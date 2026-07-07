Empresas en Colombia ya deben contratar personas con discapacidad: así funcionan las nuevas cuotas obligatorias

La nueva regulación aplica a las empresas con 100 o más trabajadores en Colombia. - crédito VisualesIA

Las empresas colombianas con 100 o más trabajadores ya deben cumplir con las cuotas obligatorias de contratación de personas con discapacidad, una medida establecida en el numeral 17 del artículo 15 de la Ley 2466 de 2025, que entró en vigor el pasado 25 de junio de 2026.

La disposición introduce nuevas obligaciones para las organizaciones en materia de inclusión laboral y tiene un impacto directo en las áreas de Gestión Humana, Recursos Humanos, Seguridad y Salud en el Trabajo y Jurídica, que deberán ajustar sus procesos para dar cumplimiento a la normativa.

De acuerdo con Adecco Colombia, la implementación de estas cuotas representa un cambio para el sector empresarial, ya que además del cumplimiento de la contratación, las compañías deberán revisar sus procedimientos internos y garantizar las condiciones necesarias para la inclusión de las personas con discapacidad en el entorno laboral.

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¿Qué empresas deben cumplir con la nueva obligación?

La regulación aplica a las empresas con 100 o más trabajadores y establece un esquema escalonado de contratación según el tamaño de la planta de personal.

Las cuotas quedaron definidas así:

Empresas entre 100 y 500 trabajadores: deberán vincular al menos dos personas con discapacidad certificada por cada 100 trabajadores.

Empresas con más de 500 trabajadores: deberán mantener esa base y sumar una persona con discapacidad por cada nuevo grupo de 100 trabajadores.

La medida busca fortalecer las políticas de inclusión laboral en el país y promover una mayor participación de las personas con discapacidad en el empleo formal, una población que, según señala Adecco Colombia, continúa enfrentando barreras para acceder y permanecer en el mercado laboral.

Las organizaciones deberán ajustar sus procesos para cumplir con las nuevas disposiciones de inclusión laboral. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El cumplimiento va más allá de la contratación

Además de cumplir con las cuotas establecidas por la ley, las empresas deberán realizar ajustes en distintos aspectos relacionados con la inclusión laboral.

Según explicó la empresa, las organizaciones deberán evaluar la accesibilidad de sus espacios físicos y digitales, revisar los procesos de selección, fortalecer las políticas de diversidad e inclusión y capacitar a líderes y equipos de trabajo para facilitar una integración efectiva de los trabajadores vinculados bajo esta medida.

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Otro de los aspectos contemplados en la regulación es que las personas contratadas para efectos del cumplimiento de la cuota deberán contar con la certificación oficial de discapacidad expedida por las entidades autorizadas. Esto implica que las empresas deberán conocer los procedimientos de certificación, realizar diagnósticos internos y establecer mecanismos de seguimiento y reporte.

La contratación deberá realizarse con personas que cuenten con certificación oficial de discapacidad. - crédito EFE/Archivo

Recomiendan iniciar la preparación

Para Adelaida Portilla, directora jurídica de Adecco Colombia, las organizaciones deben incorporar esta obligación dentro de su planeación empresarial.

“La entrada en vigor de estas disposiciones exige una preparación anticipada. No se trata únicamente de cumplir una cuota de contratación, sino de revisar procesos, identificar oportunidades de inclusión, fortalecer el conocimiento normativo y desarrollar estrategias que permitan gestionar adecuadamente los riesgos y las oportunidades que trae este nuevo escenario laboral”, afirmó.

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La directiva agregó que la preparación no debe limitarse al cumplimiento de los aspectos legales, sino que también debe contemplar la construcción de entornos laborales accesibles, el fortalecimiento de las políticas de diversidad y la sensibilización de líderes y colaboradores sobre la importancia de la inclusión.

La empresa indicó que las organizaciones que inicien desde ahora sus procesos de preparación tendrán mayores posibilidades de cumplir con la normativa de manera eficiente. Entre las acciones mencionadas por la compañía se encuentran la identificación de vacantes potenciales, el acompañamiento en los procesos de certificación, la adecuación de puestos de trabajo y la actualización de los procedimientos internos.

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Las empresas también deberán fortalecer sus políticas de diversidad, inclusión y accesibilidad. - Crédito Andina

“Anticiparse no es opcional. Las empresas que comiencen a prepararse desde ahora estarán mejor posicionadas para cumplir con la normativa, minimizar riesgos legales y convertir esta obligación en una ventaja competitiva y reputacional”, agregó Portilla.

La compañía también señaló que la inclusión laboral trasciende el ámbito social y se relaciona con aspectos como la sostenibilidad, la productividad y la reputación corporativa. Asimismo, hizo un llamado a las organizaciones para avanzar en procesos de diagnóstico, planeación y adecuación, al considerar que la inclusión laboral hace parte de la gestión estratégica del talento y del cumplimiento de las nuevas obligaciones establecidas en la ley.

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