Estos son los cortes de agua en Bogotá este miércoles

Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá llevará a cabo diferentes obras de reparación, instalación y mantenimiento, con el fin de mejorar el suministro del agua.

Es por eso que habrá cortes de agua en distintos barrios de la capital este miércoles 8 de julio. Revisa si te verás afectado y toma tus precauciones.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Kennedy.Barrios: Lusitania.Lugar: De la Avenida Américas a la Avenida Calle 13, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 68D.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Kennedy.Barrios: La Cecilia, El Rubi y Roma (Sur de la Calle 56A Sur).Lugar: De la Diagonal 57B Bis Sur a la Calle 58 Bis Sur, entre la Carrera 79 a la Carrera 79CDe la Calle 56A Sur a la Calle 58G Sur, entre la Carrera 78 a la Carrera 79De la Carrera 78 a la Carrera 77G Bis, entre la Calle 57C Sur a la Calle 58G Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

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Localidad: Suba.Barrios: Mirandela, Casa Blanca Suba I.Lugar: De la Carrera 58 a la Carrera 80, entre la Calle 183 a la Calle 191.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Suba, Usaquén.Barrios: Niza Sur y Niza Norte.Lugar: De la Calle 125A hasta la Diagonal 129, entre la Transversal 60 a la Avenida Boyacá.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: Verificación macromedidor

Recomendaciones para no quedarse sin agua

Ante la suspensión temporal del servicio de suministro de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

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Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, úsela antes de las 24 horas.

Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.