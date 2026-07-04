Wimbledon espera a Serena Williams: se volvió a reprogramar el partido de dobles contra la colombiana Camila Osorio

Ante las molestias físicas de Serena Williams, Wimbledon aplazó el partido de dobles que la enfrentara a Camila Osorio - crédito Andrew Couldridge/REUTERS

Wimbledon aplazó para el sábado 4 de julio el debut de Serena Williams y su hermana Venus en la modalidad de dobles femenino del torneo, tras la lesión en la rodilla que sufrió la menor de las hermanas durante su eliminación en individuales. La pareja estadounidense, con wild card, enfrentará a la dupla conformada por la colombiana Camila Osorio y la argentina Solana Sierra.

El director del torneo, Jamie Baker, se pronunció para dar a conocer la decisión, que no está exenta de polémica, puesto que la primera ronda del dobles femenino arrancó el jueves 2 de julio y estaba programado que se cerrara este viernes. Pese a ello, las Williams no figuraron en el programa de ninguna de esas dos jornadas.

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Baker descartó que se haya violado el reglamento y aclaró que las normas de programación funcionan como “directrices” orientadas a garantizar el desarrollo del torneo dentro del plazo previsto, no como reglas inamovibles.

“A veces, circunstancias excepcionales como el clima, las lesiones o jugadores que participan en varios cuadros” pueden justificar ajustes en la agenda, explicó Baker. “Esto no ocurre con frecuencia y no lo habríamos hecho si hubiéramos considerado que ponía en riesgo el desarrollo del resto del torneo”, agregó el directivo.

La lesión de Serena se produjo el martes, durante su derrota ante la australiana Maya Joint en el cuadro individual. Fue su primer partido de individuales que disputó desde su aparición en la tercera ronda del US Open de 2022, torneo en el que también cayó eliminada. Tras casi cuatro años alejada de las pistas, la tenista de 44 años retomó la competencia en dobles a principios de junio por invitación de Wimbledon.

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Serena y Venus Williams son la pareja más ganadora en dobles de Wimbledon, con seis títulos - crédito Tim Ireland/AP

En cuanto a su hermana Venus, de 46 años, regresó al circuito en julio de 2025 y acumuló partidos tanto en individuales como en dobles. Ambas recibieron una invitación especial para participar en Wimbledon, ya que su clasificación actual no les permitía ingresar directamente al cuadro principal. Entre las dos suman 14 títulos de Grand Slam en la modalidad de dobles.

Aunque la hora oficial del partido no ha sido anunciada por Wimbledon, de acuerdo con lo reportado por ESPN, esta no sería antes de las 10:30 a. m. (hora colombiana).

Camila Osorio se despidió de Wimbledon en segunda ronda

Camila Osorio cayó en segunda ronda de Wimbledon ante la cabeza de serie Linda Noskova - crédito Marko Djurica/REUTERS

La espera para la disputa del partido de dobles también posibilita a la colombiana recuperarse física y mentalmente, luego de su eliminación ante la checa Linda Noskova por 3-6, 6-4 y 2-6 en la segunda ronda del cuadro de sencillos de Wimbledon 2026.

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El partido de la cucuteña quedó marcado por una lesión en la pierna izquierda que condicionó el tramo final del encuentro.

El duelo, disputado en la cancha N.º 3 del All England Lawn Tennis & Croquet Club, enfrentó a dos tenistas de estilos similares: golpes potentes y colocados a los límites. Noskova, cabeza de serie número 12 del mundo, impuso su servicio desde el inicio y quebró el saque de la colombiana —ubicada en el puesto 68 del ranking de la WTA— en el cuarto juego del primer parcial para cerrar el primer parcial 6-3 a su favor.

Un golpe en el segundo set afectó el rendimiento de Camila Osorio en el momento clave del enfrentamiento ante Noskova - crédito Marko Djurica/REUTERS

En el segundo parcial, Osorio reaccionó y se puso 4-2 arriba, pero Noskova revirtió el quiebre y empató 4-4. Fue en ese momento cuando la cucuteña se resbaló y debió recibir asistencia médica en su pierna izquierda. Tras unos minutos de interrupción, regresó a la cancha con un vendaje, defendió su saque y haciendo valer su estilo combativo, quebró el de la checa para llevarse el segundo parcial por 6-4.

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El tercer parcial arrancó con un quiebre de Noskova en el primer juego. Con el avance del partido, la movilidad de Osorio se fue deteriorando de forma visible, y la estrategia de la checa se orientó a forzarla a correr de lado a lado y a subir a la red para explotar las limitaciones físicas de su rival. Con 1-3 en el marcador, la colombiana opuso resistencia y salvó hasta cuatro puntos de partido, pero Noskova quebró nuevamente su saque y cerró el parcial definitivo por 6-2 para avanzar a la siguiente ronda.

El público del All England Club despidió a Osorio con aplausos por su determinación ante las adversidades físicas del encuentro.