos son los cambios y las fechas

Aumentó cifra de muertos por siniestros viales en el país en 2026: conozca los detalles

El más reciente reporte de fallecimientos expuso que en el primer cuatrimestre del año en curso se registraron 490 muertes más que en el mismo periodo de 2025. El 80% fueron hombres

Aumentó cifra de muertos por siniestros viales en el país en 2026: conozca los detalles

James Rodríguez habría generado resistencia dentro del plantel por su convocatoria al Mundial 2026

Durante una reciente transmisión en vivo, se dio a conocer información de la interna de la Tricolor durante la Copa Mundo que involucra al “10″

James Rodríguez habría generado resistencia dentro del plantel por su convocatoria al Mundial 2026

Néstor Lorenzo habría renunciado a Colombia porque no le dejaron convocar a Sebastián Villa: querría más a unos que a otros

El técnico argentino tuvo una diferencia marcada entre los jugadores titulares y los suplentes del equipo, y habría una lista de 14 jugadores preferidos para los entrenamientos

Néstor Lorenzo habría renunciado a Colombia porque no le dejaron convocar a Sebastián Villa: querría más a unos que a otros

Cali celebra 490 años: esta es la agenda cultural gratuita y experiencias de viaje para el segundo semestre de 2026

La alcaldía programó más de 40 actividades artísticas, comunitarias, deportivas y culturales para resaltar la historia, la diversidad y la transformación de la ciudad

Cali celebra 490 años: esta es la agenda cultural gratuita y experiencias de viaje para el segundo semestre de 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

ENTRETENIMIENTO

Antonella Petro recibió particular mensaje de felicitación por parte de su hermana Sofía en su cumpleaños: “Migajera”

Antonella Petro recibió particular mensaje de felicitación por parte de su hermana Sofía en su cumpleaños: “Migajera”

Melina Ramírez reveló cómo afrontó la difícil separación de su hijo: “Mi vida queda incompleta”

Shakira envió un mensaje a la Selección Colombia tras su eliminación del Mundial: “Dios no se mete en el fútbol, porque si no...”

Esposa de Luis Díaz habló del orgullo que siente al verlo jugar en el Mundial: “Este sueño lo trabajamos juntos”

Aura Cristina Geithner tiene abierta la posibilidad de volver a ser madre y contó detalles de su relación: “Tengo un colágeno”

Deportes

James Rodríguez habría generado resistencia dentro del plantel por su convocatoria al Mundial 2026

James Rodríguez habría generado resistencia dentro del plantel por su convocatoria al Mundial 2026

Néstor Lorenzo habría renunciado a Colombia porque no le dejaron convocar a Sebastián Villa: querría más a unos que a otros

Prendieron el ventilador en la Selección Colombia: revelaron el salario de Néstor Lorenzo y su posible renovación

‘Juanfer Quintero’ quiso renunciar a la Selección Colombia antes del Mundial: un jugador habría sido el motivo de su decisión

Falcao García apuntó contra la organización del fútbol colombiano tras la eliminación del Mundial 2026: “Nuestro fútbol merece algo más”