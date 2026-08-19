Diana Bravo Vélez es la nueva presidenta de la Sociedad de Activos Especiales: este es su perfil y trayectoria

Bravo Vélez es abogada de la Universidad Autónoma del Caribe, especialista en Derecho Administrativo y Alta Gerencia, y cuenta con una Maestría en Administración (MBA) - crédito @dianabravovelez/Instagram

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El gobierno de Abelardo de la Espriella oficializó el cambio en la dirección de la entidad encargada del manejo de bienes sometidos a medidas de incautación y extinción de dominio. La decisión quedó establecida mediante el Decreto 1255 del 19 de agosto de 2026, expedido por el Ministerio de Hacienda.

Diana Patricia Bravo Vélez asumirá la presidencia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en reemplazo de Amelia Pérez, quien ocupaba el cargo desde diciembre de 2024. El mismo decreto mediante el cual se formaliza el nuevo nombramiento también acepta la renuncia de Pérez.

La SAE es una sociedad vinculada al Ministerio de Hacienda que tiene entre sus responsabilidades la administración, comercialización, enajenación y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, empresas, sociedades y otros activos que hayan quedado bajo medidas como incautación, extinción de dominio, comiso, decomiso, embargo o secuestro.

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¿Quién es Diana Patricia Bravo Vélez?

La nueva presidenta de la SAE tiene experiencia en el sector público, particularmente en la Fiscalía General de la Nación, donde ocupó diferentes cargos durante más de ocho años - crédito @dianabravovelez/Instagram

Bravo Vélez es abogada graduada de la Universidad Autónoma del Caribe, con especializaciones en Derecho Administrativo y Alta Gerencia y una Maestría en Administración (MBA). Dentro de su trayectoria profesional ha ocupado diferentes cargos relacionados con el sector jurídico y con la administración pública.

La nueva presidenta de la SAE también ha trabajado en la Fiscalía General de la Nación durante más de ocho años, donde desempeñó diferentes funciones. Entre ellas se encuentran los cargos de directora seccional de fiscalías y fiscal delegada ante jueces penales municipales.

Su experiencia profesional también incluye labores como asesora jurídica y abogada de control interno disciplinario. Además, ha ejercido como docente de la Universidad Autónoma del Caribe y como conferencista en espacios como TEDx.

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En su perfil de LinkedIn, Bravo Vélez se presenta como “gerente y líder inspiradora, reconocida en el ámbito del derecho en Colombia por su ética y gallardía”. En esa plataforma también señala que ha trabajado durante más de diez años en la firma de abogados De La Espriella Lawyers, con sede en Barranquilla.

La nueva funcionaria también tiene una faceta como autora. Escribió el libro Una mujer que rompe el molde, una publicación centrada en el empoderamiento femenino.

Las funciones que tendrá al frente de la SAE

La nueva presidenta asumirá la dirección de estos procesos con el propósito institucional de garantizar la gestión y disposición de los activos conforme a las decisiones judiciales y a las normas que regulan la entidad - crédito Montaje Infobae/SAE

Como presidenta de la Sociedad de Activos Especiales, Bravo Vélez estará a cargo de supervisar el uso de los activos por parte de destinatarios o depositarios provisionales. Otro de los componentes de su gestión será la administración y comercialización de los bienes que hacen parte del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), cuenta especial administrada por la SAE.

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La entidad puede administrar, adquirir, comercializar, intermediar, enajenar y arrendar bienes, además de encargarse del cobro y recaudo de los recursos generados por estos activos. Dentro de ese universo se encuentran inmuebles, vehículos, establecimientos comerciales, empresas, acciones, cuotas sociales y otros derechos económicos.

La nueva presidenta también tendrá bajo su responsabilidad los procesos relacionados con el saneamiento y la gestión de los bienes, así como las actuaciones necesarias para cumplir las decisiones de las autoridades judiciales. En los casos en que exista una orden de devolución, por ejemplo, la SAE debe adelantar las acciones correspondientes para restituir los activos a quienes determine la decisión judicial.

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Este es el decreto mediante el cual el Miniserio de Hacienda designó a Diana Bravo como nueva presidenta de la SAE - crédito Ministerio de Hacienda

La entidad también administra recursos y otros activos financieros que llegan a su disposición en el marco de procesos de extinción de dominio. Entre ellos se encuentran divisas, oro, plata y platino, cuya gestión está sujeta a procedimientos específicos y, en determinados casos, a mecanismos de custodia y operación con el Banco de la República.

De esta manera, Diana Patricia Bravo Vélez se incorpora oficialmente a la dirección de la entidad en el nuevo Gobierno y asumirá la gestión de los bienes y recursos que se encuentran bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales.